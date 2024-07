L'oroscopo di agosto 2024 porta con sé un carico di energia e trasformazione per tutti i segni zodiacali. Questo mese, i transiti planetari influenzeranno in modo significativo le vite di tutti, stimolando nuove opportunità e sfide. Il Leone sperimenterà un incremento di vitalità e carisma, pronti a conquistare nuovi traguardi, mentre lo Scorpione affronterà un periodo di rigenerazione e trasformazione, esplorando profondamente i propri sentimenti e desideri.

Previsioni zodiacali di agosto 2024 con pagelle, la prima sestina: è il mese del Leone

Ariete (21 marzo - 19 aprile) - Voto: 8/10 - il mese inizia con una spinta energetica notevole.

La posizione di Marte nel vostro segno favorisce nuove iniziative e una carica vitale potente. Questo è il momento ideale per affrontare nuove sfide e dimostrare il vostro valore. Amore: le relazioni sentimentali sono in una fase di rigenerazione. Se siete in coppia, aspettatevi un rinnovato ardore. Per i single, nuove avventure amorose sono all'orizzonte. Lavoro: Le opportunità professionali abbondano. Sfruttate la vostra intraprendenza per ottenere risultati significativi. La creatività sarà il vostro asso nella manica. Salute: L'energia è al massimo. Tuttavia, attenzione a non esagerare con le attività fisiche. Rimanete idratati e bilanciate l'attività con il riposo.

Toro (20 aprile - 20 maggio) - Voto: 7.5/10 - Agosto vi invita a riflettere e a pianificare con attenzione.

Venere, il vostro pianeta dominante, è in una posizione favorevole, favorendo la bellezza e l'armonia nelle vostre relazioni. Amore: il dialogo aperto e sincero sarà essenziale per mantenere l'equilibrio nelle relazioni. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti. Lavoro: la perseveranza sarà la chiave del successo.

È un buon momento per consolidare i progetti avviati e fare un bilancio delle vostre finanze. Salute: Attenzione allo stress. Ritagliatevi del tempo per rilassarvi e avere momenti di tranquillità. Le attività all'aperto saranno particolarmente benefiche.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno) - Voto: 8.5/10 - Agosto si preannuncia dinamico e stimolante.

Mercurio, il vostro pianeta guida, vi rende particolarmente comunicativi e pronti a esplorare nuove idee. Amore: Le relazioni sono caratterizzate da un dialogo vivace. Nuovi incontri sono probabili, soprattutto in contesti culturali o intellettuali. Lavoro: la vostra mente brillante è in grado di generare soluzioni innovative. Approfittate di questo periodo per avviare nuovi progetti o migliorare quelli esistenti. Salute: l'energia mentale è elevata, ma non dimenticate di prendervi cura anche del corpo. Un'attività fisica regolare vi aiuterà a mantenere l'equilibrio.

Cancro (21 giugno - 22 luglio) - Voto: 7/10 - Agosto è un mese di introspezione e crescita personale. La Luna, vostra governatrice, vi guida verso una maggiore consapevolezza delle vostre emozioni.

Amore: I sentimenti sono profondi e intensi. È un buon momento per rafforzare i legami esistenti e risolvere eventuali conflitti. Lavoro: la vostra sensibilità vi permette di percepire le esigenze altrui. Utilizzate questa dote per migliorare le dinamiche lavorative e collaborare in modo più efficace. Salute: curate la vostra salute emotiva. Attività come la meditazione o lo yoga possono aiutarvi a trovare un equilibrio interiore.

Leone (23 luglio - 22 agosto) - Voto: 9/10 - Agosto è il vostro mese! Il Sole splende nel vostro segno, donandovi vitalità e carisma. È il momento di brillare e mostrare al mondo ciò di cui siete capaci. Amore: l'amore è al centro della vostra vita. Relazioni appassionate e nuove storie d'amore sono all'ordine del giorno.

Lavoro: il successo professionale è alla portata. La vostra leadership e la vostra creatività vi permetteranno di raggiungere nuovi traguardi. Salute: l'energia è alta, ma ricordate di non trascurare il riposo. Prendetevi cura di voi stessi e non esagerate con gli eccessi.

Vergine (23 agosto - 22 settembre) - Voto: 8/10 - Agosto vi invita a concentrarvi sui dettagli e a pianificare con precisione. Mercurio, vostro pianeta dominante, favorisce la vostra capacità di analisi e organizzazione. Amore: la comunicazione sarà fondamentale nelle relazioni. Siate chiari e sinceri nei vostri sentimenti. Lavoro: la precisione e l'attenzione per i dettagli vi porteranno al successo. È un buon momento per risolvere problemi e migliorare l'efficienza.

Salute: evitate di essere troppo critici con voi stessi. Praticate attività che vi rilassano e vi permettono di staccare la mente.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Voto: 7.5/10 - Agosto porta un'energia di equilibrio e armonia. Venere, vostro pianeta guida, vi favorisce nelle relazioni e nelle situazioni sociali. Amore: le relazioni sono serene e armoniose. È il momento ideale per rafforzare i legami esistenti e fare nuovi incontri. Lavoro: la diplomazia e la capacità di collaborare sono le vostre armi segrete. Utilizzatele per risolvere eventuali conflitti e migliorare l'ambiente di lavoro. Salute: la salute è buona, ma fate attenzione a non trascurare il riposo.

Bilanciate le vostre attività con momenti di relax.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre) - Voto: 8/10 - Questo è un mese di trasformazione e crescita personale. Plutone, vostro pianeta dominante, vi guida attraverso un processo di rigenerazione. Amore: le relazioni sono intense e appassionate. Non abbiate paura di esplorare i vostri sentimenti più profondi. Lavoro: la vostra determinazione vi porterà al successo. È il momento di fare scelte coraggiose e di affrontare nuove sfide. Salute: fate attenzione allo stress. Prendetevi del tempo per rilassarvi e rigenerarvi.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre) - Voto: 8.5/10 - Agosto è un mese di avventura e scoperta. Giove, vostro pianeta guida, vi spinge a esplorare nuove opportunità e a espandere i vostri orizzonti.

Amore: le relazioni sono caratterizzate da un senso di avventura. Nuovi incontri sono probabili, soprattutto durante viaggi o attività culturali. Lavoro: la vostra curiosità e il desiderio di apprendere vi porteranno al successo. Sfruttate questo periodo per acquisire nuove competenze e conoscenze. Salute: l'energia è alta, ma fate attenzione a non esagerare con le attività. Equilibrate l'attività fisica con il riposo.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio) - Voto: 7/10 - Il nuovo mese vi invita a riflettere e a pianificare con attenzione. Saturno, vostro pianeta dominante, vi guida verso una maggiore disciplina e organizzazione. Amore: le relazioni sono stabili e solide. È un buon momento per rafforzare i legami esistenti e risolvere eventuali conflitti.

Lavoro: la vostra determinazione e la capacità di pianificare vi porteranno al successo. Sfruttate questo periodo per consolidare i progetti avviati. Salute: fate attenzione allo stress. Prendetevi del tempo per rilassarvi e godervi momenti di tranquillità.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio) - Voto: 8/10 - Questo è un mese di innovazione e creatività. Urano, vostro pianeta guida, vi spinge a esplorare nuove idee e a rompere con la routine. Amore: le relazioni sono caratterizzate da un senso di libertà. Nuovi incontri sono probabili, soprattutto in contesti sociali o culturali. Lavoro: la vostra creatività e l'originalità vi porteranno al successo. Approfittate di questo periodo per avviare nuovi progetti o migliorare quelli esistenti.

Salute: l'energia è alta, ma fate attenzione a non trascurare il riposo. Prendetevi cura di voi stessi e bilanciate l'attività con il relax.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo) - Voto: 7.5/10 -questo agosto è un mese di introspezione e crescita personale. Nettuno, vostro pianeta dominante, vi guida verso una maggiore consapevolezza delle vostre emozioni. Amore: i sentimenti sono profondi e intensi. È un buon momento per rafforzare i legami esistenti e risolvere eventuali conflitti. Lavoro: la vostra sensibilità vi permette di percepire le esigenze altrui. Utilizzate questa dote per migliorare le dinamiche lavorative e collaborare in modo più efficace. Salute: curate la vostra salute emotiva. Attività come la meditazione o lo yoga possono aiutarvi a trovare un equilibrio interiore.