L'oroscopo dal 29 luglio al 4 agosto vede la fortuna accarezzare i nati dello Scorpione, ma anche quelli del Pesci, del Toro e del Capricorno. Un sensibile miglioramento caratterizzerà la Bilancia, posizionata a metà classifica. Male, invece, il segno del Leone che continuerà a battagliare contro la sfortuna, che sembra perseguitarlo da un po' di tempo. Approfondiamo le previsioni astrologiche settimanali e l'annesso ranking da 3 a 5 quadrifogli portafortuna.

Le previsioni astrologiche settimanali fino al 4 agosto: i più sfortunati

Leone: 3 quadrifogli - In queste giornate potreste incontrare ostacoli che supereranno le vostre immaginazioni.

La sfortuna vi ha preso di mira da un po' di tempo e ancora non potrete tirare un respiro di sollievo. Qualcuno o qualcosa metterà alla prova i vostri piani e la pazienza. La vostra tipica grinta potrebbe vacillare. Anche i sentimenti potrebbero attraversare dei momenti difficili, con serate meno intense per le coppie sposate o conviventi. I single dovranno fare molta attenzione a non prestare troppa fiducia alle nuove conoscenze. Siate più razionali e evitate gli azzardi.

Gemelli: 3 quadrifogli - Le coppie potrebbero trovarsi a scivolare in una crisi profonda, forse a causa della monotonia o delle continue discussioni. Avete bisogno di una bella scossa. Ultimamente vi sentite sottovalutati e forse addirittura denigrati.

Desiderate disperatamente comprensione e supporto. Parlatene chiaramente al partner e se non riuscirete ad ottenere quanto sperato, valutate di troncare il rapporto. Non lasciatevi condizionare dall'età, dalla posizione che avete o dalle deludenti esperienze passate. A livello lavorativo, potreste desiderare maggiori entrate, ma se non ottenete un aumento, valutate con coraggio nuove opportunità.

Ariete: 3 quadrifogli - Questa settimana tra fine luglio e inizio agosto potrebbe portare sfide a livello sentimentale. Se siete dei cuori solitari, vi reputate sfortunati perché incontrare solo partner sbagliati. Forse siete voi a dover cambiare 'gusti' in quanto stranamente ammaliati da chi non vi merita affatto. Potreste trovare difficile aprirvi alle novità o valutare correttamente un'amicizia recente.

Le stelle vi mettono in guardia dalle spese: valutate bene prima di effettuare un acquisto, chiedetevi se è davvero necessario e rifletteteci attentamente prima di aprire il portafoglio. Una recente perdita o un trasferimento ha sconvolto la vostra quotidianità, ma leggere potrebbe aiutarvi a guarire le ferite interiori e a ritrovare energia. Curate l'alimentazione e tenete sotto controllo la pressione per affrontare meglio le difficoltà.

Vergine: 3 quadrifogli - L'amore potrebbe attraversare un periodo di alti e bassi, nonostante la speranza di una rinascita. Questa settimana potreste trovare difficile andare avanti dopo una brutta delusione o una perdita importante. Fate del vostro meglio per distrarvi.

Piangere va bene, ma fino ad un certo punto. Dopo esservi presi del tempo per leccarvi le ferite dovete rialzarvi e cercare di darvi da fare. Investite più tempo nelle cose che contano. Quando tutto sembra andare in malora, cambiare rotta bruscamente può essere la soluzione migliore. Forse voi siete in vacanza ma ricordate che i vostri vicini potrebbero non esserlo ed è necessario abbassare i toni di sera.

I segni zodiacali nella media

Acquario: 4 quadrifogli - Se avete dei vizi, è il momento di eliminarli e migliorare la qualità della vostra vita. Dentro di voi c'è una forte voglia di cambiamento, ma se restate fermi sul divano o vi aggrappate ai ricordi di un tempo che non tornerà mai più indietro, non otterrete nulla.

Quindi smettete di accampare scuse: non siete mai troppo vecchi o privi di talento per fare qualcosa. Tutto si può imparare. Siate più volenterosi e pazienti. Perseverate. Curate la vostra alimentazione e evitate di uscire di casa nelle ore centrali.

Bilancia: 4 quadrifogli - L'Oroscopo segnala un miglioramento. Risalirete la china e i vostri pensieri saranno più lucidi e sensati che mai. Avrete modo di saldare eventuali debiti e potrete recuperare energie. Prima di mollare tutto e partire per le vacanze, rifletteteci bene e ricaricate le pile. Da agosto in poi, la vostra vita potrebbe cambiare, ma se sarà in meglio o in peggio dipenderà solo da voi. Attenzione al traffico e alle ore più calde della giornata per viaggi e gite al mare.

Non sarà la settimana giusta per cedere alle spese impulsive: dovreste usare la ragione prima di fare compere o avanzare proposte. Se siete single, potreste esservi invaghiti di qualcuno che vedete spesso. Chi è in coppia è pronto a fare di tutto per il partner.

Cancro: 4 quadrifogli - Questa settimana è cruciale per chi si sente smarrito professionalmente. Forse vi siete adagiati sugli allori e ora ne pagate le conseguenze. Chi non rinnova, fallisce. Sfruttate l'estate per prendervi del tempo per studiare la concorrenza e fatevi venire un'idea geniale per fare la differenza. Se rimarrete a braccia conserte, nulla cambierà anzi la situazione potrebbe addirittura peggiorare. Leggete libri spronanti e romantici, ne avete un gran bisogno.

La famiglia e la casa possono essere fonti di stress, ma è importante mettere al primo posto la salute e il benessere. La fortuna approva le coppie innamorate, che presto cambieranno in meglio la loro esistenza.

Sagittario: 4 quadrifogli - Da questa settimana fino alla fine di agosto, tenete gli occhi aperti e il portafoglio chiuso. Gli imprevisti e le discussioni con colleghi, partner e familiari saranno frequenti e potreste disperarvi. Tenete presente che la tempesta che andrete ad affrontare vi aiuterà a crescere in vista dell'ultima parte dell'anno. Mantenete la calma e rifletteteci bene prima di fare dei passi avventati. Non siete più dei bambini, quindi portate rispetto e mantenete un atteggiamento umile.

Vestitevi di bianco o di rosso per attrarre l'amore e la fortuna nella vostra vita. In amore occorrerà maggior comprensione. Forse non avete chiuso le porte ad un vecchio amore ed esso potrebbe ritornare con prepotenza nella vostra vita facendovi soffrire di nuovo. La tintarella eccessiva non è carina da vedere, limitatevi.

I migliori della settimana secondo l'oroscopo

Capricorno: 5 quadrifogli - L'oroscopo settimanale si presenta perfetto per fare delle valutazioni professionali e sentimentali. Dopo una prima parte dell'anno lenta e noiosa, finalmente le cose iniziano a migliorare. Superate le esperienze negative e rialzatevi con determinazione. Parlare con qualcuno di fidato potrebbe risolvere i problemi che vi causano insonnia.

Curate l'alimentazione e bevete molta acqua per sentirvi al meglio.

Toro: 5 quadrifogli - Durante questa calda settimana di fine luglio e inizio agosto, tutto andrà a vostro favore. Non sottovalutate il traffico e le alte temperature, ma proteggetevi e godetevi il meglio della stagione. Consumate più frutta e verdura del solito per mantenervi in forma. In vista dell'autunno, preparatevi per grandi opportunità. Se avete un lavoro part-time o stagionale, potreste aver incontrato una persona speciale che ha fatto battere il vostro cuore. Prima di dichiararvi, rifletteteci bene: siete davvero pronti per una nuova relazione o per cambiare partner? Problemi familiari legati alla casa o a questioni patrimoniali potrebbero risolversi positivamente.

Pesci: 5 quadrifogli - Questa settimana sarete impegnati con i preparativi per le vacanze o per un evento importante, e tutto andrà per il meglio. Potreste dover sostenere una causa o chiudere un affare con successo. Anche se qualcuno cerca di ostacolarvi, la vostra determinazione prevarrà. Non stressatevi troppo e prendetevi cura di voi stessi. Fate più movimento e limitate dolci e bibite gassate per sentirvi in forma. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale. Le coppie potrebbero avere piccoli bisticci, ma niente di grave. Il weekend sarà movimentato e pieno di sorprese, così come tutto il restante mese di agosto.

Scorpione: 5 quadrifogli - Avete mille sogni e ambizioni, e questa settimana è il momento ideale per realizzarli.

Sarete baciati dalla fortuna e dall'amore. Mantenendo lucidità e calma, riuscirete a evitare gli impulsi consumistici e a concentrarvi sui vostri obiettivi. Prendetevi cura della vostra famiglia e di voi stessi, perché meritate il meglio. Il weekend sarà di divertimento e svago, permettendovi di dimenticare le preoccupazioni e di ricaricare le energie.