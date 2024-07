L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 luglio rivela come sarà il livello della fortuna per ciascun segno zodiacale. Gli astri supporteranno i nati della Vergine, posizionati in testa alla classifica.

Previsioni astrologiche settimanali 8-14 luglio: male il Leone

Leone: 12° - Questa settimana potrebbe portare delle sfide e qualche delusione. Potreste desiderare un cambiamento nella vostra vita o magari una rivincita, ma potrebbe non andare come sperato. Sul lavoro e nelle relazioni interpersonali, potreste sentirvi trascurati e non apprezzati come meritate.

Anche se gli sforzi per farsi notare da qualcuno di importante potrebbero non dare i frutti sperati, non scoraggiatevi. Continuate a battagliare dando il massimo e a prendervi cura di voi stessi allo stesso tempo. La complicità con il partner potrebbe essere meno intensa del solito e i single potrebbero non ampliare le proprie conoscenze. Tuttavia, non perdete la speranza: ogni sfida è un'opportunità per crescere e migliorare.

Gemelli: 11° - La prossima settimana sarà piena di incertezze e decisioni difficili da prendere. Le questioni rimaste in sospeso rischieranno di diventare opprimenti, mettendovi sotto pressione. Un incontro con un vecchio amore o la pianificazione di un viaggio potrebbero non andare come previsto e potreste sentire il bisogno di prendervi del tempo per voi stessi senza riuscirci completamente.

Le serate, seppur serene, saranno segnate da qualche insoddisfazione. Nonostante tutto, cercate di mantenere un atteggiamento positivo: ogni ostacolo superato vi renderà più forti e preparati per il futuro.

Acquario: 10° - Questa sarà una settimana negativa e sfortunata. L'amore sarà sfuggente e la vostra forma fisica e mentale scarseggerà.

Potreste anche finire per smarrire qualcosa o per scordare un appuntamento importante. Le liti saranno quasi sempre all'ordine del giorno. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che potrebbe prendersi gioco di voi: non siate ingenui e frettolosi. Le coppie potrebbero affrontare delle difficoltà prima di poter pianificare le vacanze al mare.

Ricordate che ogni difficoltà è un'opportunità per imparare e migliorare.

Toro: 9° - Le giornate saranno piene di disavventure. La sfortuna vi perseguiterà e tutto andrà a farsi 'friggere'. Gli uomini del segno saranno impegnati in nuove conoscenze, anche se nulla di serio. Le donne invece si sentiranno trascurate e incomprese. Cercate di ridurre il carico di lavoro, poiché ultimamente vi siete lasciati andare e dovete rientrare in carreggiata. Se qualcuno vi ha fatto un torto, è il momento di voltare pagina e andare avanti.

Cancro: 8° - La settimana potrebbe essere poco produttiva sia a livello lavorativo che sentimentale. L'afa estiva vi rende meno motivati. Assicuratevi di avere tutto sotto controllo e cercate di non distrarvi troppo.

Anche se sarete fisicamente presenti, la mente potrebbe essere altrove. Alcuni di voi andranno in vacanza, mentre altri dovranno aspettare ancora. Non scoraggiatevi, organizzatevi per rendere la settimana più tranquilla e piacevole. Usate l'estate per pianificare la vostra carriera futura.

Bilancia: 7° - Le previsioni indicano un periodo discretamente fortunato sia per le comunicazioni che per le nuove conoscenze. Per superare la concorrenza, sia in amore che altrove, è necessario avere idee chiare e fiducia nelle proprie capacità. Attenzione ai consigli delle persone inesperte: non sempre è sbagliato giudicare il libro dalla copertina. L'amore sarà scintillante, con possibilità di fare progetti importanti con il partner.

Vi sentirete più sicuri rispetto alle settimane precedenti.

Capricorno: 6° - Nei prossimi giorni, mostrate di che pasta siete fatti. Tendenzialmente date il meglio sotto pressione, ma ciò può portarvi a stressarvi. Anziché procrastinare, affrontate le cose subito per liberarvi del peso. Potreste dover fare una visita medica o sostenere un test, ma cercate di non preoccuparvi prima del tempo. In amore, la vostra indipendenza potrebbe portare a discussioni con il partner. Partecipate a una festa o pianificate un viaggio.

Ariete: 5° - Questa settimana sarà decisiva per esplorare nuove opportunità. È il momento di lasciarvi andare e seguire il flusso del destino. Se siete single, avrete voglia di incontrare persone nuove e fare nuove esperienze.

Tuttavia, potreste mettere temporaneamente da parte i vostri progetti personali. Sul lavoro, fate attenzione ai colleghi che potrebbero essere più irritabili del solito.

Scorpione: 4° - Il vostro periodo positivo continua, portandovi gioia, divertimento ed emozioni intense. Dopo un lungo inverno e una primavera travagliata, finalmente le cose stanno migliorando. Non esitate a sfidarvi e a tuffarvi nelle nuove opportunità. Riducete l'ansia e la timidezza quando siete in mezzo alla gente. Fate attenzione alle malelingue e cercate di rilassarvi al lavoro. Se andate in vacanza, godetevela senza preoccupazioni.

Pesci: 3° - Finalmente uscirete dal vostro guscio dopo un lungo periodo di insicurezza.

Abbassate la guardia e apritevi alle nuove opportunità. Lasciatevi andare e potreste scoprire nuove possibilità. I single potrebbero provare sentimenti per qualcuno conosciuto sui social: è il momento ideale per rompere il ghiaccio e programmare un incontro. Ci saranno molte occasioni di flirt per i più audaci.

Sagittario: 2° - Questa settimana la fortuna sarà anche dalla vostra parte, incrementando fascino, dialogo e creatività. La stima nei vostri confronti crescerà grazie al vostro carisma naturale. Se siete bloccati in città, attenzione a non distrarvi troppo. Mantenete il controllo delle situazioni e sfruttate le opportunità che vi si presenteranno. Accettate un invito oppure programmate qualcosa di spensierato da fare con le persone che vi fanno simpatia.

Vergine: 1° - Se desiderate qualcosa, questa settimana è il momento di agire. Avrete il supporto delle circostanze in ogni situazione, quindi sfruttate al meglio questa fase positiva. Se siete sposati o convivete, fate attenzione alle incomprensioni con il partner. Non lasciatevi schiacciare dai vizi e dalle paranoie degli altri, soprattutto sul lavoro. Livello psicofisico in ripresa. Tentate la fortuna e vincerete.