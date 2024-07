L'oroscopo della giornata di giovedì 25 luglio prevede un Ariete più premuroso nei confronti del partner, mentre la Bilancia sarà più creativa e piena di fantasia al lavoro. Il Sagittario si dimostrerà un partner ideale e i Gemelli saranno più accorti e attivi in campo professionale.

Previsioni di giovedì 25 luglio 2024 segno per segno

Ariete: la posizione favorevole della Luna e di Venere vi permetteranno di essere più premurosi nei confronti del partner in questa giornata di giovedì. Arriveranno interessanti situazioni sentimentali da vivere, anche per voi cuori solitari in cerca dell'amore vero.

In ambito lavorativo vi dimostrerete molto pratici in quel che fate, con la possibilità di raggiungere risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo complicato in campo amoroso. La posizione sfavorevole di Venere vi metterà in difficoltà con la vostra relazione di coppia. Attenzione a non chiedere troppo alla vostra anima gemella, evitando di causare discussioni. Anche nel lavoro meglio evitare sproloqui. Anche se Mercurio non sarà in quadratura per molto, provare a gestire mansioni complicate potrebbe rivelarsi controproducente. Voto - 7️⃣

Gemelli: quadro astrale che vi vedrà più accorti e attivi in campo professionale. Avrete importanti progetti da realizzare e questo periodo di analisi e studio sarà importante per poter prendere la direzione migliore.

In amore avrete cura della vostra relazione di coppia grazie a Venere. La Luna in sestile porterà maturità e intesa. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale sottotono durante questo giovedì di luglio. La vostra relazione di coppia sarà influenzata dalla Luna in quadratura. Non sarete sempre così romantici con il partner. Attenzione inoltre a non essere impulsivi.

Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno, ma dovrete anche avere la pazienza che serve per poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: sentirete il peso delle responsabilità in questo periodo sul fronte professionale. Avrete bisogno di coltivare progetti più importanti, non solo professionalmente, ma anche personalmente.

Per fortuna avrete un buon cielo dalla vostra parte, che vi spingerà a impegnarvi. In amore sarà un bel periodo per la vostra relazione di coppia grazie alla Luna e Venere. Anche voi single potreste trovare il pretesto adatto per avvicinarvi alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di giovedì migliore per quanto riguarda i sentimenti. La Luna non sarà più negativa nei vostri confronti e riuscirete a dedicare più tempo alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In campo lavorativo sarà una giornata tutto sommato produttiva. Questo cielo non sarà molto influente. I buoni risultati dipenderanno molto da voi. Voto - 7️⃣

Bilancia: creatività e fantasia faranno parte del vostro modo di lavorare durante questo giovedì di luglio.

Il sostegno di stelle come Mercurio, Marte e Giove si rivelerà prezioso per portare a termine i vostri progetti. In amore la Luna si troverà in opposizione. Il vostro atteggiamento nei confronti del partner sarà più riservato e potrebbe non fare piacere alla vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale poco attiva in questa giornata di giovedì. L'astro argenteo non sarà più favorevole, lasciando spazio al pianeta Venere in quadratura. Single oppure no, ricordatevi di dedicare tempo a sufficienza alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a non farvi prendere dall'agitazione. Con Mercurio in quadratura potreste commettere degli errori. Voto - 6️⃣

Sagittario: con la Luna e Venere in buon aspetto, vi dimostrerete il partner ideale.

Sarà una giornata perfetta da dedicare alla vostra fiamma e poter godere di momenti davvero unici. Per quanto riguarda il lavoro sarete produttivi a sufficienza da riuscire a gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti. La vostra relazione di coppia non sarà affiatata considerato la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete. Attenzione a non peccare di vanità. Sul fronte professionale non tutte le vostre mansioni potrebbero andare benissimo. Riflettete bene sulle scelte che prenderete. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in sestile dal segno dell'Ariete vi darà un po’ di ristoro in campo sentimentale durante questa giornata. Single oppure no, cercherete di essere più comprensivi, e capire cosa sia più giusto per una vita sentimentale migliore.

Nel lavoro sarete produttivi a sufficienza da riuscire a svolgere bene il vostro lavoro, senza grosse sbavature. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale positiva in questa giornata di giovedì. La vostra storia d'amore sarà abbastanza piacevole, da permettervi di trascorrere bei momenti insieme alla persona che amate. Nel lavoro non sarete in splendida forma considerato Marte e Giove negativi. In ogni caso, cercherete di fare del vostro meglio per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣