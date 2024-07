L'Oroscopo del mese di agosto sulla fortuna è pronto a mettere in evidenza quali saranno i simboli astrali supportati dalla dea bendata. In odore di massima positività e successo tra i dodici segni dello zodiaco c'è il Toro, in prima posizione. A stretto giro, anch'essi supportati alla grande dalla dea bendata, scopriamo i segni Capricorno e Vergine, entrambi sul podio.

Previsioni zodiacali della fortuna del mese di agosto e posizioni: buon destino anche al Leone

12° posto - Acquario. Purtroppo, un mese da archiviare! L’Acquario ad agosto si ritrova nei bassifondi della classifica, con occasioni fortunate ridotte ai minimi termini.

Diciamo che sarà un periodo in cui potrebbe essere necessario esercitare pazienza e calma, aspettando tempi migliori per agire. In amore, direte sempre la verità per evitare incomprensioni. Eviterete l'impulsività e cercherete di mantenere la pace nelle relazioni. I single affronteranno momenti di confusione causati dalla Luna, ma rilassandovi e cambiando atteggiamento ritroverete la pace interiore. Nel lavoro, sarà un mese complicato con distrazioni e scarsa concentrazione come nemici principali. Fate attenzione a chiudere affari iniziati in momenti non propizi.

11° posto - Bilancia. Agosto si prevede abbastanza instabile, con la dea bendata assente nella maggior parte delle giornate. Potrebbe maturare qualche incertezza, perciò sarà un buon momento per fare una pausa e riflettere sulle proprie priorità, aspettando che la fortuna torni a sorridere.

Il mese potrebbe partire con qualche difficoltà. In amore, farete il punto della situazione e apporterete correzioni ai progetti di coppia. I single potrebbero non riuscire a realizzare il sogno di una relazione duratura, ma non dovrete demordere: arriveranno tempi migliori. Nel lavoro, risponderete agli imprevisti con concretezza, praticità e buon senso, mettendo in gioco le vostre capacità.

10° posto - Sagittario. Molti nativi potrebbero trovare questo mese un po’ impegnativo. Solo mantenendo una visione positiva del futuro, con o senza la mano provvidenziale della fortuna, sarà facile tirarsi fuori anche da situazioni difficili. In amore, eviterete conflitti con il partner, cercando di essere meno critici e più elastici.

I single, se assillati da pensieri negativi, cambieranno ritmo di vita e si concederanno momenti di meditazione o passeggiate. Ritroverete la serenità perduta vivendo appieno le cose che vi piacciono. Nel lavoro, affronterete le difficoltà con impegno e, se necessario, farete da soli per raggiungere il successo.

9° posto - Scorpione. In programma un mese stancante, con la fortuna presente a sprazzi. Più di qualche nativo potrebbe incontrare ostacoli o incombenze non messe in conto. In amore, sentirete il bisogno di relax e di momenti di solitudine per rigenerarvi. Darete massimo spazio al dialogo di coppia, tralasciando problematiche fasulle per dedicarvi a cose serie. I single invece dovranno stare attenti: il periodo è confuso e c'è il rischio di una ricaduta sentimentale.

Nel lavoro, chi attraversa un periodo particolare dovrà valutare attentamente ogni dettaglio prima di dare consensi.

8° posto - Ariete. Il mese di agosto potrebbe portare situazioni complicate. Ciò costringerà molti nativi ad lottare contro stress e mancanza di stimoli. La fortuna però, si sa, aiuta sempre chi è determinato. Le coppie di lunga data recupereranno la sintonia, raccogliendo i frutti del passato. I single vedranno il cielo tornare amichevole, soprattutto se hanno vissuto periodi difficili. Sarete determinati a portare avanti un progetto personale e poi rilassarvi. Nel lavoro, concluderete le giornate sotto buoni auspici astrali, con prospettive professionali favorevoli grazie all'eccellente posizione di Giove.

Se avete un'attività autonoma, sarete sulla strada giusta per chiudere affari importanti.

7° posto - Gemelli. Molti di voi del segno senz'altro potete aspettarvi un mese di equilibrio, con la buona sorte che porterà momenti di soddisfazione, anche senza grandi colpi di scena. In amore, il periodo offrirà interessanti opportunità. Le pressioni familiari non comprometteranno un legame in cui credete. I single aumenteranno fascino e sex appeal, approfittando del momento. Dovrete saper stare al passo con i tempi, dimostrando buon senso e lungimiranza. Nel lavoro, eventuali errori saranno risolti rapidamente grazie all'aiuto dei colleghi: le stelle invitano alla fiducia.

6° posto - Cancro. Le previsioni dell'oroscopo rivelano al segno d'Acqua agosto stabile e sereno, con la fortuna che favorisce le relazioni personali armoniose e momenti di gioia condivisa con i propri cari.

In amore, Venere favorevole vi aiuterà a ritrovare serenità. L’intesa di coppia migliorerà e vi sentirete appagati. Sforzandovi di vivere con dolcezza e tenerezza, capirete meglio il partner. Non rimanete passivi, ma siate loquaci e attenti nell'ascoltare. I single avranno la testa piena di idee e voglia di novità. Tra venerdì e domenica potrebbe accadere qualcosa di grande e inaspettato: cercate di conoscere gente nuova. Nel lavoro, ci saranno belle novità che potrebbero cambiare il vostro futuro professionale. Giove supporterà le vostre iniziative, portando fortuna e nuovi stimoli lavorativi.

5° posto - Pesci. Tantissimi di voi dei Pesci troveranno questo nuovo mese particolarmente fortunato, con la creatività e l’intuizione al massimo.

Potrebbero finalmente aprirsi le strade per nuove idee o progetti. In amore, passerete momenti bellissimi con la persona amata, godendo delle coccole reciproche. I single dovranno ascoltare il proprio istinto per confessare i sentimenti a chi fa battere loro il cuore. Un’interessante occasione si presenterà tra metà/fine mese: mantenete la calma. Nel lavoro, chi cerca un'occupazione dovrebbe inviare curriculum o bussare a qualche porta senza timore: troverete ciò che fa per voi.

4° posto - Leone. La buona sorte accompagnerà spesso voi del Leone, portando un mese dinamico e pieno di vitalità. Le opportunità di brillare e di essere al centro dell’attenzione non mancheranno. In ambito sentimentale, chi ha vissuto momenti di crisi vedrà un cambiamento positivo grazie agli astri favorevoli.

I single avranno il desiderio di conoscere nuove persone e realizzare qualcosa di speciale insieme. Nel lavoro, nuovi progetti inizieranno a prendere forma e avrete ottima complicità con i colleghi, facilitando la crescita professionale e l'assegnazione di nuovi incarichi importanti.

3° posto - Vergine. La Vergine questo mese può aspettarsi un agosto di grande fortuna, con energie positive che favoriranno il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione di sogni a lungo termine. Nel campo degli affetti, introdurrete forse delle belle novità che ravviveranno la relazione e miglioreranno il benessere di coppia. I single dovranno mettere in mostra le loro migliori qualità, consolidando le posizioni sentimentali acquisite.

Nel lavoro, agosto porterà più soddisfazioni del previsto e i vostri obiettivi procederanno a pieno ritmo e a positivo favore.

2° posto - Capricorno. Ottimo agosto in arrivo, baciato in larga misura dalla buona sorte, con molte occasioni per avanzare sia nella carriera che nella vita personale. La determinazione e la disciplina saranno premiate. In coppia, raccoglierete i frutti delle vostre scelte e l’intesa con la persona amata sarà eccellente. I single saranno intraprendenti e desiderosi di conoscere nuove persone, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle stelle. Nel lavoro, i vostri obiettivi saranno facilmente realizzabili. Avrete un approccio diretto e incisivo con colleghi e collaboratori.

Novità interessanti per chi lavora in proprio.

1° posto - Toro. L'oroscopo della fortuna del mese di agosto prevede tanta buona sorte fortuna in arrivo per il Toro. L'ottavo mese dell'anno sarà straordinario, portando prosperità e abbondanza. Le stelle saranno allineate per successi e opportunità inaspettate, rendendo questo un momento ideale per intraprendere nuovi progetti. In amore, vi sentirete in armonia e pronti al confronto pacifico. Pianeti come Luna, Venere, Nettuno e Giove offriranno opportunità d'oro per realizzare i vostri desideri. I single riceveranno buone notizie e potranno gestire al meglio i rapporti amorosi, facendo molte conquiste. Nel lavoro, avrete intuito, tempismo e fortuna dalla vostra parte, rendendo anche le sfide più difficili facilmente superabili.