L'oroscopo della giornata di sabato 6 luglio prevede uno Scorpione più attraente in campo amoroso, illuminato dalla Luna in trigono, mentre l'Acquario potrebbe spesso d'impulso. Plutone e Venere renderanno i nati dei Pesci vivaci e attivi, mentre il Capricorno dovrà fare attenzione a non farsi scappare qualche parola di troppo.

Previsioni oroscopo sabato 6 luglio 2024 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà con tante cose sbagliate, da sistemare il prima possibile. La Luna e Venere in cattivo aspetto vi metteranno alle strette con il partner.

Sarà necessario bilanciare le vostre parole, e non far degenerare la situazione. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà ad avere le idee chiare, ma dovrete avere anche i mezzi necessari per raggiungere i vostri obiettivi. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Toro: previsioni astrali convincenti per voi nativi del segno, soprattutto in campo sentimentale. La Luna e Venere illumineranno questo weekend, permettendovi di fare qualcosa di speciale con la persona che amate. Sul fronte lavorativo invece potreste trascurare il vostro dovere a causa di Mercurio. Va bene distarsi a volte, ma dovrete anche portare avanti i vostri progetti. Amore - 8 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Gemelli: sfera sentimentale stabile durante questo sabato.

Il rapporto con il partner vi darà soddisfazioni, ma attenzione a non avere pretese troppo elevate. In campo professionale sarete sicuri delle vostre capacità grazie a Mercurio in sestile. Vi sentirete lucidi e pronti a tutto, soprattutto voi nati nella prima decade. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Cancro: configurazione astrale ottima in campo sentimentale.

Con la Luna e Venere in congiunzione al vostro cielo, il rapporto con la persona che amate sarà magnifico, e sarete sempre pronti a mostrare le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro seguirete i vostri obiettivi con grande tenacia, ma in alcuni casi, dovrete avere pazienza. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Leone: un quadro astrale abbastanza chiaro per voi in questo sabato di luglio.

Intanto potreste riuscire a trovare il pretesto ideale per trascorrere più tempo insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale sentirete meno pressione in questo periodo grazie a Mercurio. Sarete sicuri di poter ottenere di più dai vostri progetti, dovrete soltanto dimostralo. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: giornata di sabato positiva in campo sentimentale per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in buon aspetto, il rapporto con il partner si rivelerà più acceso di emozioni, e con momenti che ricorderete a lungo. In ambito lavorativo alcuni obiettivi saranno a portata di mano, ma dovrete essere in grado di poterli raggiungere, e con Giove in quadratura non sarà facile.

Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Bilancia: previsioni astrali che vedranno un cielo cupo nei vostri confronti. Il rapporto con il partner sarà colmo di incomprensioni e attriti che non risolverete facilmente. Dovrete far coincidere i vostri desideri e quelli del partner per poter stare bene insieme. In campo professionale alcuni progetti si muoveranno lungo la giusta direzione, ma il successo non sarà garantito al momento. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Scorpione: la Luna e Venere in buon aspetto illumineranno la vostra giornata, rendendovi più attraenti e simpatici. Potrebbe essere il momento giusto per farvi avanti e mostrare i vostri sentimenti più puri. Per quanto riguarda il lavoro dovrete fare attenzione alle scelte che prenderete.

Con Mercurio in quadratura non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Sagittario: sarà un sabato nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà così influente, ma vi darà l'occasione di poter rendere più interessante la vostra vita. Soprattutto in amore, sfruttate questo periodo per gettare le basi per costruire rapporti più affiatati. Nel lavoro potreste avere idee interessanti per i vostri progetti, che però dovrete saper gestire al meglio. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in cattivo aspetto. Fate attenzione a non farvi scappare qualche parola di troppo. In ambito lavorativo non ci sarà particolare pressione in quello che fate, ma non dovrete neanche poggiarvi sugli allori.

Amore - 5 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Acquario: con Mercurio in opposizione dal segno del Leone, potreste agire spesso d'impulso in campo professionale. Riflettete bene sulle idee che volete sviluppare, perché alcune potrebbero rivelarsi inefficaci. Sul fronte amoroso godrete di un rapporto abbastanza soddisfacente, nonostante questo cielo non sia particolarmente influente. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 8

Pesci: un quadro astrale davvero sereno per voi in questa giornata di sabato. Sarete piuttosto attivi e vivaci, pronti a rendere questo periodo sereno. In amore vi sentirete romantici e affiatati con la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero richiedere un po’ di tempo, ma alla fine riuscirete nel vostro intento. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7