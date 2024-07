L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 luglio: in analisi la seconda sestina dello zodiaco. In evidenza un periodo all'altezza delle migliori aspettative per il Sagittario, il migliore tra i simboli astrali per quanto riguarda l'amore. Buon momento anche per Bilancia, Capricorno, Acquario e Pesci. Per Scorpione giornata a due stelle.

Previsioni astrologiche del 18 luglio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questa parte della settimana partirà sotto discreti auspici, segnando l'inizio di un periodo normale. Pertanto, giovedì si consiglia di ascoltare il vostro sesto senso e indagare su ciò che vi incuriosisce.

In amore, affrontate i problemi irrisolti del passato per migliorare la serenità di coppia. Non chiedete alle stelle emozioni galanti, perché non è questo il momento più indicato. Accontentatevi piuttosto di riuscire a vivere spensieratamente la vita quotidiana, senza crearvi inutili problemi. Single, lanciatevi alla conquista di una persona che comprenda i vostri modi affabili e dolci, senza paura. Nel lavoro, potreste attirare l'attenzione di persone poco inclini al dialogo. Sfruttate le vostre potenzialità professionali, le stelle saranno sufficientemente dalla vostra parte.

Scorpione: ★★. Giovedì si prevede abbastanza difficile da portare eventualmente a buon fine. Non raccogliete provocazioni ma dimostrate di essere superiori.

In amore, qualche contraddizione potrebbe emergere: calma, la tranquillità e la felicità arriveranno verso la fine della giornata. Venere vi renderà super romantici con il partner, dedicate più tempo e attenzione a tutta la sfera sentimentale. Non che di solito la trascuriate, non sarebbe da voi, ma la giornata porterà qualche difficoltà a cui porre un freno: dateci dentro a suon di coccole!

Single, sentirete il bisogno di cambiare alcune situazioni private. Visto il periodo ostile, è consigliabile prendersi una pausa di riposo. Nel lavoro, prendetevi tutto il tempo necessario per risolvere le questioni, senza fretta, giusto per evitare errori.

Sagittario: ★★★★★. Giornata improntata alla positività e alla fortuna.

In amore godetevi il periodo e organizzate programmi piacevoli con partner, familiari e amici. Sarà sicuramente un buon periodo per modificare eventualmente gli assetti di coppia o magari cambiare abitudini: inizierete a respirare aria nuova anche nelle relazioni d'amore più felici. Single, ci sarà un buon recupero nelle questioni affettive e soluzioni utili arriveranno presto. Chi ha più di una persona nel cuore dovrà fare una scelta. Nel lavoro, sarete particolarmente motivati e trarrete ottimi benefici, essendo meno pigri e più selettivi del solito.

Oroscopo e stelle del 18 luglio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un giovedì abbastanza positivo, nonostante la monotonia che potrebbe caratterizzare la giornata.

Sarà importante chiedere dolcezza nel rapporto amoroso, assicurandovi che ciò avvenga reciprocamente. Possibili cambiamenti nelle amicizie, con alcuni rapporti che potrebbero essere visti come stantii e necessitanti di un rinnovamento. È consigliabile essere chiari, fin da subito, su questioni importanti, onde evitare fraintendimenti. Per i single, il giorno si presenta più tranquillo del solito, con la speranza di incontrare finalmente l'anima gemella. Sul fronte lavorativo, sarete supportati dall'energia positiva della Luna.

Acquario: ★★★★. Il prossimo giovedì, secondo quanto estrapolato dall'Astrologia alle effemeridi del periodo, sarà tecnicamente positivo ma richiederà una certa attenzione.

Da evitare le distrazioni. In amore, potrebbe scoccare la scintilla della passione grazie alla disponibilità affettuosa del partner. Per i single, è consigliabile stabilire obiettivi chiari anziché lasciarsi trasportare senza una direzione precisa. In ambito lavorativo ottime opportunità che potrebbero contribuire a migliorare il prestigio personale. Non esitate ad agire quando si presenterà l'occasione.

Pesci: ★★★★. Periodo abbastanza buono, sebbene possa presentare alti e bassi in termini di umore. In amore, la Luna positiva al 65% promette di riscaldare la vita sentimentale, spingendo verso momenti di intimità. Approfittate di questa positività per fare chiarezza nei rapporti e perseguire con fiducia ciò che desiderate.

Per i single, il fascino sarà in grado di attirare l'attenzione di chi interessa, rendendo la giornata favorevole per i sentimenti. Sul fronte lavorativo, nonostante possano esserci alcune difficoltà, mantenete un atteggiamento ottimista. La determinazione aiuterà a superare gli ostacoli.