Per la domenica di Pasqua si prevede una giornata astrologicamente dinamica, con i Pesci al comando della classifica, mentre il Sagittario si deve accontentare dell'ultimo posto: sono queste le previsioni dell'oroscopo del 20 aprile. Le posizioni più incisive saranno il Sole in Toro, Marte in Leone e la Luna in Acquario, che influenzeranno i segni in modo diverso.

Classifica e oroscopo del giorno 20 aprile 2025: Gemelli ultimo e Toro primo

1️⃣2️⃣ - Sagittario. Non siete soddisfatti di come stanno andando le cose e forse non vi sentite pienamente in sintonia con voi stessi.

Vi portate dietro rimpianti o rancori che continuano a condizionare il presente. Per lasciarvi alle spalle ciò che vi blocca, serve uno scossone interiore e una decisione concreta: lottare per ciò che vi sta a cuore. Questa giornata potrebbe risultare nervosa e inconcludente, con il rischio di scatti d’ira. Per alleggerire la tensione, provate a riorganizzare casa, magari spostando i mobili o liberando gli armadi: piccoli gesti che regalano una sensazione di leggerezza e rinnovamento. È il momento ideale per ricominciare da ciò che vi piace davvero. Valutate anche l’idea di immergervi nella lettura di libri motivazionali o di crescita personale. Non è mai troppo tardi per mettersi in gioco e migliorarsi.

1️⃣1️⃣- Acquario. Vi sentite fuori fase e anche il corpo sembra accusare il colpo. La mente è in confusione, avete tante idee ma nessuna direzione chiara da seguire. Sembra che nulla vi interessi come prima: l’amore, i soldi, le relazioni... tutto appare sfocato. Meglio non forzare la mano e lasciar passare questo momento in cui il disordine interiore prevale.

Prima o poi tutto tornerà al suo posto: abbiate pazienza. Cercate di trascorrere questa domenica di Pasqua il più tranquillamente possibile.

1️⃣0️⃣- Vergine. Continuare a rimandare non porta a nulla, specialmente per chi ha messo in pausa sogni o progetti personali. Anche se i guadagni non sono ancora soddisfacenti, non smettete di impegnarvi e di mettervi in luce.

Non permettete al malumore di prendere il sopravvento: pensate positivo, accettatevi per come siete e trattatevi con più amore, anche nei momenti bui.

9️⃣- Gemelli. Dedicate questa giornata a voi stessi. Forse vi state trascurando un po’ troppo, quindi prendete in considerazione l’idea di seguire un’alimentazione più equilibrata e di muovervi di più. In serata potreste ritrovare energia grazie a un bel bagno caldo, perfetto per distendere mente e corpo. A volte sono le piccole attenzioni a fare la differenza. Qualcuno di voi sta covando dubbi o vecchi rancori: lasciarli andare è l’unico modo per sentirvi davvero liberi. Resistere alla tentazione di tagliarsi o tingersi i capelli da soli può evitare brutte sorprese: meglio aspettare il momento giusto per prenotare dall’estetista o dal parrucchiere.

8️⃣- Capricorno. Abbassate un po’ l’asticella delle aspettative, altrimenti rischiate di restare delusi e perennemente insoddisfatti. Sognare è importante, ma attenzione a non sviluppare legami troppo forti con ciò che desiderate: l’attaccamento eccessivo può diventare una gabbia. Potrebbe essere utile dare un’occhiata a dei conti che non tornano da tempo. Una buona notizia è in arrivo e vi solleverà il morale. Con i familiari, cercate di mantenere la calma ed evitare conflitti: un atteggiamento accomodante vi risparmierà inutili tensioni. La tranquillità arriverà nel tardo pomeriggio e vi aiuterà a vedere tutto con maggiore chiarezza. C’è anche chi pensa già all’estate, ma l’incertezza è ancora tanta.

7️⃣- Leone. Negli ultimi tempi avete imparato molto più di quanto pensavate possibile. Siete diventati più forti e consapevoli, avete dato nuovo valore a situazioni che un tempo consideravate scontate. Ogni esperienza ha due facce: spetta a voi decidere se guardare il lato buono o quello più difficile. In ogni caso, avete ritrovato un contatto autentico con la realtà e con le emozioni. Le relazioni sentimentali vivranno un momento intenso e appassionato. Attenzione, però, alle spese impreviste: ci sono questioni economiche che vanno sistemate al più presto.

6️⃣- Bilancia. La giornata pasquale si presenta piuttosto dinamica e, rispetto ai giorni precedenti, avrete finalmente la sensazione di ritrovare grinta e concentrazione.

Se ultimamente vi capitava di distrarvi facilmente o di procrastinare, ora riuscirete a tornare operativi con maggiore convinzione. Siete persone diplomatiche e attente ai dettagli, ma a volte l’eccessiva ricerca della perfezione vi ha fatto rinunciare a progetti che meritavano una possibilità. In ambito familiare servirà un atteggiamento più flessibile e comprensivo. Cercate di non perdere la pazienza, soprattutto ora che molte situazioni sembrano vicine a una svolta. In amore, è il momento giusto per compiere un gesto significativo: non lasciate che l’intesa si spenga per mancanza d’iniziativa. La tensione andrà via via sciogliendosi.

5️⃣- Toro. State attraversando un periodo decisamente più sereno e in armonia con ciò che vi circonda.

Qualcosa dentro di voi è cambiato e vi sentite spinti ad agire con maggiore determinazione. Questa giornata porterà piccoli o grandi scossoni, in grado di risvegliarvi dal torpore e darvi una spinta in più. Una novità in ambito economico o un messaggio inaspettato potrebbe sorprendervi. Torna protagonista la voglia di mettersi in gioco anche nelle relazioni, con la possibilità di stringere nuovi legami grazie all’aiuto del web e dei mezzi digitali. Date nuova linfa ai progetti, perché la prossima settimana si prospetta produttiva e in netto miglioramento rispetto al recente passato.

4️⃣- Ariete. La giornata si apre con uno slancio positivo, che vi aiuterà a far fruttare i progetti. Se avete messo in cantiere delle iniziative, potreste iniziare a raccogliere i primi risultati concreti.

Avrete l’opportunità di cogliere occasioni favorevoli e di dimostrare quanto valete. Dopo un periodo di assestamento, avete imparato a non creare aspettative sugli altri e a contare su voi stessi. Vi sentirete energici, determinati e liberi da ogni incertezza. Anche eventuali intoppi legati a pratiche o questioni economiche troveranno una soluzione. Dedicate tempo agli affetti: anche a distanza, con i giusti strumenti, potete accorciare le distanze e far sentire la vostra presenza. Apritevi al cambiamento, perché la vita ha ancora molto da offrirvi.

3️⃣- Scorpione. Dopo tanto correre tra casa e impegni familiari, riuscirete a ritagliarvi uno spazio tutto vostro. Non abbiate timore di mettervi al centro dell’attenzione: un pizzico di sana egoismo può solo giovarvi.

Quando vi sentite bene, trasmettete energia positiva anche alle persone che vi sono accanto. Cercate ogni giorno di dedicare del tempo esclusivamente a voi, anche solo per rilassarvi e recuperare lucidità. Le scelte fatte con consapevolezza e fiducia saranno presto ripagate. Lasciatevi guidare dal vostro istinto: sa dove portarvi.

2️⃣- Cancro. Rispetto a qualche tempo fa, avete fatto un percorso di crescita importante. Avete imparato a lasciar andare ciò che non serve più e a prendervi cura di voi, sia dentro che fuori. Vi siete dati il tempo per leggere, riflettere e rimettere ordine, e questo vi ha resi più forti e centrati. Ora avete progetti in vista e nuove idee da sviluppare. Non vi lasciate abbattere facilmente: potete cadere, ma non vi spezzate.

Non siete più disposti a mettere voi stessi da parte per compiacere gli altri. L’umore è alto e la voglia di fare vi accompagnerà per tutta la giornata.

1️⃣- Pesci. Vi sentite in gran forma e con la mente piena di idee. Avrete una mattinata particolarmente ispirata e produttiva, ideale per prendere in mano situazioni rimaste in sospeso. La vostra energia sarà contagiosa, così come il vostro desiderio di prendervi cura del corpo e della mente. Potreste decidere di iniziare una dieta, riprendere un’attività fisica o semplicemente adottare uno stile di vita più sano. Avete imparato molto nel periodo recente, e ora siete pronti a ripartire con nuove intenzioni. Vivete seguendo ciò che vi rende felici, senza cercare continue conferme all’esterno: la vostra vera forza sta nel fare ciò che vi fa sentire vivi.

Analisi astrale della giornata

Nel complesso il 20 aprile 2025 si appresta ad essere una giornata variegata, in quanto il Sole appena entrato in Toro garantisce stabilità mentre Marte in Leone invoglia a darsi da fare.

C'è da evidenziare che la Luna in Acquario aggiunge un tocco di innovazione, mentre Mercurio in Ariete e Nettuno in Ariete stimolano rispettivamente la comunicazione diretta e l'intuizione.