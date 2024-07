L'oroscopo del weekend è pronto a evidenziare la fortuna relativa alle due giornate di fine settimana, ossia quelle di sabato 27 e domenica 28 luglio, misurando la buona sorte ad ognuno dei dodici segni dello zodiaco. Volendo dare un anticipo sui segni supportati da buon destino, l'attenzione si concentra sul pulpito a tre piazze occupato da tre segni: Toro (1° posto), Sagittario (2° posto) e Cancro (3° posto), tutti baciati dalla buona fortuna.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 27-28 luglio e posizioni: molto bene anche Gemelli

12° posto - Scorpione.

Il fine settimana sarà complicato, con poche opportunità di fortuna, soprattutto nei rapporti affettivi. Mantenete la calma e cercate di evitare discussioni inutili. Anche nei rapporti con gli altri, procedete con cautela, evitando atteggiamenti poco chiari per non incappare in problemi. Weekend difficile in campo sentimentale, specialmente per le coppie. Restate calmi e affrontate eventuali delusioni con intelligenza. Se avete sbagliato, cercate di farvi perdonare. Single, potreste rendervi conto di false amicizie e amori impossibili, ma presto vi rifarete. In ambito familiare, evitate progetti poco chiari per non incappare in guai seri. Controllate bene le cose prima di agire.

11° posto - Vergine.

Astri poco di parte potrebbero causare qualche ostacolo in questi due giorni, con scarse occasioni fortunate. In generale, cercate di mantenere la tranquillità e di non creare malintesi. Per diversi nativi è il momento di scrollarsi di dosso la routine e iniziare a pensare in grande. Questa parte conclusiva della settimana sarà complicata a causa di una situazione abbastanza impegnativa.

In amore, mantenete la calma e non lasciate che l'indifferenza venga scambiata per disinteresse. I single dovrebbero evitare malintesi e affrontare i cambiamenti. Nel lavoro, pensate in grande e non accontentatevi della routine. Scrollatevi di dosso le incombenze quotidiane e cercate di migliorare le cose.

10° posto - Acquario.

Un fine settimana un po' sottotono, con limitate possibilità di poter contare sulla buona sorte. Nei rapporti interpersonali, cercate di ravvivare il buon dialogo e mantenete la calma. Nel corso del periodo, poi, cercate di rilassarvi un po' più del solito, in modo da ripartire con energia e determinazione. Anche se il periodo sarà sottotono, non fate drammi se le cose non girassero come vorreste. In amore, siate più intraprendenti e ravvivate i sentimenti specialmente in coppia. I single invece potrebbero incontrare ostacoli di diverso tipo, comunque il quadro astrale generale è positivo. Nel lavoro, impegnatevi di più anche se vi sentite stanchi. Dedicatevi alla professione con più energia: presto andrà meglio.

9° posto - Ariete. Sarà un weekend abbastanza lento e con anche piccole complicazioni, con decisioni importanti da prendere e poche occasioni fortunate. Nei legami in generale, mettete da parte le ripicche e chiarite le vostre vere intenzioni. A livello famigliare, cercate di rilassarvi e sfruttate le situazioni a vostro vantaggio. Questi giorni saranno lenti e farraginosi, con decisioni importanti da prendere. In amore, mettete da parte le ripicche inutili e chiarite le vostre intenzioni con il partner. I single potrebbero sentirsi delusi da qualcuno su cui avevano puntato, ma non fate drammi. Nel lavoro, un momento di stanchezza è normale, quindi cercate di ritagliarvi spazi di relax e sfruttate qualsiasi situazione a vostro vantaggio.

8° posto - Pesci. Le influenze astrali del periodo porteranno qualche novità interessante, ma le occasioni fortunate saranno moderate. I rapporti con gli altri saranno più vivaci e stimolanti, con buone opportunità di migliorare la situazione generale. Il consiglio è quello di concentrarsi sui propri obbiettivi, cercando di ottenere il massimo sia dalle persone che dalle situazioni. Sotto l'influenza della Luna in Toro, arriveranno piccole novità che vi piaceranno e vi invoglieranno a proseguire verso nuovi obiettivi. La Luna, poi, di certo porterà movimento nella vostra vita, sorprendendovi con proposte curiose. I single miglioreranno le relazioni e faranno nuove amicizie. Nel lavoro, potrete svolgere i vostri compiti con tranquillità e ottenere buoni profitti.

Sarà il momento giusto per viaggi culturali o corsi interessanti.

7° posto - Bilancia. Guardate al futuro con fiducia e un po' più di ottimismo, visto che il periodo è pronto a regalare un discreto grado di fortuna. I rapporti affettivi saranno distesi e positivi, mentre sul lavoro potrete sfruttare le vostre capacità per iniziare un periodo fortunato. Non lasciatevi distrarre e cogliete le opportunità migliori. Guardate al futuro sentimentale ed economico con fiducia. In coppia il periodo sarà sciolto e positivo, con un clima disteso in famiglia. Siate più disponibili verso le persone amate, ritrovando l'intesa con chi avete nel cuore. I single saranno più socievoli e aperti, migliorando i rapporti in generale.

Nel lavoro, il periodo sarà scorrevole e vi impegnerete a fondo, iniziando una fase decisamente fortunata. Non distraetevi ma cogliete le opportunità migliori.

6° posto - Capricorno. Le due giornate di sabato e domenica saranno positive, ricche di emozioni e serenità, con anche una buona dose di fortuna. Evitate confronti inutili e curate la vostra tranquillità. Nei rapporti affettivi, mantenete la calma e ascoltate il cuore. Nel lavoro, impegnatevi e cogliete le opportunità migliori per raggiungere i vostri obiettivi. Le previsioni dell'oroscopo, vista la giornata positiva, predice tante belle emozioni e serenità. Lasciate perdere coloro che, malgrado i loro torti, riescono a tenervi testa.

In coppia, mantenete la calma e usate la testa prima di parlare. Sarete travolti da attimi di tenerezza, ma fate attenzione a non creare inutili discussioni. I single scopriranno che con un sorriso tutto diventa più semplice. Per concludere, siate sereni e proseguite dritti per la vostra strada, con fiducia.

5° posto - Leone. Fine settimana preventivato assai interessante, con un buon equilibrio tra momenti piacevoli e qualche piccola difficoltà. In generale sarà un weekend accompagnato da una discreta fortuna. Le relazioni saranno armoniose e i single vivranno esperienze appassionanti. Professionalmente, il vostro intuito sarà la chiave del successo. La chiusura della settimana lavorativa sarà buona, anche se andrà a scendere nel finale.

In coppia, l’armonia regnerà nonostante qualche piccola lite. Organizzate una cena romantica per ristabilire l'armonia di coppia. Qualche nativo farà una scoperta speciale, vivendo momenti decisamente passionali. Nel lavoro, il vostro intuito sarà la carta vincente e presto sarete chiamati per qualcosa di importante.

4° posto - Gemelli. In previsione due giornate assai favorevoli, con ottime soddisfazioni in diversi ambiti e una buona dose di fortuna. Le relazioni saranno caratterizzate da una forte complicità e passione. I single avranno molta energia e vitalità. Nel lavoro, le vostre idee saranno apprezzate e valorizzate. Insomma una parte finale della settimana super-favorita con un sabato in grado di regalare ottime soddisfazioni e una domenica da segnare nell'album dei ricordi.

In coppia vivrete una magica miscela di passione ed affiatamento. I molti avrete energia e vitalità, grazie agli influssi planetari. Nel corso delle due giornate avrete energia e ottimismo, con idee valutate positivamente. Rimboccatevi le maniche per mostrare il valore delle vostre proposte.

3° posto - Cancro. Un meraviglioso weekend si avvicina, con la Luna che favorirà iniziative sentimentali e sociali, portando molta fortuna. Le relazioni saranno gratificanti e i single faranno nuove conoscenze. Sul lavoro, il vostro prestigio aumenterà e raggiungerete i vostri obiettivi. Il prossimo giorno sarà meraviglioso. La Luna in Toro favorirà le iniziative sentimentali di coppia, risolvendo imprevisti e portando a termine progetti importanti.

In generale, godetevi le due giornate con il partner e organizzate una cenetta intima. I single vivranno uno splendido periodo con nuove conoscenze. Nel lavoro, aumenterà il vostro prestigio e procederete verso il successo grazie al vostro intuito.

2° posto - Sagittario. Giorni ottimi, meritevoli di cinque stelle, con un alto grado di fortuna. Le relazioni affettive saranno stabili e soddisfacenti, con momenti di grande romanticismo. I single saranno molto attenti ai rapporti interpersonali. Professionalmente, le vostre idee saranno ben accolte e valorizzate. Questo fine settimana, poi, si preannuncia ottimo, con buona parte delle stelle pronte a dare man forte. In coppia tutto evolverà come previsto, con momenti fantastici e romantici.

Più di qualcuno invece, sarà interessat0 ai rapporti interpersonali, cercando novità e buon dialogo. Nel lavoro, le vostre idee saranno facilmente recepite. Approfittate per riscuotere favori arretrati.

1° posto - Toro. L'Oroscopo della fortuna del weekend dal 27 al 28 luglio prevede un fine settimana al massimo delle potenzialità, con la massima fortuna in ogni campo. Le relazioni affettive saranno piene di benessere e vitalità. I single troveranno soddisfazione nelle nuove amicizie e incontri romantici. Nel lavoro invece, saprete sempre come e quando agire, trovando alleati per concludere importanti iniziative. Un sabato e una domenica al massimo delle potenzialità, soprattutto nei rapporti di coppia. La Luna in Toro vi darà energie da spendere, darete il meglio di voi con convinzione e vitalità. In tanti avrete soddisfazioni nelle amicizie con anche incontri romantici. Grazie a Marte, saprete sempre come e quando agire, trovando spunti per concludere cose iniziative.