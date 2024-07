L'oroscopo dei Viaggi può aiutare a capire qual è il posto migliore per le vacanze di ogni segno zodiacale. Da Parigi come meta ideale per il Toro fino alle isole Bahamas per i Pesci, approfondiamo i dettagli per tutti i simboli astrologici

Il posto ideale per i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro secondo l'oroscopo dei viaggi

Ariete – L’elemento di questo segno zodiacale potrebbe essere il fuoco, ma una vacanza per l’Ariete non significa necessariamente godersi la luce del sole. I nativi di questo segno hanno bisogno di sfogare tutta la loro energia in vacanza, così da poter tornare alla loro vita quotidiana rinfrescati.

La meta ideale per voi sono le Hawaii. Calatevi in corda doppia lungo le scogliere, oppure esplorate ogni angola di questa isola facendo anche tubing in montagna navigando i corsi d’acqua locali.

Toro – Indipendentemente dal tipo di vacanza, i nati in Toro devono essere trattati come dei re, quindi, i ritiri sfarzosi sono l’ideale per questo segno di terra. Amano essere coccolati, ma tendono anche a sentirsi più a loro agio con ciò che è familiare. Il Toro è un po’ casalingo, quindi, per le vacanze, gli piace avere le sue comodità. A volte, però, ha voglia di viaggiare. Quindi, la vacanza perfetta è Parigi. Sbizzarrirsi con esperienze culturali può essere particolarmente gratificante per il Toro e troverete tutto questo nel glamour di Parigi, dalla Torre Eiffel agli Champs-Èlysées.

Fare shopping da soli può essere paradisiaco per un Toro, che vuole il meglio dalla vita.

Gemelli – La vacanza perfetta per un Gemelli soddisfa mente, corpo e spirito. Questo segno ama girovagare, quindi non c’è destinazione che i Gemelli non cerchino sulle mappe. Ma il modo migliore per godersi un viaggio è coinvolgere il cervello.

La cosa più importante dei nativi di questo segno è sentirsi intellettualmente coinvolti, quindi, i viaggi che includono escursioni turistiche con visite guidate sarebbero un grande successo. In base ai viaggi astrologici, questo segno d’aria amerebbe esplorare le isole Galapagos. Queste isole sono piene di fauna selvatica che può stimolare la mente con i suoi colori e caratteristiche insolite.

I Gemelli sono un segno che amano imparare cose nuove e le isole Galapagos li riempiranno di nuove informazioni con cui intrattenere gli altri.

Cancro – Questo è un segno casalingo, quindi, anche se a volte può essere eccitato dall’idea di viaggiare, non è così eccitato dal fatto di lasciare casa per molto tempo. Questo non significa che i Cancro siano del tutto contrari alle vacanze; hanno solo bisogno del viaggio giusto. I viaggi breve che non li portino lontano da casa sono i migliori. Secondo l'Oroscopo, la vacanza ideale per questo segno è Disneyland. Alcuni nativi del Cancro potrebbero scegliere di fare un giro per l’Europa o viaggiare da soli in Sud America. Altri, invece, preferiranno godersi con la famiglia le attrazioni della Disney.

Le vacanze ideali per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – I nativi di questo segno zodiacale amano viaggiare, ma con stile. Non vogliono sentirsi soddisfatti, vogliono essere stupiti. Un volo in prima classe verso un luogo magico è emozionante tanto quanto la destinazione stessa. I Leone vogliono un’esperienza che li faccia sentire come delle superstar e quindi per loro andare a Hollywood sarebbe la vacanza ideale. Andare in luoghi famosi e mescolarsi tra le celebrità, per le persone di questo segno significa raggiungere il livello massimo di felicità.

Vergine – I nati in Vergine hanno difficoltà a prendersi delle vere vacanze. La loro mente lavora e pensa troppo in continuazione. Potreste ritrovarvi nel posto più bello del mondo con la testa in ufficio.

Per sfruttare al meglio una vacanza, i nati sotto il segno della Vergine devono essere totalmente coinvolti: anche solo rilassarsi su una sedia a sdraio per sette giorni di fila li farà impazzire. Provate a partecipare a qualche degustazione di cibo e vino in Toscana per tenere occupati stomaco e cervello. La Toscana ha il mix perfetto di città medievali e vigneti per tenere occupata la mente della Vergine. Le colline ondulate possono aiutare i nativi di questo segno a sentirsi più aperti e vivi al mondo che li circonda, e le città medievali possono aiutarli a sentirsi più aperti al mondo che li circonda. E le città medievali possono aiutarli a provare una specie di connessione con un tempo in cui le cose venivano fatte molto bene e le persone erano orgogliose della loro competenza.

Bilancia – I nativi di questo segno sono tutti per la cultura. Amano interagire con gli altri e diventare persone complete attraverso queste connessioni. La scommessa migliore per una fantastica vacanza è visitare le principali città in altre parti del mondo. Le vacanze tropicali in cui rilassarsi sulla sabbia non sono così appaganti per una Bilancia perché preferisce esplorare e osservare la gente. Rio de Janeiro, questa città brasiliana soddisfa tutti i requisiti richiesti da questo segno socievole, ed è piena di arte e bellezza come Copacabana e Ipanema. È molto probabile che i nativi della Bilancia apprezzino passeggiare in questi luoghi. Se questa città brasiliana non vi attrae, l'oroscopo suggerisce di prenotare un viaggio in una città europea: tapas a Barcellona, cena all’aperto a Venezia o vino al tramonto a Santorini, ammirando il Mediterraneo mentre i turisti ballano musica locale.

Scorpione – I nativi di questo segno lavorano così duramente che la vacanza ideale è quella che regala tante coccole. Questo segno d’acqua si sentirà rinfrescato prendendosi una vacanza da sogno in spiaggia, sfruttando i migliori servizi alberghieri per la massima cura di sé. Ma questo non potrebbe bastare perché quando le cose sembrano troppo tranquille e sicure, i nativi dello Scorpione diventano sospettosi e possono dare vita a drammi. Per contrastare ciò, l’oroscopo consiglia di buttarsi in qualche avventura culturale, magari in Thailandia. Le maestose spiagge dell’isola, la fauna selvatica giocosa, le meraviglie buddiste e l’eccitante vita notturna offrono tutto ciò di cui uno Scorpione potrebbe rilassarsi, divertirsi e immergersi nella cultura.

I consigli dell'oroscopo su dove viaggiare: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Con una naturale voglia di viaggiare e di fare esperienze sublimi, il più grande vizio proibito di un Sagittario è la pianificazione dei viaggi. Le persone nate sotto questo segno vogliono sempre provare qualcosa di nuovo, che si tratti di una montagna da scalare o di un oceano da attraversare. La parte più difficile delle vacanze con una persona Sagittario è cercare di convincerla a tornare a casa. Vacanza ideale: Messico. I nati in Sagittario si sentono più a loro agio in luoghi stranieri che li aiutano a sentirsi esploratori e offrono l’opportunità di imparare la loro lingua madre. Con le straordinarie architetture delle varie città messicane, i Sagittario si sentiranno come se fossero di un altro pianeta.

Capricorno – I nativi di questo segno zodiacale apprezzano le vacanze educative e arricchenti, come i tour dei musei e le visite ai monumenti storici. Se un Capricorno fa affari con aziende straniere, un viaggio in uno di quei paesi gli consentirebbe sia di rilassarsi che di mettere in risalto il suo più grande punto di forza nella carriera: la spinta a raggiungere i propri obiettivi. La vacanza ideale è visitare Shanghai. Con i suoi grattacieli e il ritmo veloce, i Capricorno probabilmente si sentiranno motivati a raggiungere i propri obiettivi di vita. Il lato tradizionale e le tradizioni di Shangai, li aiuteranno a sentirsi molto a casa. Il Capricorno è il segno del rispetto e lavorerà per guadagnarsi quel rispetto da sé stessi e dagli altri.

Acquario – Probabilmente, i nati in Acquario hanno già una lunga e crescente lista di cose da fare e posti da vedere. Amano le nuove idee, i nuovi posti, le nuove persone. Conversatori facili, preferiscono viaggiare con gli altri ed esplorare nuove terre in gruppo. Grazie alla loro insaziabile curiosità, gli Acquario troveranno il Giappone un posto fantastico da visitare. Oltre ad avere una ricca storia e una cultura affascinante, lo stato nipponico ha molte cose diverse da offrire, dalle passeggiate innevate di Hokkaido alle immersioni nelle sorgenti termali naturali di Kyushu. Gli intellettuali del segno dovrebbero puntare su Tokyo, brulicante di gente e idee all’avanguardia. Inoltre, è nota anche per le sue varie sottoculture basate sugli interessi, dagli anime alla moda.

La semplicità e la bellezza che offre il Giappone probabilmente faranno sentire agli Acquario la calma che desiderano, essendo un segno che a volte ama un po’ troppo il caso.

Pesci – Come segno d’acqua, i Pesci sarebbero più felici con una vacanza tropicale. Amano rilassarsi e sognare a occhi aperti, quindi un hotel con vista sull’oceano o una baita in riva a un lago sarebbe l’ideale. Per quanto riguarda le attività da fare in vacanza, kayak, surf e immersioni subacquee sono tutte ottime scelte. Per lo più, i nativi di questo segno vogliono solo godersi la meraviglia del mondo naturale e acquatico e perdersi nella loro immaginazione. Bahamas. È una scelta perfetta. Come segno legato al mare, i Pesci hanno la capacità di sentirsi come se stessero vivendo in un sogno o in una fantasia. I bellissimi cieli azzurri, le limpide acque delle Bahamas e le sabbie bianche possono accendere di più la loro immaginazione, oltre alla possibilità di nuotare con i delfini.