Sarà un lunedì di autentiche emozioni per il Cancro che si ritrova nuovamente al primo posto in classifica secondo l'oroscopo del giorno 7 aprile. Al contrario sono penalizzati i nati sotto al Sagittario, alle prese con Saturno contrario. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche segno per segno.

Classifica e oroscopo del giorno 7 aprile: dai segni flop a quelli top del giorno

1️⃣2️⃣- Sagittario - L'Oroscopo non vi premia.Giove in Gemelli vi spinge verso l’espansione, e Mercurio diretto facilita i dettagli pratici. Avanzate con fiducia. Giove in Gemelli spinge verso l’espansione e Mercurio diretto facilita i dettagli pratici.

Avanzate con fiducia. La giornata si annuncia vivace, ma potreste avvertire il peso delle tensioni accumulate negli ultimi giorni. Rimandate le faccende domestiche e dedicate un po’ di tempo al benessere personale. Una passeggiata all’aria aperta o una telefonata a qualcuno che non sentite da tempo potrebbero aiutarvi a ritrovare equilibrio. Anche se l’agenda sembra piena, affrontate ogni impegno con calma e determinazione. Non innamoratevi di chi vi fa battere il cuore per l’ansia, ma di chi ve lo calma con uno sguardo.

1️⃣1️⃣- Pesci - Mercurio diretto a 25° e Venere a 29° nel vostro segno segnano un giorno di svolta emotiva e mentale. Moderate le reazioni. Un senso di smarrimento potrebbe affacciarsi, alimentato dalle preoccupazioni degli ultimi tempi.

Nonostante le difficoltà, cercate un appiglio positivo: un gesto gentile, un pensiero leggero o una lettura ispirante possono cambiare la prospettiva. Allontanate la negatività e proteggetevi da chi tende a vedere tutto in modo cupo. Un sorriso, anche forzato, può essere il primo passo verso un miglioramento. Ricordate: la persona giusta non vi cambia, vi ispira a diventare la versione migliore di voi.

1️⃣0️⃣- Gemelli - Giove nel vostro segno amplia le prospettive, e Mercurio diretto in Pesci sblocca comunicazioni ferme. Procedete con calma. La settimana riparte ma ancora avvertirete addosso un po’ di stanchezza e di frustrazione. A quanto pare, il weekend non è stato riposante. Niente panico: è normale sentirsi sopraffatti, ma anziché lasciarvi abbattere, cercate strategie per superare gli ostacoli.

Alcuni di voi dovranno occuparsi di questioni urgenti, altri troveranno sollievo immergendosi in attività stimolanti. Trasformate la noia in un’occasione per far brillare la vostra creatività. Evitate di impegnarvi in compiti noiosi e concedetevi un meritato momento di pausa. L’amore non è confusione, è chiarezza: chi vi ama ve lo fa capire, non indovinare.

9️⃣- Vergine - Saturno opposto e Mercurio diretto nel segno opposto (Pesci) segnano un momento di chiarezza dopo la confusione. Rivalutate. Potreste sentirvi spinti a cercare attenzioni o svago negli spazi altrui, nel tentativo di distrarvi da una lieve malinconia. Meglio allora organizzare qualcosa di semplice e piacevole in compagnia di chi vi vuole bene.

Concedetevi del tempo per rilassarvi e affrontate la giornata con lentezza e pazienza. Tempo al tempo: i pensieri più pesanti passeranno e sarà sempre più facile concentrarsi su ciò che vi fa stare bene. Non cercate qualcuno che vi completi, ma qualcuno che vi affianchi mentre crescete.

8️⃣- Scorpione - Venere a 29° Pesci amplifica la vostra sensibilità, mentre Mercurio diretto sblocca intuizioni utili. Un giorno intenso. Piccoli contrattempi o attese potrebbero rendere questa giornata meno scorrevole del solito. Forse c’è un evento imminente che vi rende nervosi. Provate a dedicare più spazio alla famiglia e cercate di risolvere quelle piccole questioni rimaste in sospeso. Ritrovare la calma sarà più facile se vi dedicate anche a qualcosa che vi motivi davvero.

A volte, lasciar andare è il gesto più potente d’amore che possiate fare per voi stessi.

7️⃣- Ariete - Il Sole nel segno vi dà slancio, inoltre con Mercurio diretto potete iniziare a chiarire idee confuse. Si risale la china, seppur lentamente. Ogni cosa ha il suo tempo, rispettatelo. La settimana si apre lasciandovi un senso di rilassatezza dovuto ad un weekend rigenerante. Avrete la necessità di fare ordine nei vostri pensieri (ed anche in casa). Evitate di dare per scontato chi vi sta vicino e concedetevi un po’ di tempo per rilassarvi. Prediligete una serata in tranquillità, magari in buona compagnia o davanti a un film: vi aiuterà a recuperare energie preziose per affrontare i prossimi giorni.

Non temete di essere troppo: per chi vi ama davvero, sarete sempre abbastanza.

6️⃣- Capricorno - Plutone e Nettuno quadrati vi sfidano, inoltre Marte in Cancro potrebbe provocarvi. Mercurio diretto aiuta a mediare. In amore siete cauti, e questo vi spinge a dedicarvi con più attenzione a voi stessi. Un po’ di cucina casalinga e la compagnia della famiglia potrebbero risollevare il morale. Chi lavora si sente stanco o poco stimolato, ma è essenziale mantenere la lucidità. Evitate decisioni impulsive, soprattutto se ci sono spese da gestire con attenzione. Una relazione sana non è fatta di promesse future, ma di attenzioni presenti.

5️⃣- Leone - Il Sole in Ariete illumina i vostri obiettivi, e Mercurio diretto vi aiuta a rivedere piani con più lucidità.

La scorsa è stata una settimana faticosa, segnata da tensioni familiari e pensieri legati al denaro. Anche se vi sentite ancora provati, cercate di non perdere la voglia di guardare avanti. Da questo lunedì avrete modo di rialzare la testa e recuperare terreno. Coltivate i vostri interessi e sfruttate le risorse online per imparare qualcosa di nuovo o entrare in contatto con chi condivide le vostre passioni. Una buona cena in casa può diventare un piccolo momento di gioia per la coppia. Chi vi vuole nella sua vita, crea spazio, non scuse.

4️⃣- Bilancia - Nettuno in Ariete opposto potrebbe ancora offuscare le relazioni, ma Mercurio diretto porta un po’ di ordine nei pensieri. La serata si annuncia intensa dal punto di vista emotivo, soprattutto per chi ha fatto nuove conoscenze.

Anche le coppie consolidate vivranno un rinnovato slancio di complicità e romanticismo. La creatività sarà protagonista, specie in cucina, dove potreste divertirvi a sperimentare qualcosa di nuovo insieme. Sul fronte pratico, riuscirete a gestire con equilibrio i vari impegni, trovando il giusto spazio anche per la famiglia. Il primo amore che va coltivato è quello verso voi stessi: da lì fiorisce tutto il resto.

3️⃣- Acquario - Plutone nel segno trasforma la vostra visione, mentre Mercurio diretto chiarisce idee sociali o tecnologiche. Arrivano segnali positivi nell’ambito affettivo. Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi preziose, mentre le relazioni già stabili si rafforzeranno grazie a una comunicazione più autentica e serena.

Organizzate momenti piacevoli con chi amate e cercate di custodire l’armonia, anche quando le cose non vanno come sperato. Essere amati non significa essere perfetti, ma essere accettati anche nelle imperfezioni.

2️⃣- Toro - Urano scuote ancora le vostre certezze, ma Venere a 29° Pesci vi offre un’intuizione profonda. Riflettete sui desideri. L’atmosfera si fa più sbarazzina. Ci sono buone possibilità di vivere attimi intensi in amore e in famiglia. Una notizia potrebbe sorprendervi positivamente e portare una ventata di entusiasmo. I single farebbero bene ad accettare qualche invito senza correre troppo. Evitate litigi inutili e concentratevi sui gesti affettuosi. Per chi vive da solo, un’intuizione felice potrebbe rimettere in moto nuove prospettive.

Non accontentatevi mai di chi vi sceglie a metà: l’amore vero non teme nulla. Quando smettete di rincorrere chi non vi vede, trovate chi vi guarda davvero.

1️⃣ - Pesci - Cancro - Marte nel vostro segno vi rende combattivi, ma l’opposizione a Plutone potrebbe creare attriti esterni. Riprendete in mano le redini della vostra vita generale. La sfera affettiva regala emozioni autentiche e momenti di profonda intimità. Concentratevi su ciò che vi appassiona e lasciatevi guidare dalla voglia di condivisione. La serata si prevede speciale per molte coppie: alcuni desideri sembrano finalmente prendere forma. L’aria attorno a voi risulta essere più leggera, e le stelle aiuteranno a vivere il presente con maggiore fiducia.

Amare non significa riempire un vuoto, ma condividere un mondo già pieno di vita.

L'analisi astrologica della giornata

In linea di massima, questo lunedì è ottimo per chiunque si senta pronto a reagire e a ripartire, in quanto è un giorno dominato dal ritorno di Mercurio al moto diretto in Pesci, che scioglie nodi comunicativi e mentali dopo un periodo di stallo.

Anche l'aspetto di Venere a 29° Pesci è importante, in quanto aggiunge un tocco di intensità emotiva. Da non sottovalutare il Sole in Ariete e Marte in Cancro, un connubio che spinge l’azione, anche se con qualche tensione dovuta all’opposizione con Plutone bisognerà metterla in conto. I segni mutevoli beneficeranno del movimento di Mercurio, mentre i cardinali troveranno un equilibrio tra iniziativa e conflitti.