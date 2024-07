L'Oroscopo di domani, venerdì 26 luglio è pronto a svelare le previsioni zodiacali del giorno 26 luglio 2024. Le analisi astrali in questo contesto sono indirizzate ai primi sei segni dello zodiaco. Tra i più fortunati tra i sei in evidenza, l'Ariete e il Cancro, coppia benvoluta dalle stelle e sicuramente in odore di qualche buon colpo di fortuna (chissà!). Per i nativi della Vergine, invece, questa parte conclusiva della settimana si prospetta abbastanza sottotono.

Previsioni zodiacali del 26 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Astrologia pienamente favorevole al vostro segno. La giusta dose d'amore può aiutarvi a superare qualsiasi ostacolo, giocando un ruolo fondamentale nella felicità di coppia. Iniziate oggi stesso a ravvivare la fiamma della passione con il partner e godetevi una serata serena, immersi in una felice sintonia. Per i single, una situazione rimasta in sospeso troverà finalmente una soluzione. Così con le nubi che si diraderanno, altri aspetti della vita si ricomporranno, come i pezzi perfetti di un puzzle. La Luna vi invita a concentrarvi sulla gestione del lavoro e nelle competenze organizzative. Adottate nuovi strumenti, ottimizzando e sperimentando.

Toro: ★★★★. Giornata indicata dalle stelle in perfetta sintonia con tante altre già vissute: insomma, routine a go go e tanta flemma.

E non è detto che ciò sia un male, intendiamoci. Per conquistare il cuore del partner, il consiglio è di mostrarsi sempre al massimo dell'eleganza, sia esteriore che interiore. Trasformatevi in compagni speciali, coccolando e facendo sentire a proprio agio la persona amata. Single, dedicate la giornata a voi stessi e alla cura del fisico: un po' di nuoto, in piscina o al mare, vi restituirà il buon umore e vi rinvigorirà sia fisicamente che mentalmente, regalando autostima e apprezzamento.

Nel lavoro, le stelle vi incoraggeranno a fare mosse coraggiose. In programma stabilità e chiarezza in diverse situazioni professionali.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo di domani pronostica un venerdì di routine. Se foste vittime di eventuali insinuazioni da parte del partner, tranquilli, perché uscirete vincenti da qualsiasi discussione.

Procedete serenamente per la vostra strada, forti della sicurezza nei sentimenti reciproci e capaci di ristabilire la sintonia in breve tempo. Single, sarà una giornata con energie stabili, seppur in quantità sufficiente: concedetevi momenti di relax e dedicatevi alla cura del vostro corpo. Il riposo inoltre sarà fondamentale per ricaricare le pile e ritrovare la serenità. Nel lavoro, non accettate proposte se non siete certi della loro solidità; assicuratevi che chi propone si impegni anche legalmente. Prendere un abbaglio è facile, quindi meglio prestare attenzione.

Oroscopo e stelle del 26 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Un venerdì mozzafiato in arrivo.

Vi attendono colpi di scena o colpi di fulmine amorosi (vedete voi dove fare pendere l'ago della bilancia!). Se siete già in una relazione, sarete fortemente corteggiati dal partner, con una proposta tanto allettante da farvi perdere la testa. Single, il vostro "sentirsi in forma" vi farà sprizzare energia da tutti i pori. Cercate di prolungare il più possibile questa fase, concentrandovi sulle cose belle che siete capaci di realizzare e sulla vostra forza interiore. Un cielo sereno vi aiuterà a guardare alcune questioni lavorative con lucidità e a pensare in grande. Non vi lascerete distrarre dalle situazioni correnti: il vostro intuito va sempre oltre e non sbaglia (quasi) mai.

Leone: ★★★★.

Questo venerdì di certo sperimenterete qualcosa di nuovo in amore. Ravvivare la relazione, certamente è proprio quello che serve per tirare su il morale a entrambi. Avrete l’occasione di trovarvi al centro dell’attenzione: osate, offrite il meglio di voi, godetevi la giornata e poi ancora meglio, la serata, in tranquillità. Single, è un buon momento per rivedere alcuni obiettivi oppure iniziare a fare piani concreti per il futuro. Se ne aveste bisogno, non temete di chiedere supporto a chi vi sta vicino. Potrete contare sui preziosi consigli degli amici, felici di celebrare con voi qualsiasi progresso fatto o che state per fare. Sul lavoro, potreste ricevere un riconoscimento o una promozione: meglio tardi che mai!

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 26 luglio, mette in conto un probabile periodo sottotono. Le stelle consigliano di lasciare spazio e libertà di movimento alla persona amata. Vedrete che così facendo, la relazione ne trarrà beneficio ed eventualmente anche i differenti punti di vista diventeranno solo un ricordo. Single, la tendenza a vedere tutto nero non vi aiuterà affatto: abbassate la guardia e cercate di essere positivi. Una situazione banale potrebbe sembrarvi più grande di quanto sia realmente, ovviamente solo se continuerete a comportarvi così. Sul lavoro, muovetevi con cautela e assicuratevi che tutto sia perfettamente in ordine, prima di fare un passo importante per la carriera.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 26 luglio.