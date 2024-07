L'oroscopo del quattro luglio preannuncia una fase di transizione per il Pesci e sottolinea come i nati del Gemelli si riscopriranno ribelli come non mai. Di seguito tutti i dettagli con la classifica giornaliera.

Previsioni astrologiche: gli ultimi classificati di giovedì 4 luglio

Toro - 12° - Un vecchio incubo potrebbe riaffiorare nella vostra vita entro l'inverno. Sentite una grande frustrazione e non sapete come comportarvi. Cercate certezze, ma non riuscite a trovarle. Urlare alla Luna non vi sarà d'aiuto, quindi agite. Questa non sarà la giornata migliore per risolvere problemi, e una discussione potrebbe trasformarsi in una lite a causa della vostra irritabilità.

Acquario - 11° - In queste 24 ore rischiate di perdere la pazienza. Questo è un segnale chiaro del vostro corpo: avete bisogno di tempo per riflettere, leggere, ampliare le conoscenze e fare meditazione ed introspezione. Per molti mesi vi siete messi da parte. Un reset mentale vi aiuterà a evolvervi. Considerate una pausa dalla routine, anche solo per una settimana.

Sagittario - 10° - Le cose di valore vanno guadagnate e meritate. Meglio un prodotto originale che uno falso. Più si sale in alto, più il panorama è bello. Non trascurate i vostri affetti inseguendo una chimera, ma cercate l'equilibrio. Esperienza, perseveranza e focalizzazione sono le vostre migliori armi per raggiungere felicità e successo.

In queste 24 ore potrete lasciarvi alle spalle ciò che avete vissuto nei mesi scorsi, ma tutto dipenderà da voi. Liti in vista!

Ariete - 9° - In tempi difficili è normale provare paura, anche se rispetto a qualche settimana fa vi sentite più forti e sicuri tuttavia qualcosa non va. Un dialogo rispettoso sarà il vostro salvagente in queste 24 ore.

Guardatevi attorno, potreste trovare un'opportunità strepitosa. Forse state lottando contro una bassa autostima o un amore sfuggente, ma non cercate consolazione nel cibo. Chi è in coppia dovrebbe considerare un weekend romantico per riaccendere la fiamma.

I segni zodiacali con giornata nella media

Vergine - 8° - Le scelte che facciamo definiscono chi siamo.

Vivete, non sopravvivete. Dietro ogni azione si nascondono le migliori vie per la salvezza. Non abbiate paura di percorrere sentieri inesplorati. La situazione di questo giovedì è interessante per nuovi approcci o esperienze. Evitate i conflitti familiari. A partire da oggi, smettete di nascondervi dietro barriere.

Bilancia - 7° - Le previsioni di questo giovedì vi invitano a pensare a voi stessi. Non seguite la massa, siate un po' più impulsivi. Apritevi a nuovi hobbies ed attività. Così facendo, vi si aprirà un mondo ricco di opportunità e sorrisi. Plasmate la vita a vostro piacimento, non ve ne pentirete!

Leone - 6° - Non sprecare la propria esistenza è un traguardo importante. Se non ve la sentite di fare qualcosa, non fatela o chiedete aiuto.

Il mondo è pieno di soluzioni e opportunità, sta a voi cercarle. Questo giovedì sarà dolce e romantico per chi è innamorato. Anche i single potranno emozionarsi davanti a un bel film d'amore. Attenzione a chi date confidenza, non sottovalutate certe amicizie.

Capricorno - 5° - L’Oroscopo di questo giovedì dice che non è mai troppo tardi per iniziare o ricominciare. L'amore, il successo e la felicità non hanno età. Non seguite chi si lamenta senza cambiare. Se c'è un problema serio, in queste 24 ore riuscirete a risolverlo. Non esitate a esprimere affetto alle persone care: la vita è fugace.

I primi quattro segni in classifica

Gemelli - 4° - Avrete la forza di ribellarvi a ciò che non vi piace, soprattutto se siete stufi di vivere secondo le condizioni altrui.

Per realizzare un cambiamento, serve un piano d'azione dettagliato, non basta pensare positivo. Bisogna agire in maniera ragionata: questo sarà il giorno giusto per farlo. Chiedete aiuto se necessario, gli altri non possono leggere nella vostra mente. La giornata sarà speciale, con molte emozioni. Ascoltate il rumore del mare o passeggiate nella natura per scaricare la tensione.

Scorpione - 3° - Per essere felici e soddisfatti, bisogna saper dire di 'No' quando serve. Smettete di mettervi da parte per aiutare gli altri! La fortuna va corteggiata aprendosi alle nuove opportunità e mettendosi in gioco. Godetevi un appuntamento galante con serenità. Lo stress emotivo dei giorni scorsi svanirà e tornerete a sorridere.

Cancro - 2° - L’oroscopo di domani vi invita a sfruttare questo periodo positivo. Per ottenere qualcosa di desiderato, è necessario impegnarsi. Imparate a gioire delle cose che già avete. Ogni giorno è quello giusto per mostrare affetto a chi vi è caro. Non siete soli come pensate. L'amore di coppia tornerà a prosperare e anche i single potranno lasciarsi andare.

Pesci - 1° - Siete in un periodo di transizione, quindi prendetevi una pausa in questo weekend! Ripulite la mente e sbarazzatevi dei vecchi schemi. Il silenzio può essere più potente delle parole e in giornata ne avrete la conferma. I vostri dubbi si dissiperanno e finalmente tornerete a vedere chiaro. Nutritevi meglio: 'Mens sana in corpore sano'.