L'Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali e classifica a stelline di domani, 20 luglio. Le analisi astrali valutano in questo contesto i soli segni della prima sestina zodiacale. Tra i simboli più fortunati del periodo sicuramente vi è il Toro, indicato al "top del giorno" e al primo posto in scaletta. Ottimo avvio di weekend anche per Vergine, tra i migliori in campo sentimentale. Per il segno dei Gemelli e del Leone, invece, questo sabato poco promettente.

Approfondiamo l'andamento astrale relativo alle previsioni e alla classifica a stelline: focus su amore e lavoro.

Previsioni zodiacali del 20 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Non occorrerà molto per rendere felice il partner in ogni momento. Un luogo fresco e tranquillo sarà sufficiente per dimostrargli tutto l'amore, regalandovi una serata intima solo per voi due. Per i single, la Luna sottolinea l'importanza di una routine quotidiana ben organizzata, che vi farà sentire pieni di energia e pronti a rinnovare ogni aspetto della vostra vita. Approfittate di questa giornata per rafforzare i legami con chi vi sta vicino, portandovi serenità e gioia. Bene la parte professionale: potrebbe essere un sabato particolarmente promettente. Se sentiste un desiderio di provare nuove strade, fatelo: le energie saranno davvero potenti, permettendovi di sfruttarle al meglio.

Toro: 'top del giorno'. A voi la prima posizione in classifica. Le coppie otterranno molto più riscontro rispetto al passato e potranno abbandonarsi a progetti fantasiosi e qualche idea folle in più. In fondo si vive una volta sola ed è piacevole farlo, soprattutto se in due! Single, Venere birichina vi renderà particolarmente intraprendenti, a tutto tondo.

Non avrete nessuna vergogna nel dichiarare ciò che desiderate alla persona che vi ha rapito il cuore. Presto potrebbero giungere delle buone occasioni lavorative da sfruttare al massimo. Probabile il dover di prendere una decisione riguardante soprattutto il futuro.

Gemelli: ★★. L'oroscopo prevede una giornata poco positiva.

Il fatto è che a dare filo da torcere sarà Marte, proprio questo sabato in arrivo nel vostro segno. La cattiva energia rilasciata dal Pianeta Rosso, invita a rivedere certi aspetti della relazione. Esprimere i vostri sentimenti al partner con maggiore intensità, darà la forza per affrontare situazioni difficili. Per i single, è il momento di rallentare il ritmo e abbassare le pretese, giusto per evitare di prendere fischi per fiaschi. Mantenete la calma, analizzate i comportamenti, prima di giudicare, e riflettete su ciò che desiderate davvero. Nel lavoro, una fase di forte stress al metterà alla prova i vostri nervi, soprattutto se avete delle responsabilità.

Oroscopo e stelle del 20 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Tutto sommato un buon sabato, e casa vostra regnerà sicuramente un’atmosfera serena. Per questo motivo, non avrete voglia di fare nulla di impegnativo ma preferirete dedicarvi al relax, da soli o con la dolce metà. Pensate a una giornata in riva al mare o lungo sentieri di alta montagna, allora si che potrete rilassarvi a dovere. Per i single, le stelle favoriranno nuovi incontri, rendendovi particolarmente simpatici. Inoltre, stanno per arrivare nuove opportunità in diversi ambiti della vita. L'invito è riflettere profondamente sugli obiettivi a lungo termine. Al lavoro, si prospettano novità interessanti.

Vi sentirete in grado di collaborare efficacemente con i colleghi, armonizzando gli obiettivi con quelli del team.

Leone: ★★★. Una partenza di weekend segnata da un sottotono generale. Ogni tanto fa bene fermarsi e ascoltare il proprio partner; non esistete solo voi, quindi cercate di essere meno solitari e più loquaci. Un abbraccio ha il potere straordinario di farvi sentire subito meglio e di risolvere diversi problemi, con amore. Per i single, il fronte del cuore non è particolarmente favorevole e la mente sembra essere confusa, piena di idee strampalate e pensieri negativi. Forse è il momento di cambiare aria, per rilassarsi. La Luna potrebbe portare qualche tensione nelle relazioni lavorative, ciò richiederà pazienza e tolleranza da parte vostra.

Concentratevi su come migliorare le cose.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani 20 luglio evidenzia la possibilità di risultare vincenti e contenti in amore. Lasciatevi andare alle tenerezze che il partner ha in serbo per voi e apprezzate tutto il bene che la relazione offre. È nell'amore che troverete il conforto giusto, e i sorrisi dell'amato/a vi riempiranno il cuore di gioia. Per i single, è il momento di mostrare il vostro lato migliore, soprattutto con chi si avvicina senza pretese. Concedete delle chance a chi le merita, anche perché a momenti potreste fare incontri significativi. Al lavoro, ci sono ancora dei dettagli da definire. Prima di poter dire di aver concluso un buon affare chiedetevi se siete veramente sulla giusta strada.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 20 luglio.