L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 agosto. Sotto analisi vi è la seconda sestina zodiacale, messa in relazione al primo sabato del mese. Per Pesci si profila uno splendido sabato, confermato dalle cinque stelline a corredo del proprio segno. Giornata abbastanza positiva anche per Bilancia, Scorpione e Sagittario, mentre per l'Acquario il periodo si preannuncia sottotono.

Previsioni astrologiche del 3 agosto da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Sabato sarà una giornata di equilibrio, né troppo faticosa né del tutto rilassante.

Mettete da parte la prudenza e fatevi avanti: anche se la fortuna non vi sorriderà in modo eccezionale, potrebbe comunque avvicinarsi ai vostri desideri, specialmente nel pomeriggio. In amore, è il momento giusto per chiarire eventuali dubbi: parlate apertamente con il partner per ritrovare l'armonia. I single non perdessero tempo in convenevoli: nuovi incontri potrebbero portare a relazioni significative. Nel lavoro, impegnatevi con determinazione per realizzare ciò che avete in mente. "Chi non risica, non rosica".

Scorpione: ★★★★. La settimana chiude con un buon entusiasmo. Sentirete una particolare forza negli affetti, ma attenzione a non rimandare decisioni importanti. In amore, mantenete la calma e non lasciate nulla al caso: le stelle consigliano prudenza, soprattutto se avete relazioni recenti o problematiche.

I single potrebbero trovarsi in situazioni imbarazzanti: evitate malintesi che possano mettere a rischio la vostra reputazione. Nel lavoro, rivedete progetti già avviati: un piccolo aggiustamento potrebbe fare la differenza. "Chi semina vento, raccoglie tempesta".

Sagittario: ★★★★. Un inizio weekend che alterna momenti positivi ad altri più impegnativi.

Affrontate le situazioni con un atteggiamento propositivo, evitando di concentrarvi solo sulle difficoltà. In amore, evitate gelosie ingiustificate e cogliete l'occasione per rafforzare il legame con il partner, magari con una serata romantica. I single potrebbero affrontare qualche turbamento iniziale, ma il resto della giornata porterà equilibrio e serenità.

Sul lavoro, meglio agire con decisione piuttosto che restare fermi per paura del giudizio altrui. "Chi non si muove, non sbaglia".

Oroscopo e stelle del 3 agosto da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Sabato si prospetta non troppo facile da portare a buon fine, poche le certezze. La confusione mentale sarà accentuata e potrebbe portare a ripensamenti o insicurezze. In amore, mantenete alta la guardia: chiarite subito eventuali incomprensioni per evitare tensioni. I single farebbero bene a non iniziare nuove relazioni ora, ma a dedicare le energie altrove, in attesa di tempi migliori. Nel lavoro, cambiate atteggiamento se le vecchie strategie non funzionano più. "Chi si ferma è perduto".

Acquario: ★★★.

Una giornata non delle migliori, ma nemmeno del tutto negativa. In amore, trattenete gli impulsi e cercate di non trascurare il partner a causa di impegni esterni. I single potrebbero essere messi alla prova, ma la spontaneità vi premierà, come sempre. Nel lavoro, poche novità di rilievo: anche se incontrerete ostacoli, non lasciatevi abbattere, troverete una soluzione. "La pazienza è la virtù dei forti".

Pesci: ★★★★★. Sabato promette ottime prospettive, grazie alla benevolenza della Luna. In amore, se avete appena iniziato una relazione, questa giornata potrebbe rafforzare ulteriormente il legame. L'atmosfera sarà magica e carica di emozioni. I single saranno in ottima forma, pronti a concretizzare un sogno d'amore. Nel lavoro, risultati positivi sono in arrivo, ma solo se vi impegnerete con trasparenza e dedizione. "Chi semina bene, raccoglie meglio".