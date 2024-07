L'oroscopo dell'1 agosto prevede un giovedì fremente per il segno del Leone, mentre il Cancro uscirà dal tunnel in cui è rimasto invischiato per lungo tempo e ritroverà la speranza. Questa volta l'ultima posizione in classifica spetta ai Gemelli, i quali si sentono bloccati. Dall'amore alla famiglia, dal lavoro alle relazioni sociali, passiamo in rassegna le previsioni astrologiche e relativa classifica decrescente di tutti i segni zodiacali.

Le previsioni astrologiche dell'1/8: gli ultimi classificati

Gemelli - 12° - Siete bloccati. In questo periodo non è semplice creare relazioni costruttive.

Essendo un segno altamente socievole, siete tra i più penalizzati. La mancanza di contatto umano vi causa insonnia e incubi. Le notizie negative vi preoccupano per il futuro. Cercate di allontanarvi da chi prevede solo disgrazie, altrimenti continuerete ad avere difficoltà. Liberatevi delle cose negative e circondatevi di progetti entusiasmanti e persone positive. Così, giorno dopo giorno, ritroverete il sorriso.

Ariete - 11° - La mente è in continua evoluzione, ma tutto dipende da come viene stimolata. Se continuate a guardare notizie negative, è normale sentirsi demoralizzati e tristi. Iniziate questo nuovo mese con lo spirito giusto e concentratevi sugli aspetti positivi. Giovedì sarà perfetto per considerare un nuovo e entusiasmante progetto.

Durante questo mese, guadagni, lavoro e amore saranno al centro di molte novità. Valorizzatevi di più e controllate la vostra irritabilità, che potrebbe emergere improvvisamente.

Vergine - 10° - Periodo difficile. Forse non vi siete ripresi dagli ultimi eventi e vi sentite confusi. Questo 1° agosto vi invita a guardare avanti.

Riponete maggiore fiducia nel futuro e smettete di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Tutto parte dalla mente: se seminate gioia, raccoglierete felicità. I successi richiedono tempo, ma presto l'incertezza sarà solo un ricordo. Alcuni potrebbero sentire nostalgia di un vecchio amore, ma è tempo di voltare pagina a partire da questo giovedì.

Toro - 9° - Con il passare del tempo, scoprite nuove realtà su voi stessi e sugli altri. Le difficoltà vi hanno forgiato, nonostante le ferite. Le preoccupazioni e le ansie degli ultimi mesi spariranno gradualmente. Queste 24 ore potrebbero essere buone o cattive, dipenderà da vari fattori. Avrete da ridire su alcune scelte passate. I cuori solitari desiderano innamorarsi come una volta, ma il tempo per l'amore e la passione arriverà.

I segni zodiacali con giornata nella media

Scorpione - 8° - Alcuni giorni tutto attorno a voi sembra sbagliato, in altri invece pensate di essere voi il problema. In famiglia ci sono continue discussioni, portandovi all'esasperazione. Fate orecchie da mercante e continuate per la vostra strada senza litigare.

Fortunatamente, troverete un po' di tregua. Anche chi vive da solo e attende qualcosa, potrebbe ricevere una sorpresa.

Pesci - 7° - L'Oroscopo di domani prevede alternanza tra momenti di gioia e vulnerabilità. La vostra sensibilità è accentuata in questo periodo, ma Nettuno vi supporta nei vostri propositi e movimenti economici. Non sprecate questa giornata perché potreste togliervi delle piccole soddisfazioni. Aspettatevi una chiamata o un messaggio da una persona importante. La voglia di partire e di lasciarsi andare all'amore sarà alta. Le coppie saranno felici, mentre i cuori solitari dovranno attendere luglio/agosto. Nel lavoro e nella finanza, inizieranno a vedersi dei movimenti positivi.

Cancro - 6° - L'oroscopo dell'1 agosto indica che ripartirete con il piglio giusto e uscirete dal tunnel in cui siete rimasti incastrati per molto tempo, ritrovando speranza e sorrisi. Agosto è sempre stato un buon mese per voi e anche quest'anno lo sarà. Rialzerete la testa e vi ribellerete a chi vi ha infastidito ingiustamente. La giustizia trionferà. Chi ha subito rotture o perdite troverà nuova linfa vitale e tornerà a brillare. Siete perfetti così come siete, quindi non cercate di cambiare per piacere agli altri. La vita è preziosa, fate ciò che vi entusiasma. Se avete un problema, parlatene apertamente. Alcuni di voi hanno un progetto interessante tra le mani, portatelo avanti senza scuse.

Bilancia - 5° - Le previsioni astrologiche rivelano una giornata ideale per sistemare conti in sospeso. Avete ritrovato l'amore e la voglia di fare, nonostante alcuni momenti di vulnerabilità. Le buone abitudini portano al successo. Bisogna sempre lottare e osare: "Chi non risica non rosica". Cercate di rompere il ghiaccio. Non aspettate che gli eventi decidano per voi. Anche se l'attività è in stand-by, agosto porterà novità che vi aiuteranno a superare ogni ostacolo.

Oroscopo dei migliori segni della giornata

Sagittario - 4° - In un rapporto sono necessarie tenerezza e comprensione reciproca. Eliminate le relazioni distruttive e a senso unico. Sfruttate queste 24 ore per stilare un piano accurato da realizzare appena possibile.

Questa giornata sarà perfetta per mettere tutto a posto e liberarsi del superfluo. Quella sensazione opprimente sparirà magicamente e avrete un agosto in crescendo. All'orizzonte si intravedono nuove conoscenze per i single. Bene l'amore coniugale.

Acquario - 3° - La felicità si trova nelle piccole cose, e voi lo sapete bene. La vostra fantasia sarà straordinaria, inoltre, vi sentirete brillanti e unici. Supererete i vostri limiti mentali. Saturno vi darà le armi necessarie per vincere la vostra battaglia personale. In questo periodo, avete due pensieri in mente: soldi e lavoro. Agosto porterà emozioni e sorprese, rimboccatevi le maniche. Da qui a domenica potrebbero arrivare nuove richieste d'amicizia.

Capricorno - 2° - Diligenti e efficienti. Sarete molto concentrati e riuscirete a gestire tutto al meglio da questo giovedì. Sarà il mese della ripresa. Anche chi ha perso il lavoro vedrà la luce. Adattatevi e cercate di inventare qualcosa che vi distingua dalla concorrenza. Avrete energie a volontà e farete cose interessanti. A partire da questa giornata, ritroverete il sonno e la voglia di amare.

Leone - 1° - Avrete una giornata fremente. Il vostro carisma emergerà. Siete migliorati molto nei primi mesi del 2024, diventando più forti e sicuri di voi. Questo periodo ha rafforzato la vostra autostima. In queste 24 ore riceverete annunci importanti. Prossimamente, obiettivi e soldi saranno al centro dell'attenzione. Chi ha perso il lavoro o ha difficoltà a ripartire dovrà reinventarsi e trovare un buon sistema per rilanciarsi sul mercato. Tenete la mente aperta e flessibile.