L'oroscopo del trentuno luglio vede un musone Capricorno posizionarsi tra gli ultimi posti in classifica, e un brioso Gemelli in testa a tutti i segni. La giornata si prospetta propizia anche per Leone, Sagittario e Pesci, mentre la Bilancia dovrà far fronte a qualche turbamento di coppia. Amore, relazioni sociali, lavoro, famiglia e denaro, in queste 24 ore le stelle hanno molto da riferire a ciascun segno zodiacale. Passiamo in rassegna sia le previsioni astrologiche del 31/7 che la classifica decrescente.

Le previsioni astrologiche del 31/7: gli ultimi classificati

Bilancia: 12° - Qualche turbamento potrebbe colpire il vostro legame di coppia. Non demordete, presto godrete l'estate come desiderate. Nonostante i piccoli inconvenienti, il periodo è favorevole almeno per il lavoro e il denaro. State stringendo la cinghia in vista del prossimo inverno, ma siete stanchi di trattenervi e vorreste vivere più serenamente possibile. Qualcosa o qualcuno vi da da pensare. Attenzione alla guida, al caldo e all'alimentazione.

Capricorno: 11° - Sarete musoni. L'Oroscopo del giorno, in amore, incoraggia a vedere le varie situazioni con maggior ottimismo. Le preoccupazioni e i dubbi non dovranno avere la meglio.

Ogni problema ha una soluzione, ma se insistete a vedere solo il marciume, difficilmente vi rasserenerete. Se state lavorando con il caldo e tra la folla, muovetevi con prudenza e assicuratevi di idratarvi con regolarità. In famiglia dovreste essere meno scorbutici e irascibile, del resto "la pazienza è la virtù dei forti".

Se siete in ferie, godetevi le vacanze senza pensare al lavoro e alle preoccupazioni personali.

Scorpione: 10° - In amore, è il momento di dire basta alle bugie e ai sotterfugi. Se la vostra relazione non vi soddisfa, guardate altrove. Avrete numerose occasioni per innamorarvi, soprattutto se siete single. Nel lavoro, evitate scelte affrettate e distrazioni.

Proiettate le vostre iniziative nel futuro.

Acquario: 9° - In amore, non prendetevela troppo se le cose non vanno come vorreste. Le preoccupazioni possono compromettere il rapporto con il partner. Abbiate pazienza, presto le cose si chiariranno. Nel lavoro, valutate attentamente un buon affare prima di accettarlo. Un familiare sembra aver bisogno della vostra presenza.

I segni zodiacali nella media

Toro: 8° - Le novità affettive sono destinate a durare. Attenzione a non esasperare il partner con gelosie infondate. Se avete bisogno di chiarire qualcosa con la persona amata, fatelo entro 24 ore. Se state cercando lavoro, non rifiutate un'opportunità part-time, vi saprete far apprezzare. Vestitevi bene quando uscite, anche se non ne avrete tanta voglia.

Ariete: 7° - Se siete in vacanza, evitate di farvi distrarre da questioni familiari o economiche. Godetevi il momento presente senza pensare a ciò che vi aspetta al rientro. Nuove amicizie in arrivo, soprattutto per i cuori solitari. Per chi lavora, la sfera economica si presenta sempre più interessante. In famiglia occorrerà essere più presenti e coltivare ricordi di qualità.

Vergine: 6° - Se con il vostro partner vi annoiate, potrebbe essere il momento di chiudere la relazione. Potreste vivere serate di divertimento e soddisfazioni, ma solo se siete liberi dai legami soffocanti. Buone notizie per i cuori solitari che sognano di incontrare l'anima gemella con cui invecchiare. Allargate la rete di contatti lavorativi e aggiornate il curriculum con corsi e apprendistati.

Cancro: 5° - In amore, potreste incontrare una grande passione improvvisa. L'oroscopo giornaliero invita a non prendere decisioni affrettate. Godetevi l'estate perché a breve finirà. Dunque uscite, svagate la mente alle fiere, sagre o ai concerti di paese. In ambito professionale, vi si presenterà un'occasione imperdibile e batterete cassa. La vostra carriera decollerà grazie al duro spirito di sacrificio e alla caparbietà che vi contraddistinguono. Se siete pigri cercate di migliorarvi perché avete molto da perdere.

I primi quattro segni dello zodiaco

Leone: 4° - Avete numerosi progetti da realizzare sia nella vita personale che di coppia. Affrontate subito eventuali argomenti delicati con il vostro partner.

Ottime occasioni lavorative nella seconda metà di agosto, intanto rilassatevi e godetevi quest'ultimo giorno di luglio. Sorprese in arrivo.

Sagittario: 3° - Vi sentite pronti ad affrontare la vita con entusiasmo, forse grazie a progetti comuni con il partner. Potreste iniziare un nuovo progetto lavorativo con successo. Questo è un periodo molto produttivo anche economicamente.

Pesci: 2° - Approfittate di questo periodo favorevole per migliorare la vostra relazione o affrontare piccoli problemi. Se cercate amore, non perdete le opportunità offerte. Nel lavoro, la stanchezza o l'assenza di un collega potrebbe crearvi qualche complicazione.

Gemelli: 1° - Andrete incontro a una giornata propizia.

Vi sentirete briosi e sprizzerete fascino da tutti i pori. In amore, vivrete momenti di grande felicità e sintonia, e per i single potrebbe esserci un incontro speciale. La vostra creatività sarà riconosciuta e potreste ricevere un'opportunità inaspettata che aprirà nuovi sbocchi professionali. Se siete disoccupati, chiedetevi cosa potreste fare per migliorare il curriculum e cercate di fare tanta gavetta, anche gratis. Approfittate di questo momento positivo e godetevi ogni attimo.