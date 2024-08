L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 settembre, per quanto riguarda l’amore, è pronto a rivelare cosa riservano le stelle ai dodici segni dello zodiaco. In evidenza le previsioni e la classifica a cuori. A dominare i prossimi 30 giorni il Leone con sei cuori portafortuna, meritatamente in prima posizione nella classifica. A stretto giro, Cancro, Bilancia e Gemelli, appaiati con cinque cuori. Inizio mese di settembre sotto le attese per Pesci, indicati in stallo perciò valutati con solo due cuori.

La settimana dell'amore, ultime posizioni: classifica da '2 cuori' per Pesci

12. Pesci - ❤❤. La settimana dell'amore pronosticata in stallo. Il periodo inizierà con un po' di malinconia, alternando momenti discreti a periodi più o meno negativi. Sarà facile sentirsi sotto pressione, con la sensazione che le cose non vadano come vorreste. Non affidatevi troppo alle apparenze: fidatevi del vostro intuito e ascoltate il cuore. In più casi il periodo potrebbe essere abbastanza complicato, attenzione a situazioni impreviste, portatrici di tensioni o ripicche. Per i single, potrebbero emergere delusioni da persone ritenute affidabili. Fate attenzione alle malelingue, specialmente a quelle che potrebbero mettere a rischio la vostra reputazione.

Evitate decisioni affrettate e mantenete la calma, soprattutto nei nuovi rapporti: potreste essere messi alla prova.

11. Vergine - ❤❤❤. In calo i sentimenti nei prossimi sette giorni, con alcuni momenti che potrebbero accusare intoppi o derive non volute. Ad accusare maggiormente il colpo negativo sarà la parte centrale della settimana, che potrebbe rivelarsi particolarmente stressante.

Gli astri saranno in una fase delicata e potreste sentire il peso di tensioni e nervosismo. Sul piano sentimentale generale, sarà importante riuscire a mantenere un dialogo aperto, cercando di restare positivi, anche solo per far sembrare tutto più facile. Per le coppie, le ambizioni e i progetti potrebbero subire un rallentamento, generando frustrazione.

I single potrebbero trovare difficile mantenere il solito ritmo, sentendo un calo di energia. Siate cauti e riflessivi nelle vostre azioni, affidandovi a consigli saggi per superare i momenti di incertezza.

10. Scorpione - ❤❤❤. La prima settimana del mese di settembre in alcuni casi potrebbe sembrare un po' piatta e meno stimolante per il comparto amoroso, rispetto alle precedenti due. Vi sentirete forse sopraffatti da una sensazione di insoddisfazione, ma il reagire con determinazione sarà la chiave per superare ogni difficoltà. In ambito di coppia, la situazione richiederà pazienza e riflessione: potrebbero sorgere dubbi che metteranno alla prova la stabilità del rapporto. I single invece dovranno imparare a essere pazienti e a non affrettare le cose.

Prendetevi del tempo per rilassarvi e non esagerate con le aspettative. Concentratevi su un obiettivo alla volta, soprattutto sulle nuove amicizie, dove chiarezza e sincerità saranno di grande aiuto.

9. Acquario - ❤❤❤. La prossima settimana si prospetta un po' in salita riguardo sentimenti e affetti in generale. Ciò, richiederà tutta la vostra capacità di persuasione per affrontare le problematiche che potrebbero sorgere. Usate la vostra esperienza per navigare sicuri nelle acque di situazioni complesse. In coppia la pazienza sarà fondamentale, specialmente all'inizio della settimana. Potrebbero sorgere incomprensioni con il partner, ma con calma e tanta pazienza riuscirete a superare ogni impasse.

Se siete single, una nuova cotta potrebbe presto portare a vivere emozioni intense: gestitele con saggezza. In ambito familiare, piccole difficoltà potrebbero richiedere un vostro intervento. Prendete decisioni sagge, quantomeno ponderate, giusto per evitare stress inutili.

Prima settimana di settembre buona per i segni con quattro cuori

8. Toro - ❤❤❤❤. L'amore si prevede nella norma, con il periodo pronto a portare un'ondata di sana normalità. Probabile un cambio di rotta, diciamo un ritocco necessario al ménage tipo un chiarimento o un paletto su determinate questioni. Intanto, se possibile iniziate a prendere le cose con calma, non forzate le situazioni che non sembrano andare come vorreste.

La Luna invita a fare chiarezza nei vostri sentimenti: evitando decisioni impulsive. I single avranno l'opportunità di mostrare il loro vero carattere, pur senza mettersi troppa pressione alle persone interessate. Un breve viaggio o una pausa potrebbe portare nuove prospettive nella vita sentimentale. Nelle amicizie, la pazienza sarà una virtù, e un atteggiamento rilassato vi aiuterà a mantenere l'armonia.

7. Sagittario - ❤❤❤❤. La settimana riguardo i sentimenti inizia sotto buoni auspici, con la possibilità di momenti piacevoli da trascorrere con la persona amata. Superati i malintesi recenti, ritroverete un'atmosfera serena e armoniosa, purché siate disposti ad aprire il cuore e a dialogare.

Idee brillanti e soluzioni creative renderanno le vostre interazioni ancora più speciali. I single, grazie all'influenza positiva della Luna, saranno attratti da nuove esperienze e incontri stimolanti. Seguite l'istinto e potreste trovarvi davanti a un nuovo amore. In famiglia, è il momento giusto per apportare cambiamenti positivi e risolvere vecchie questioni.

6. Ariete - ❤❤❤❤. La settimana si aprirà con alcune situazioni in attesa di risoluzione, richiedendo il giusto equilibrio tra pazienza e azione. In diversi casi, comunque, nonostante non mancheranno momenti di serenità, ci saranno anche delle situazioni importanti da affrontare. Sappiate quando fare un passo indietro, giusto per evitare conflitti con il partner: riconoscere i propri errori è la chiave per mantenere l'armonia nel ménage.

Per i single, è il momento di credere di più in sé stessi e cogliere le opportunità che il destino si prepara a offrire, se non proprio a tutti, certamente a molti del segno. Gli astri potrebbero portare un po' di inquietudine e una piccola polemica, ritagliatevi del tempo per riflettere e preparatevi a gestire eventuali questioni aperte, con saggezza.

5. Capricorno - ❤❤❤❤. Bene sentimenti e affetti, per una settimana che si prevede nella media. Qualche rallentamento potrebbe far capolino in alcuni rapporti interpersonali. Siate riflessivi e agite con cautela, poiché il non farlo potrebbe far sorgere turbolenze capaci di acuire in modo spropositato alcune relazioni. In amore, parlando in generale, non esitate a esprimere eventuali desideri al partner; è il momento di chiarire o ritrovare quell'intesa che latita da un po'.

I single saranno attratti da situazioni intriganti e, sebbene siano in cerca di avventure, potrebbero imbattersi in sentimenti più profondi. La determinazione vi aiuterà a raggiungere diversi obiettivi sentimentali, dedicatevi con impegno e dimostrate di saperci fare. In caso di concorrenza scomoda, avrete un buon vantaggio.

Amore, settimana 'alla grande' per i primi quattro segni in classifica

4. Gemelli - ❤❤❤❤❤. I prossimi sette giorni in calendario senz'altro saranno favorevoli per l'amore, i sentimenti legati alla famiglia e agli affetti amicali. Potrete contare su tre giornate particolarmente fortunate: lunedì, martedì e giovedì. Gli astri, nel periodo indicato, saranno pienamente dalla vostra parte, portando gioia e allegria nella vostra vita relazionale.

Alcuni di voi, poi, di certo potrebbero iniziare un nuovo legame, anche se farlo non sarà semplice: forse dovranno sottostare a qualche piccolo compromesso; si può fare! Le relazioni di coppia saranno dolci e intense, con un'attrazione fisica che riaccenderà la passione. Grazie a Venere, in arrivo emozioni forti e nottate piene di sensualità. Serenità in aumento nell'ambito familiare.

3. Bilancia - ❤❤❤❤❤. In programma un inizio settembre decisamente molto promettente. In campo amoroso tutto inizierà ad andare come desiderato, soprattutto venerdì, grazie all'ingresso della Luna nel segno. In molti sarete consapevoli delle proprie capacità e pronti a dimostrare carattere e voglia di fare, anche di fronte a eventuali incombenze che dovessero prender piede probabilmente nella giornata di domenica.

In coppia, l'entusiasmo e il sostegno del partner vi daranno l'energia per realizzare nuovi sogni, qualcuno anche molto importante. I single invece dovrebbero essere più incisivi e sicuri di sé, specialmente nei primi approcci. Facile incontrare persone interessanti, e poi non saper concludere in modo efficace. Non sottovalutate l'importanza di rimanere organizzati e pragmatici per gestire al meglio gli impegni. Presto otterrete ottimi risultati.

2. Cancro - ❤❤❤❤❤. Preparatevi a vivere ogni rapporto sentimentale come avete sempre desiderato che fosse. Il periodo si prospetta molto favorevole in coppia, in famiglia e nell'area amicale, con ottime opportunità da sfruttare anche in altri ambiti della vita, tipo il lavoro.

Mantenete un atteggiamento positivo e fiducioso, affrontando gli ostacoli con determinazione. Le relazioni che necessitano di aggiustamenti potranno beneficiare di questo momento propizio, sicuri di centrare ogni obbiettivo attraverso miglioramenti significativi. Se siete single, sfruttate la determinazione per realizzare almeno uno dei vostri desideri sentimentali: cogliete ogni occasione favorevole. Non abbiate paura di chiedere aiuto quando necessario, poiché l'esperienza degli altri può essere una risorsa preziosa. Evitate l'indecisione per prevenire complicazioni impreviste, siate pronti a riflettere attentamente prima di agire.

1. Leone - ❤❤❤❤❤❤. Tanto amore e sei cuori portafortuna e primo posto in classifica! Nella settimana da lunedì 2 a domenica 8 settembre sarete protagonisti assoluti del periodo. L'inizio di settembre andrà a gonfie vele, con un centro settimana eccellente: l'arrivo di Venere nel segno, giovedì 29 agosto, promette di rivoluzionare il 99% dei rapporti sentimentali, ovviamente in meglio. Gli influssi positivi delle stelle porteranno anche armonia nelle relazioni di coppia con problemi, rendendo questo periodo ideale per risolvere vecchie questioni o migliorare la comunicazione con la persona amata. I single avranno l'opportunità di trascorrere piacevoli momenti con coloro che apprezzano di più, scoprendo magari nuovi aspetti caratteriali su qualcuno sottovalutato a priori. In famiglia, potreste finalmente affrontare e risolvere una questione delicata, migliorando l'atmosfera e riportando totale serenità.