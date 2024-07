L'Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. Sotto i riflettori astrologici, i simboli dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina zodiacale. In questa fase gli astri si dimostrano - almeno in base alle effemeridi del periodo - molto promettenti per il segno dei Pesci (voto 8). Buono il periodo analizzato anche per Capricorno (voto 7) e Acquario (voto 7), mentre per il Sagittario si profila una settimana di scarsa positività generale. Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 29 a domenica 4 agosto e, nel contempo, svelare le pagelle con le stelline, segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Il periodo settimanale nella media si profila passabile. L'inizio e la fine del periodo saranno molto positivi, con situazioni che si allineeranno secondo i vostri desideri. Un rinnovata energia, poi, di certo vi permetterà di affrontare con successo qualsiasi problematica o dilemma che si dovesse presentare. In ambito sentimentale, il cuore sarà travolto da una nuova passione: per una volta, rendetevi felici! Questo è un buon momento anche per rafforzare il rapporto di coppia. I single, invece, si preparino a cambiamenti importanti: l'amore potrebbe bussare presto alla vostra porta. Nel lavoro, il periodo profuma di successo: avrete grinta per raggiungere gli obiettivi.

Un po' di ansia è normale: mantenete la calma.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ lunedì 29, domenica 4;

★★★★ martedì 30, venerdì 2, sabato 3;

★★★ giovedì 1°agosto;

★★ mercoledì 31 luglio 2024.

♏ Scorpione: voto 6. In arrivo una settimana sulla linea della sufficienza generale. Tolte le giornate di lunedì e martedì, le restanti saranno piuttosto buone.

In generale si vivrà un'atmosfera di normalità e con alche qualche opportunità interessante da sfruttare. In amore, alcuni pianeti porteranno armonia nelle coppie sia nuove che di vecchia data, risvegliando spesso la passione e l'intesa. I single potranno vivere momenti fantasiosi e, con l'aiuto di Venere, forse (ri)trovare un nuovo amore.

Nel lavoro, non scartate a priori una proposta che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per il futuro. Sfruttate con astuzia le circostanze favorevoli. Otterrete il consenso di persone a voi vicine.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ giovedì 1, venerdì 2;

★★★★ mercoledì 31, sabato 3, domenica 4;

★★★ lunedì 29 luglio;

★★ martedì 30 luglio 2024.

♐ Sagittario: voto 5. Le giornate a cavallo tra luglio e agosto si presenta abbastanza fiacco, con possibili "intermezzi" da risolvere, specie a metà settimana. Usate la testa e, se necessario, chiedete aiuto a qualcuno/a fidato/a. In amore, mantenete la calma e affrontate le incertezze, soprattutto nelle storie con problematiche di vecchia data.

Guardate dentro di voi prima di prendere decisioni di un certo spessore, anche perché, poi, sarà difficile tornare indietro. I single dovranno evitare di scaricare il malumore sugli altri: se possibile, concedetevi una pausa da tutti e tutto. Nel lavoro, ci saranno cambiamenti che potrebbero agitare, ma alla fine potrete tirare un sospiro di sollievo. Impegnatevi: la vostra determinazione sarà ripagata.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ domenica 4 agosto;

★★★★ lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31, sabato 3;

★★★ giovedì 1° agosto;

★★ venerdì 2 agosto 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. I prossimi sette giorni saranno buoni se presi nella totalità, anche se un po' flemmatici in certi periodi.

Non sprecate le opportunità che si presenteranno in veri ambiti, non ultimo in campo amicale. In amore, fate concessioni: senz'altro miglioreranno la qualità del rapporto. Presto avrete maggiore controllo sugli eventi e capirete meglio come agire con la persona amata. I single vivranno intensi momenti emotivi, grazie al coraggio e all'entusiasmo. Nel lavoro, sostenuti dalle stelle, potreste mettere in atto idee luminose e positivi cambi di rotta. Avanzate proposte interessanti e rivendicate le giuste ricompense.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno martedì 30 luglio;

★★★★ giovedì 1, domenica 4;

★★★ venerdì 2 agosto;

★★ sabato 3 agosto.

♒ Acquario: voto 7.

Settimana limpida e mediamente positiva, anche se alcune giornate saranno da vivere con un po' di attenzione in più del solito. Studiate attentamente le situazioni prima di prendere decisioni. In amore, approfittate della Luna benevola in Gemelli per cercare di ritrovare un punto di incontro positivo con il quale discutere pacatamente con il partner. I single invece potranno imparare dalle esperienze passate: puntate sulla calma interiore per aumentare il vostro fascino e fare conquiste. Nel lavoro, il cielo stimolerà la voglia di osare, ma siate prudenti: rimandate decisioni importanti in giornate indicate a massima positività.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno mercoledì 31 luglio;

★★★★ lunedì 29, venerdì 2;

★★★ sabato 3 agosto;

★★ domenica 4 agosto 2024.

♓ Pesci: voto 8.

Secondo l'oroscopo settimanale il periodo sarà da gustare fino in fondo, con ottime occasioni in campo sentimentale ed economico. In amore, sarete in perfetta sintonia con il partner, pronti a programmare qualcosa di romantico per il rientro dalla ferie estive. I single saranno ottimisti e disponibili verso nuove amicizie a scopo sentimentale: uscite con gli amici e preparatevi a vivere nuove esperienze. Nel lavoro, informatevi e seguite con attenzione l'andamento dei mercati per ottenere brillanti risultati professionali.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: