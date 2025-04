L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 aprile annuncia il ritorno del pianeta Mercurio nel segno dell'Ariete, che potrà portare avanti i propri progetti in modo brillante sul lavoro, mentre i nativi del Sagittario ritroveranno lucidità nelle attività professionali. Il Cancro dovrà evitare di farsi travolgere dagli imprevisti, mentre il Capricorno potrà godere di un rapporto più coinvolgente. Grazie al favore di Marte, la Vergine avrà una marcia in più per affrontare con energia e determinazione ogni sfida della settimana.

Previsioni oroscopo dal 14 al 20 aprile 2025 segno per segno

Ariete: con Mercurio di nuovo nel vostro segno non andrete troppo per il sottile in campo professionale, sfruttando in modo brillante le vostre capacità per poter gestire al meglio le vostre mansioni. Attenzione però a Marte in quadratura, che non vi darà molte energie. In ambito amoroso vivrete un momento abbastanza tranquillo con il partner. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà contro di voi. Voto - 8️⃣

Toro: questa settimana non inizierà benissimo in campo sentimentale a causa della Luna in opposizione. Tra voi e il partner ci sarà sintonia, ma solamente a partire da mercoledì. Se siete single attenzione a non essere troppo diretti se vi state approcciando con una nuova conoscenza.

Nel lavoro sarete aperti e alla mano, anche se Mercurio si metterà alle vostre spalle. Voto - 7️⃣

Gemelli: il pianeta Mercurio tornerà ad agire a vostro favore durante il prossimo periodo, permettendovi di gestire i vostri progetti con maggior impegno e creatività. In amore non si potrà dire lo stesso in questo momento, considerato Venere contro di voi.

Anche la Luna non vi darà molte occasioni romantiche, per cui, cercate di non pretendere troppo dal partner, al fine di non scatenare polemiche o litigi. Voto - 7️⃣

Cancro: attenzione a non lasciarvi coinvolgere troppo dagli imprevisti in questo periodo, considerato che il pianeta Mercurio si metterà nuovamente contro di voi.

Se ci saranno progetti importanti in corso d'opera, sarà fondamentale non darsi prendere dal panico e continuare a essere lucidi. Per quanto riguarda i sentimenti invece, ci saranno ancora momenti di grande intesa grazie a Venere. Sfruttate in particolare le giornate di lunedì e martedì per vivere un rapporto migliore, quando la Luna sarà dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale nuovamente in crescita nel prossimo periodo, grazie a Mercurio, che tornerà ad agire a vostro favore. Alcuni progetti potrebbero rivelarsi faticosi, ciò nonostante i risultati che potrete raggiungere saranno molto interessanti. Sul fronte amoroso la Luna non sarà vostra amica, se non tra le giornate di mercoledì e giovedì.

Basterà un piccolo gesto però per poter stare bene insieme alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali in netto rialzo per quanto riguarda il lavoro. A partire da mercoledì, il pianeta Mercurio smetterà di essere contro di voi, e con Marte in sestile riuscirete a reagire e risalire la china. Sul fronte amoroso ci saranno momenti speciali in coppia, in particolare durante il fine settimana, quando la Luna sarà dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Bilancia: il lavoro tornerà a essere impegnativo a partire da questa settimana di aprile. Con Marte in quadratura e Mercurio nuovamente in opposizione, non ci saranno grandi opportunità per i vostri progetti. Bene la sfera sentimentale, nonostante questo cielo poco influente.

Single oppure no, lasciate che sia il cuore a parlare per cercare di vivere un rapporto stabile. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale ancora a livelli elevati in questo periodo per voi nativi del segno. In questa settimana di aprile, Venere sarà ancora dalla vostra parte. Anche la Luna vi darà buone occasioni romantiche, soprattutto per voi cuori solitari in cerca del vero amore. Sul posto di lavoro invece, perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante riuscirete ancora a dire la vostra. Voto - 8️⃣

Sagittario: recupererete lucidità in campo professionale, ora che Mercurio si trova nuovamente ad agire a vostro favore. Prendendo le giuste decisioni, sarà possibile recuperare terreno e raggiungere risultati più soddisfacenti dal vostro impiego.

In amore non sarà ancora così semplice lasciarvi andare alle emozioni. La Luna vi darà una mano, ma con Venere in quadratura non ci saranno grandi momenti romantici da vivere. Voto - 7️⃣

Capricorno: il vostro rapporto si rivelerà più coinvolgente nel prossimo periodo, non solo grazie a Venere in sestile, ma anche grazie alla Luna, che navigherà in posizioni interessanti. Soprattutto il weekend si rivelerà ideale per voi cuori solitari per approfondire un importante legame. In quanto al lavoro Mercurio si metterà nuovamente contro di voi, insieme a Marte in opposizione. Valutate bene le prossime mosse per non commettere errori. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti in questa settimana.

Mercurio si metterà in una posizione migliore per voi, rendendo più interessante e coinvolgente lo sviluppo delle vostre mansioni. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, ma non aspettatevi momenti estremamente romantici, soprattutto nelle prime giornate della settimana, quando la Luna sarà contro di voi. Voto - 7️⃣

Pesci: il pianeta Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale durante questa settimana, a partire da mercoledì. Di contro, sarà ancora possibile ottenere tanto dai vostri progetti, dimostrando un buon potenziale, anche in condizioni un po' complicate. Sul fronte amoroso Venere sarà ancora dalla vostra parte, regalandovi momenti di piacevole intesa. Se siete single un incontro curioso potrebbe stuzzicarvi parecchio. Voto - 8️⃣