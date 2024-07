L'Oroscopo settimanale dall'8 al 14 luglio 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni per i simboli astrali rientranti nella seconda metà zodiacale. A gongolare saranno lo Scorpione (voto 10), primo in classifica e grande favorito grazie alla presenza della Luna nel proprio settore. In calo la settimana prossima per il segno del Capricorno (voto 5), sottoposto ad alcune dissonanze difficili da controllare.

Di seguito le previsioni zodiacali da lunedì 8 a domenica 14 luglio e la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Settimana ricca di felicità. Mantenete la serenità e organizzatevi con attenzione, poiché potrete finalizzare un accordo significativo. In amore, l’intenzione di immergervi completamente in una relazione romantica sarà forte, nonostante alcuni dubbi possano emergere. La ricerca del piacere sarà intensa, ma è essenziale agire con prudenza. Nel campo lavorativo, la vostra creatività sta rifiorendo, promettendo risultati positivi che, a loro volta, eleveranno il vostro spirito, nonostante ci siano ancora questioni da risolvere. Per quanto riguarda il fisico, la Luna nel vostro segno suggerisce di prendervi cura della pelle, utilizzando una crema protettiva alta per evitare scottature.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno venerdì 12 luglio (Luna in Bilancia);

★★★★ martedì 9, giovedì 11, domenica14;

★★★ mercoledì 10 luglio 2024.

♏ Scorpione: voto 10. Ottimo periodo, dominato dalla Luna nel vostro segno. Un’energia favorevole favorirà quasi ogni aspetto della vita, illuminando non solo il settore sentimentale.

Avrete buone prospettive in tutti gli ambiti. In amore, vi dedicherete a rendere felice il partner, creando un ambiente sereno e dolce. Questo permetterà di vivere in armonia e realizzare piccoli sogni custoditi nel cuore. Per i single, la felicità è vicina: le stelle offriranno una varietà di opportunità. Sarà una settimana in cui riuscirete a controllare pienamente molte emozioni, vivendo con entusiasmo.

Nel lavoro, la creatività sarà la chiave per raggiungere gli obiettivi.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno domenica 14 luglio (Luna in Scorpione);

★★★★ lunedì 8, martedì 9, sabato 13 luglio.

♐ Sagittario: voto 6. In evidenza sette giornate nella media, certamente di attesa che arrivino splendide giornate. L’astrologia promette a breve configurazioni astrali molto favorevoli. In amore, gli astri proteggeranno la relazione, permettendo di rafforzare il legame con le persone amate e di sperimentare momenti straordinari. Alcuni di voi riceveranno notizie liete e avranno l’opportunità di godere diversi periodi di leggerezza e romanticismo con una persona speciale.

I single, grazie all'ottimismo e alla voglia di vivere, attireranno l’interesse di chi piace. Molti avranno l’occasione di avvicinarsi a qualcuno di speciale, dando inizio a una relazione autentica. Sul lavoro, periodo propizio per lanciare nuovi progetti. Dedicate più tempo a situazioni che richiedono impegno.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ martedì 9, domenica 14;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10, sabato 13;

★★★ giovedì 11 luglio;

★★ venerdì 12 luglio 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. Settimana abbastanza difficile, il che potrebbe portare situazioni impegnative a molti di voi. Nonostante l'impresa possa sembrare ardua, affronterete ogni ostacolo con determinazione, riuscendo - ovviamente non con poca fatica - riuscendo a rimettere in sesto più di qualche problema.

In amore, dovreste dedicare più attenzione a questioni delicate, all’interno della relazione. I single sentiranno il richiamo delle loro radici e cercheranno conforto in amicizie di lunga data o in persone significative del passato. Sul lavoro, potreste incontrare qualche difficoltà, come malintesi o divergenze di opinioni. Facile causare tensioni con colleghi o superiori. Rimanete vigili, gestendo qualsiasi situazione con cautela.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ sabato 13 luglio;

★★★★ lunedì 8, martedì 9, venerdì 12, domenica 14;

★★★ mercoledì 10 luglio;

★★ giovedì 11 luglio.

♒ Acquario: voto 7. Si prevede una tendenza generale positiva. Astri mediamente favorevoli, incontrerete pochi ostacoli e molti li supererete facilmente senza alcuna difficoltà.

Sarebbe saggio riflettere attentamente su eventuali decisioni da prendere per il futuro. In amore, prendetevi il tempo per valutare i pro e i contro in una situazione, senza precipitare. Chi è in coppia procedesse con cautela, giusto per assicurarsi risultati eccellenti. Valutate ogni progetto a disposizione, concentrandovi solo su quelli promettenti. I single godranno di una vita sentimentale stabile, seppur un po’ routinaria. Nel lavoro, la curiosità vi guiderà verso attività gratificanti. Alto il morale.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno sabato 13 luglio;

★★★★ mercoledì 10, venerdì 12;

★★★ lunedì 8 luglio;

★★ martedì 9 luglio 2024.

♓ Pesci: voto 6.

La settimana si rivela abbastanza gratificante. Alcuni di voi sentiranno il desiderio di accettare nuove sfide, sebbene il cammino possa rivelarsi impegnativo. In amore, l'onestà risolverà questioni recenti che hanno turbato la relazione. Troverete un’intesa perfetta con il partner, comunicando profondamente anche con un semplice sguardo. Molti single modificheranno aspetti del proprio carattere, accogliendo qualcuno che desidera far parte della vita affettiva. Godrete di ottima salute fisica e mentale, eccellendo in ogni situazione. Nel lavoro, le competenze saranno al top, permettendo di distinguervi e di gestire ogni dettaglio con maestria.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: