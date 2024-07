L'oroscopo del mese di agosto è pronto a rivelare le novità riservate dagli astri ai segni dello zodiaco. A poter contare sull'arrivo di belle notizie sarà il Leone, evidenziato in prima posizione. Eventi assai positivi sono previsti anche per il Capricorno e il Toro, entrambi meritatamente sul podio delle buone novità.

Previsioni zodiacali delle novità del mese di agosto e posizioni: buone nuove anche per Vergine

12° posto - Sagittario. Purtroppo, agosto non sarà il mese migliore in quanto a buone nuove. Potreste dover affrontare difficoltà finanziarie e tensioni in famiglia.

Evitate decisioni affrettate e cercate di mantenere la calma. Inizio mese: sul lavoro, un collega tenterà di soffiarvi il posto. Occhi aperti! Potrebbe essere utile rivedere alcune strategie e cercare di migliorare la comunicazione con i superiori. Metà mese: affronterete difficoltà non messe in conto. Evitate spese inutili, cercate di risparmiare dove possibile. Potrebbe essere un buon momento per rivedere il vostro budget e pianificare meglio le spese future. Fine mese: tensioni con amici o parenti: mantenete la calma e cercate di risolvere eventuali conflitti con il dialogo e comprensione. Un’attività rilassante potrebbe aiutare a gestire lo stress.

11° posto - Acquario. In arrivo una novità, ma al contrario: alcuni ostacoli sul lavoro potrebbero rallentare eventuali progressi fatti.

Anche in amore, potrebbero esserci incomprensioni. Tuttavia, con pazienza riuscirete a superare qualsiasi situazione non positiva. Inizio mese: intermezzi non messi in preventivo faranno risultare vani gli ultimi sforzi fatti per rimettere in sesto una situazione. Sarebbe auspicabile chiedere consiglio a un collega di fiducia.

Metà mese: in amore, ci saranno lievi incomprensioni. Cercate il buon dialogo e il rispetto reciproco. Chi può, desse il via a qualcosa di speciale capace di favorire il confronto pacato: parlare apertamente di sentimenti e preoccupazioni faciliterà il buo esito delle stesse. Fine mese: con pazienza supererete il periodo. Dedicate più tempo a voi stessi e alle passioni.

Un nuovo hobby aiuterà a rilassare.

10° posto - Bilancia. Le spese impreviste potrebbero mettere a dura prova il vostro budget, questo prossimo mese. La novità? Ebbene, potreste sentirvi un po’ giù di morale. Cercate di trovare momenti di relax e di dedicarvi alle vostre passioni. Inizio mese: spese impreviste metteranno a dura prova il portafoglio. Fate attenzione alle spese superflue e cercate di risparmiare dove possibile. Potrebbe essere utile fare una lista delle priorità finanziarie. Metà mese: vi sentirete un po’ giù di corda. Dedicatevi alle passioni che amate, cercando di trovare gioia nelle piccole cose quotidiane. Un’attività fisica regolare potrebbe aiutare a migliorare l’umore. Fine mese: trovate momenti di aggregazione: amici, colleghi o parenti affidabili sarebbe l'ideale.

Organizzate qualcosa che permetta di rigenerare fisico e mente.

9° posto - Scorpione. Agosto potrebbe portare qualche novità poco positiva. Forse una delusione d'amore oppure la fine di una bella amicizia. Tuttavia, non tutto è perduto: cercate di vedere il lato positivo delle cose e di imparare dalle esperienze passate. Inizio mese: potrebbe arrivare una notizia stressante interessante un legame d'amore o una relazione amicale. Se fosse, calma: cercate di capire le ragioni dei conflitti e di risolverli con empatia e comprensione. Potrebbe essere utile parlare apertamente con i soggetti interessati. Metà mese: cercate di vedere il lato positivo delle cose. Ogni difficoltà può essere un’opportunità di crescita.

Prendetevi del tempo per capire cosa potete imparare dalle esperienze negative. Fine mese: puntate l'occhio verso le situazioni traballanti, evitando di essere troppo leggeri nell'agire. Dedicatevi altresì ad attività che stimolino e facciano sentire realizzati.

8° posto - Pesci. Alcuni piccoli contrattempi potrebbero disturbare la vostra serenità generale. Tuttavia, avrete anche l’opportunità di fare nuove amicizie, alcune potrebbero portare buone notizie. Inizio mese: piccoli contrattempi disturberanno la serenità. Potrebbe essere utile pianificare meglio alcune giornate, giusto per evitare stress inutili. Metà mese: farete un acquisto non programmato ma assolutamente soddisfacente. Parteciperete a eventi sociali o gruppi di interesse, ampliando la vostra cerchia di conoscenze.

Fine mese: alcuni incontri, peraltro fortuiti, potrebbero portare a nuovi legami a scopo amicale. Coltivate queste le relazioni con attenzione e sincerità. Potreste riscoprire passioni o hobby.

7° posto - Gemelli. In programma poche sorprese, per un mese legato ad alti e bassi. Mantenere un atteggiamento positivo favorirà un andazzo sostenibile. Inizio mese: buone notizie sul fronte lavorativo. Finalmente arriverà quella risposta che in molti stavate aspettando da tempo. Metà mese: affronterete qualche tensione con una persona fidata, forse una persona amica. Cercate di risolvere i conflitti con dialogo e comprensione, magari organizzando una riunione a tu per tu, ovvio per discutere apertamente.

Fine mese: mantenete un atteggiamento positivo e tutto andrà per il meglio. Dedicate del tempo a voi stessi per rilassarvi e ricaricare le energie. Ogni tanto, un weekend fuori città vi permetterà di staccare la spina.

6° posto - Cancro. Le previsioni dell'Oroscopo di agosto, relativamente alle novità in arrivo, indicano possibili intoppi da affrontare, ma anche opportunità da cogliere. Potreste avere successo in un progetto importante, facendo comunque attenzione a non trascurare le relazioni personali. Inizio mese: alcune problematiche si presenteranno in modo inatteso (novità negative!): affrontatele con determinazione, cercando di vedere ogni ostacolo come un’opportunità. Metà mese: avrete discreto successo in un progetto importante.

Questo potrebbe aprire nuove opportunità professionali o migliorare la reputazione generale. Fine mese: attenzione a non trascurare le relazioni interpersonali. Date spazio a eventi da condividere con chi vi è caro, per mantenere saldo il legame.

5° posto - Ariete. Un mese di crescita personale e qualche promettente scoperta. Potreste ricevere belle notizie in famiglia e fare progressi significativi sul lavoro. Tuttavia, cercate di non esagerare con le spese o con acquisti non proprio necessari. Inizio mese: una novità assai positiva riguarderà un membro del nucleo famigliare. Potrebbe essere un annuncio di una nascita o di un matrimonio, portando gioia nei cuori. Metà mese: sul lavoro alcune questioni troveranno efficace soluzione.

Potreste avere un incarico di successo oppure uno scatto in busta paga. Fine mese: si raccomanda parsimonia nello spendere denaro, evitando di esagerare con spese voluttuarie. Pianificate il budget per evitare problemi in futuro. Considerate di investire in qualcosa di duraturo.

4° posto - Vergine. Agosto sarà un mese assai positivo per voi nativi. Probabili novità in ambito sentimentale e finanziario. Inizio mese: possibili legami a scopo amicale. Parteciperete a eventi sociali o professionali, ampliando l'attuale rete di contatti. Il periodo aprirà nuove opportunità, sia personali che professionali. Metà mese: buone novelle in ambito creditizio. Arriverà un aumento sottoforma di bonus, come anche un’opportunità di investimento vantaggiosa.

Considerate di consultare un esperto finanziario per massimizzare eventuali guadagni. Fine mese: realizzerete qualcuno dei vostri sogni. Questo è il momento ideale per mettere in pratica progetti ambiziosi. Non abbiate paura di osare: seguire le vostre passioni; la determinazione sarà premiata.

3° posto - Toro. Un mese ricco di soddisfazioni. Potreste avere successo in amore e ricevere belle notizie in famiglia. Inoltre, il settore economico potrebbe migliorare notevolmente. Inizio mese vivrete momenti romantici e rafforzerete il legame con il vostro partner. Se siete single, incontrerete una persona speciale. Ogni tanto organizzate pure una serata goliardica o un’uscita speciale, per sorprendere il partner.

Metà mese: belle notizie in famiglia: ci sarà un annuncio speciale; forse una nascita o un matrimonio. Partecipate attivamente ai preparativi per questi eventi e rafforzate i legami parentali. Fine mese: le vostre finanze subiranno un discreto aumento. Riceverete un bonus o troverete nuove fonti di reddito. Approfittate per pianificare il futuro finanziario, magari investendo in nuovi progetti.

2° posto - Capricorno. Agosto sarà un mese fantastico in quanto a eventi e buone notizie. Approfittate di questo periodo per godervi la vita. Inizio mese: nuove amicizie in programma. Parteciperete a eventi sociali o gruppi di interesse, incontrando persone con cui condividere passioni e interessi. Queste nuove amicizie porteranno a relazioni interessanti.

Metà mese: buone notizie sul lavoro: riceverete un aumento di stipendio non messo in conto. Continuate a lavorare sodo e a mostrare il pieno attaccamento all'attività svolta. Fine mese: momenti indimenticabili da condividere con i vostri cari. In programma attività speciali con la famiglia e gli amici, per creare ricordi preziosi. Un viaggio o una festa sarà l’ideale. Non dimenticate di immortalare questi momenti con foto e video.

1° posto - Leone. L'oroscopo delle novità del mese di agosto pronostica notizie entusiasmanti: pronti a godere belle novità? Il periodo sarà straordinario per tanti di voi, con le stelle pienamente dalla vostra parte. Inizio mese: una buona novella in ambito lavorativo. Il vostro impegno e la professionalità saranno finalmente riconosciuti. Questo porterà a nuove responsabilità e sfide stimolanti. Metà mese: un viaggio indimenticabile in vista. Approfittate di questa opportunità per esplorare nuovi luoghi e vivere avventure emozionanti. Pianificate il viaggio nei dettagli per assicurarvi un’esperienza senza intoppi. Fine mese: momenti di grande felicità in amore. Rafforzate il legame con il vostro partner o, se siete single, preparatevi a incontrare qualcuno di speciale. Le stelle sono regaleranno una buona nuova: una sorpresa romantica renderà il periodo ancora più speciale.