L’Oroscopo di mercoledì è pronto a mettere in chiaro la classifica dell'amore e cosa devono aspettarsi sia le coppie che i single. Parlando di segni fortunati in ambito sentimentale, le previsioni zodiacali del 17 luglio vedono di buon auspicio il giro di boa infrasettimanale per Cancro, al primo posto in scaletta. Sentimenti armonici intinti nella serenità anche per il Sagittario. Poche chance di successo invece per Scorpione e Ariete, fanalini di coda nella classifica del giorno.

Classifica e oroscopo dell'amore del 17 luglio: al primo posto il Cancro

12° posto - Ariete. Non è questa la giornata migliore per i sentimenti in generale. Le stelle suggeriscono di concentrarsi su se stessi e sul proprio benessere personale. Prendetevi del tempo per capire cosa si desidera veramente in una relazione. In amore, potreste incontrare qualche imprevisto che potrebbe creare tensioni. È importante mantenere il controllo sull'impulsività ed evitare frustrazioni che potrebbero rendervi nervosi. Se siete single, ci saranno sicuramente giorni migliori in arrivo. Concentratevi sul presente, cercando di vivere al meglio ogni situazione.

11° posto - Scorpione. Qualche tensione in relazione ai sentimenti in generale potrebbe far sentire incompresi o poco apprezzati dal partner.

La comunicazione sarà la chiave per superare il momento. Cercare di esprimere i sentimenti in modo chiaro e diretto. Potreste affrontare delusioni da persone che consideravate amiche: lasciate andare la rabbia e preparate una reazione misurata. In amore, accettate i cambiamenti senza scoraggiarvi e non prendetevela con il partner per imprevisti.

Chi è single potrebbe sentirsi sopraffatto dai pensieri; cercate di essere ottimisti e apprezzate gli sforzi di chi vi vuole bene.

10° posto - Capricorno. Le cose non stanno andando esattamente come si vorrebbe in amore. Tuttavia, non bisogna scoraggiarsi. Questo è un buon momento per lavorare su se stessi e migliorare le proprie aspettative: date priorità solo alle relazioni che meritano.

In ambito di coppia, avrete voglia di coccole; se non arrivassero spontaneamente, chiedete con calma e vedrete che il partner sarà pronto a esaudire i vostri desideri. Per chi è single, il buonsenso aiuterà a risolvere contrasti e riportare l'armonia. All'orizzonte ci sono deliziose novità: siate pazienti e lasciate che il tempo faccia il suo corso.

9° posto - Bilancia. Un po' di confusione in amore, per il resto nulla di che. Cercate di dare allegria alla giornata, concentrandovi su aspetti positivi e leggeri. In relazione al rapporto di coppia, il buonumore e la fantasia vi renderanno irresistibili, risvegliando il desiderio anche nel partner più distratto o nervoso. Nel caso foste ancora single, alcuni vedranno nascere nuovi feeling con l'inizio di qualcosa di meraviglioso.

Grazie a un desiderio impellente, qualcuno riuscirà a portare a casa una giornata vivace e interessante.

8° posto - Vergine. Probabile il dover affrontare alcune difficoltà in amore. La pazienza sarà fondamentale per superare il periodo. Non perdete la speranza. Se di seconda decade, forse avrete modo di provare qualcosa di nuovo nel rapporto di coppia, il che entusiasmerà moltissimo voi e il partner. Il risultato sarà gradevole e vi piacerà: uscirete dalla solita routine e a fine serata i sensi troveranno meritato appagamento. Se single, godete di ciò che portate nel cuore e siate felici. Se fosse il caso, mostrate le vostre "doti nascoste": sarete stuzzicanti all'ennesima potenza!

7° posto - Toro.

In questo periodo vi trovate in una posizione di equilibrio. Non ci sono grandi cambiamenti all'orizzonte, e questo potrebbe essere un bene. Godersi la stabilità e rafforzare il legame con il partner. Mente, anima e corpo: starà solo a voi riuscire ad amalgamarli bene e tutti insieme, certamente in funzione delle situazioni che troverete. Per chi è libero, potreste non vedere grandi cambiamenti all'orizzonte, ma questo non è necessariamente un male. Godetevi la tranquillità e il tempo con gli amici.

6° posto - Gemelli. Le previsioni dell'oroscopo indicano una giornata da dedicare alla riflessione. Quasi tutto il periodo ruoterà attorno ai sentimenti: non perdete l'occasione per dare nuovo slancio al rapporto.

In generale, si potrebbe voler rivedere alcune dinamiche della propria relazione. La chiave è mantenere una mente aperta e comunicare sinceramente. Per chi è alla ricerca dell'amore, mantenete una mente aperta e non abbiate paura di esplorare nuove possibilità. La comunicazione sincera è la chiave per trovare ciò che cercate.

5° posto - Acquario. L'amore è in una fase positiva per l'Acquario. Le stelle sono favorevoli e si potrebbero vivere momenti molto romantici. Sfruttare questa energia positiva per avvicinarsi ancora di più al proprio partner. Se siete in coppia, quindi, potreste vivere momenti molto romantici e sentirvi più vicini che mai alla persona della vostra vita. I cuori solitari, avranno anch'essi le stelle dalla loro parte: uscite e divertitevi, potreste incontrare qualcuno in grado di farvi girare la testa.

4° posto - Pesci. Ottime vibrazioni e tanto romanticismo per il segno. L'intuizione guiderà nel prendere le decisioni giuste in amore. Ascoltare il cuore e lasciatevi trasportare dalle emozioni. In una relazione, l'intuizione guiderà nel prendere le decisioni giuste e rafforzare il legame con il partner. Chi è alla ricerca dell'amore, intanto, soprattutto per chi odia gli imprevisti, diciamo che in giornata potrebbe avvenire un incontro fortuito con una persona speciale: forse dovrete ricredervi su certe paure o atteggiamenti mentali.

3° posto - Leone. Giornata assai brillante in amore. Sarete al centro dell'attenzione e il carisma sarà irresistibile. Con il partner, questo in arrivo potrebbe essere proprio il momento ideale per fare grandi gesti romantici.

Un pensiero, una parola gentile o un sorriso regalato col cuore saranno apprezzati e ricambiati dal vostro 'lui' o dalla vostra 'lei'. Per chi è single, preparatevi a brillare: la vostra sicurezza e il vostro fascino attireranno molte attenzioni. Sfruttate questa energia per fare nuove conquiste.

2° posto - Sagittario. Per voi nativi si profila un periodo di grande armonia e serenità in amore. Le stelle favoriscono l'intimità e la complicità con partner, amici e famigliari. Approfittare di questo momento magico per consolidare i propri legami affettivi. Se siete in coppia, la possibilità di essere seducenti verso la persona amata darà una grossa mano; la sensualità e la passionale poi faranno il resto.

Per i single, questo è un momento magico: le stelle favoriscono nuovi incontri che potrebbero trasformarsi in qualcosa di speciale. Vivete ogni situazione col cuore aperto.

1° posto - Cancro. Il segno più fortunato in amore in questo metà settimana è senz'altro il vostro. Le stelle vi sorridono e ogni cosa sembra andare per il meglio. Se si è in coppia, l'intesa con il partner sarà al massimo. Nella relazione infatti tutto sembrerà andare per il meglio. Chi è alla ricerca dell'anima gemella, si tenesse pronto: potreste incontrare una persona speciale che farà battere forte il cuore. Le stelle a questo giro risultano tutte dalla vostra parte: godetevi questo giorno che si prevede all'insegna della sensualità e della magia amorosa.