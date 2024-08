L'oroscopo della settimana da lunedì 2 a domenica 8 settembre è pronto a svelare come andrà il lavoro nel corso dei primi sette giorni del mese. Sono netta ripresa le attività lavorative per il Vergine, al primo posto in classifica. Molto bene il periodo settimanale in analisi anche per Gemelli e Scorpione. Meno speranze invece per l'Acquario, costretto ad attendere giorni migliori.

Previsioni zodiacali settimana 2-8 agosto e posizioni: riconoscimenti nel lavoro per Bilancia

12° posto - Acquario. Periodo molto difficile per il lavoro. Potrebbero esserci ostacoli significativi da affrontare.

Prendetevi il tempo necessario se vi sembrerà che i vostri bisogni cozzino contro qualcosa o qualcuno: in certi casi sarebbe miglior cosa aggirare l’ostacolo. Gli astri non vi aiuteranno a comunicare, quindi potreste rovinare tutto: rimandate decisioni importanti. Le stelle tenderanno a portare un certo disordine anche nelle finanze, che potranno essere gravate da cambiamenti e uscite non previste: in certe situazioni siate molto cauti. Consiglio: concentratevi su attività che richiedono meno interazione con gli altri per evitare malintesi. Aspettate giornate migliori.

11° posto - Cancro. Settimana complicata, con possibili tensioni o difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati. A dare il colpo di grazia alle buone intenzioni sarà principalmente la Luna.

Evitate l’improvvisazione e la distrazione. Non brillerete sicuramente in quanto a precisione: sarà la stanchezza accumulata ultimamente? Non abbiate paura di chiedere aiuto ai colleghi o ai familiari, se necessario. Siate gentili con voi stessi e mai troppo severi se le cose non vanno come previsto. Affrontate questa settimana con coraggio e fiducia, e vedrete che riuscirete a superare ogni ostacolo.

Consiglio: cercate di delegare alcune responsabilità per ridurre il carico di stress.

10° posto - Sagittario. Alcuni ostacoli potrebbero rallentare il periodo. È importante mantenere la calma e la perseveranza. Trovate il tempo necessario per valutare con calma tutti quegli avvenimenti che ultimamente sono saltati fuori. Vista la situazione astrale poco conveniente, si invita a stare un po’ sul chi va là: qualche situazione lascerà senz’altro poco soddisfatti, rendendovi sospettosi e pessimisti.

Comunque, a fine settimana gli astri saranno meno duri verso il vostro segno: suggeriamo di pazientare, anche perché presto arriveranno delle gratifiche. Consiglio: mantenete un atteggiamento positivo e cercate supporto dai colleghi fidati.

9° posto - Toro. Settimana con alti e bassi. Potrebbero esserci momenti di frustrazione, ma anche opportunità di crescita. Una prova insolita, quanto fuori programma, potrebbe ridimensionare la vostra immagine agli occhi dei superiori: tutta colpa dell’invidia, sicuramente ad opera di un collega abbastanza impiccione e/o ficcanaso. Siate pazienti e cercate di non farvi influenzare dalle opinioni altrui. Concentratevi sui vostri obiettivi e non lasciate che le distrazioni vi distolgano dal vostro lavoro.

Consiglio: mantenete la calma e affrontate le situazioni con diplomazia per evitare conflitti inutili.

8° posto - Capricorno. Situazione professionale stabile, ma senza grandi progressi. È un buon momento per pianificare e prepararsi per il futuro. Vi stupirete nel vedere la magnificenza di alcuni recenti risultati, soprattutto perché generati soltanto dal vostro impegno. Continuate con determinazione e realizzerete molto di più. Investite del tempo nella formazione e nello sviluppo personale, per essere pronti a cogliere qualsiasi nuova occasione che dovesse presentarsi. Consiglio: utilizzate questo periodo per migliorare le attuali competenze e prepararvi per future responsabilità.

7° posto - Leone.

Settimana moderatamente positiva. Alcuni successi potrebbero arrivare, ma sarà necessario lavorare sodo. Anche se il periodo non sarà certo dei migliori, consigliamo ugualmente di tenere alti gli entusiasmi. Credete di più in voi stessi, munitevi di forza di volontà e concentrazione: vedrete che anche i compiti più difficili diventeranno semplici e alla portata. Prendetevi del tempo per rilassarvi e ricaricare le energie, così da affrontare il futuro con maggiore serenità e determinazione. Consiglio: cercate di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata, per evitare un indesiderato burnout.

6° posto - Pesci. Le previsioni dell'oroscopo riguardo il lavoro, sono abbastanza buone. Potrebbero esserci opportunità interessanti, ma anche qualche situazioni impegnativa.

Cercate dei motivi validi per (ri)avvicinarvi ai vostri obiettivi. Convinti? Diciamo che in fondo dipende molto anche da voi: se vi interessa davvero, fate in modo da facilitare eventuali cambi di mansione. Un vostro ultimo progetto si rivelerà molto convincente. Sarà importante realizzarlo in tempi brevi, poiché state sicuramente per intraprendere un percorso che porterà numerosi cambiamenti. Consiglio: siate pronti a cogliere queste opportunità con determinazione e fiducia.

5° posto - Ariete. Settimana positiva con buone possibilità di avanzamento. È un buon momento per prendere iniziative. Non sarà comunque il momento più idoneo per fare progetti o parlare del futuro. Riuscirete a mantenere il controllo nelle situazioni più difficili, ma che fatica!

Sarà richiesta prudenza e occhi aperti: la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Qualcuno potrebbe perfino essere tentato dal rimettersi in gioco: non fatelo per ora, ma aspettate qualche settimana. Quasi tutto andrà secondo i piani, a condizione di sapersi ben organizzare e per tempo. Autonomi? Occhio a dove avete intenzione di puntare i vostri affari. Consiglio: assolutamente da non lasciare niente al caso, oppure, peggio, alla mera improvvisazione.

4° posto - Bilancia. Settimana molto positiva. Arriveranno riconoscimenti e opportunità di crescita professionale. Ritroverete quell’equilibrio perso da tempo. Anche il buon dialogo sarà più sereno e costruttivo, i progetti si rafforzeranno e il clima tenderà al continuo miglioramento.

Il vostro spirito naturale e l'intelligenza apriranno "porte e portoni" con risultati soddisfacenti. Sarà tempo di avere coraggio e di chiedere lumi ai colleghi ferrati in materia: non esagerate con domande “a nastro”. Pronti a raccogliere i frutti che avete seminato in passato. Consiglio: continuando sulla strada che state percorrendo non sbaglierete.

3° posto - Scorpione. Ottima settimana per la carriera. Successi e progressi significativi sono all’orizzonte. Secondo le previsioni, non mancheranno le occasioni per puntare ancora un poco più in alto. L’obiettivo? Quello di aspirare (e sperare) di essere al centro dell’attenzione: senza l'immancabile appoggio di un collega, sarete persi. Approfittate di questo momento per dedicarvi alle situazioni in attesa di aggiustamento, evitando però di strafare: ricordate che chi troppo vuole, alla fine nulla stringe.

Siate decisi, coraggiosi, e niente vi sembrerà irrealizzabile. Consiglio: scovate eventuali punti in comune con chi ha idee differenti dalle vostre, solo così avrete un vantaggio.

2° posto - Gemelli. Settimana estremamente positiva per la carriera. Grandi opportunità e successi sono in arrivo. Ottima sarà certamente il rapporto con i colleghi se riuscirete ad organizzare qualcosa di speciale. Un progetto importante attraverserà presto il vostro cammino risvegliando in voi nuove idee e motivazioni. Sotto un cielo costellato di opportunità sarete senz’altro pronti a cogliere al volo ogni occasione. Sarete molto meno tenaci del solito nel sostenere alcuni punti di vista differenti. Non farete nessuna fatica a far comprendere le vostre necessità ai colleghi.

Consiglio: domandatevi quali sono le vostre esigenze e le vostre aspettative per il futuro.

1° posto - Vergine. Massima positività nel lavoro e in carriera. Tutto andrà per il meglio, con successi e riconoscimenti. La Luna favorirà alla grande i rapporti professionali. In coppia con un collega riuscirete a risolvere un problema aziendale molto importante. In questa splendida settimana, tutto è possibile. In caso di dubbi o incertezze troverete facilmente buone soluzioni a vostro vantaggio. Sempre che ne abbiate desiderio, troverete un progetto che vi farà girare la testa entro questa o massimo l’altra settimana! Abbandonatevi al piacere di scoprire una nuova strada. Consiglio: abbiate fiducia, presto arriveranno risposte o riscontri che state aspettando.