L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì 18 luglio. Le analisi astrologiche in questo contesto interessano solo i segni della prima sestina dello zodiaco dall'Ariete alla Vergine. Tra i simboli zodiacali più fortunati del periodo, la Vergine, indicata al top del giorno. Splendido giovedì in amore e nel lavoro anche per Toro e Gemelli valutati con cinque stelle in classifica. Per Ariete e Cancro, invece, questo giovedì si prospetta non come nelle attese.

Previsioni zodiacali del 18 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. Mettiamolo subito in chiaro: non sarà questa una giornata fortunata. Nella coppia mancherà l'armonia, e saranno soprattutto i rapporti di lunga data a risentirne. Evitate quindi di parlare d'amore: questo è un momento in cui la solitudine può fare solo bene, permettendovi di godere solamente della vostra compagnia, senza la presenza dell'amato bene. Per i single, l'amore potrebbe sembrare lontano, sia fisicamente sia mentalmente. Per rimediare ritrovate prima il vostro equilibrio interiore, solo dopo potrete dedicarvi ai sentimenti. Inoltre non è il momento adatto per fare progetti o avviare nuove iniziative sul lavoro.

Concentratevi su ciò che avete e mantenetelo saldo. Nuove strade potrebbero nascondere rischi.

Toro: ★★★★★. Periodo assai positivo. L'intesa con il partner sarà ottima, rendendo questo il momento ideale per iniziare a progettare qualcosa di più serio. Permettetevi di sognare insieme, un futuro di felicità vi aspetta, magari pensando alla famiglia che avete sempre desiderato.

Per i single, già oggi il vocabolario del cuore si arricchirà di parole come desiderio e sincerità. Sarà una giornata in cui poter esprimere e condividere questi sentimenti con gli altri, creando una rete di affetto che farà bene a tutti coloro che vi sono vicino. Sul lavoro, la gentilezza e la buona disposizione d’animo permetteranno di fronteggiare colleghi prepotenti.

Affrontate la vita lavorativa con garbo e siate fieri di voi stessi!

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno mette in evidenza uno splendido giovedì. La complicità di coppia vi permetterà di condividere interessi e attività con il partner, ravvivando ulteriormente il rapporto. Le passioni comuni renderanno la relazione ancora più vivace e anche i nuovi innamorati saranno travolti dal desiderio. Per i single, ci saranno belle prospettive: se un amore è nato per gioco, sappiate che potrebbe evolvere naturalmente in qualcosa di molto intenso. Credeteci profondamente, vedrete che il resto seguirà senza problemi. Momento favorevole anche per sostenere cambiamenti che potrebbero rivelarsi positivi nel ruolo professionale.

Avrete l'opportunità di ambire a incarichi di maggiore responsabilità e guadagno.

Oroscopo e stelle del 18 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Un giorno poco promettente con possibili difficoltà in vista. Se desiderate stabilità affettiva nella coppia, sappiate che questa si ottiene attraverso azioni concrete. Dimostrate al partner di non poter fare a meno del rapporto e tutto diventerà più semplice tra di voi. Per i single, la vostra mente potrebbe vagare tra le nuvole per gran parte della giornata, rendendo difficile mantenere i piedi per terra. Così, anche se cercaste di orientarvi seguendo l'istinto, alcune nuvole potrebbero oscurare i vostri punti di riferimento.

Sul lavoro potreste avvertire un po’ di nervosismo: cercate di essere disponibili. Accettate consigli da colleghi maturi, non siate diffidenti.

Leone: ★★★★. Il buon umore questo prossimo giovedì certamente influenzerà positivamente anche l'amore, alimentando il desiderio di trascorrere del tempo insieme al partner. Ci sarà una brama di novità sul fronte sentimentale, e qualcosa di diverso potrebbe arrivare, portando con sé emozioni intense da godere appieno. Per i single il modo migliore per ritagliarsi del tempo sarà dedicarsi a un po’ di sano shopping. Sarete anche pieni di energia, ciò invoglierà a fare attività fisica o riscoprire il piacere della "caccia" amorosa. Sul lavoro, avrete l'opportunità di gettare le basi per un futuro stabile.

Non trascurate questa chance, ponetevi domande a cui dare risposte.

Vergine: "top del giorno". L'oroscopo di domani, 18 luglio, grazie alla posizione di stelle beneaugurali, vivrete delle emozioni bellissime. Potrete godervi delle ore piacevoli con la persona che amate; per molti di voi sarà un giorno speciale, ricco di sentimenti. Single, la parola d'ordine sarà socializzazione. Che sia virtuale o di persona, poco importa, perché sarete in grado di conquistare il cuore di chiunque entri in contatto con voi. La vostra vena ironica sarà una dote che accrescerà ulteriormente il vostro fascino. Chi deve affrontare una prova importante sul lavoro sarà accompagnato dalla fortuna con risultati eccellenti.

I progetti nati per gioco diventeranno significativi e chi è in cerca di occupazione riceverà buone proposte.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 18 luglio.