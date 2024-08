L'oroscopo del mese di settembre anticipa molte sensazioni positive e negative che accompagneranno tutti i segni zodiacali: la Vergine risulta la più fortunata, essendo appoggiata dal Sole. Quando esso cambia casa variano molte situazioni, quindi si prospettano delle giornate nostalgiche per i nati del Cancro, specie per coloro che hanno vissuto un'estate intensa e memorabile, magari in cui hanno vissuto tante emozioni sentimentali. Stesso discorso vale anche per il Leone, ma approfondiamo il discorso attraverso la lettura delle previsioni astrologiche del mese con annessa classifica da tre a cinque quadrifogli portafortuna.

Tre quadrifogli: mese no

Scorpione: 3 quadrifogli - L'inizio di settembre potrebbe portare un senso di stanchezza e incertezza. Alcuni di voi potrebbero essere ancora in vacanza, mentre altri devono tornare alle responsabilità quotidiane. Il ritorno al lavoro o allo studio potrebbe suscitare sentimenti contrastanti di ansia ed eccitazione. Con il passare dei giorni, la situazione si stabilizzerà e riuscirete a ritrovare il vostro equilibrio. Sarà importante non esagerare con gli sforzi e prendersi il tempo necessario per riposare, specialmente durante il pomeriggio, quando potreste sentirvi più affaticati. Settembre sarà un'occasione per eliminare abitudini negative e concentrarsi sul benessere, sia vostro che delle persone care.

In amore, le coppie torneranno a fare progetti entusiasmanti, mentre i single potrebbero decidere di voltare pagina e lasciarsi alle spalle le avventure estive. Sarà anche un buon momento per riorganizzare la vostra vita e pianificare il futuro con maggiore serenità.

Capricorno: 3 quadrifogli - Settembre vi porterà una sensazione di calma e lucidità mentale.

Anche se avrete molte cose da fare, il lavoro duro non vi spaventa. Siete molto organizzati e rendete il meglio di voi sotto pressione. In questo mese, sarete chiamati a prendere decisioni importanti e assisterete a un cambio di scenario nella vostra vita professionale. Se dovete affrontare colloqui o trasferimenti professionali, riuscirete a catturare l'attenzione positiva di chi vi circonda.

Tenete d'occhio l'ambiente domestico, poiché potrebbero essere necessari lavori di ristrutturazione o riparazioni. Se avete figli, potreste sentirvi nostalgici nel vederli tornare a scuola. Concedetevi qualche momento di shopping, ma senza esagerare.

Ariete: 3 quadrifogli - Questo mese di transizione dall'estate all'autunno porterà alti e bassi. Potreste trovarvi a oscillare tra stati di energia e momenti di stanchezza, sia fisica che mentale. Da un lato, sarete ansiosi di intraprendere nuovi progetti e accelerare il ritmo delle vostre attività quotidiane. Dall'altro, potreste sentire nostalgia per le giornate estive e le emozioni vissute. Settembre sarà un'opportunità per ritrovare il vostro equilibrio e riorganizzare ogni aspetto della vostra vita.

Gestirete situazioni che potrebbero causare ansia, sia con i figli che con i genitori. È fondamentale mantenere la calma e prendersi cura della propria alimentazione, scegliendo cibi di stagione e rimanendo ben idratati.

Cancro: 3 quadrifogli - Settembre potrebbe non essere il vostro mese preferito, dato che detestate la fine dell'estate e il ritorno alla routine. Sarete attanagliati da una brutta nostalgia. Tuttavia, è necessario riprendere il ritmo quotidiano. Se non vi sentite pronti, cercate di apportare modifiche alla vostra routine per renderla più interessante. Potrebbe essere il momento giusto per iscrivervi a nuovi corsi o iniziare attività che vi appassionano. Lasciate andare i ricordi dell'estate e concentratevi sulle nuove opportunità.

Questo mese sarà favorevole per risolvere questioni pratiche rimandate, come portare l'auto dal meccanico, fare il cambio di stagione del guardaroba o prenotare un appuntamento dal parrucchiere. Inoltre, potreste dover fare controlli medici, come una visita dal dentista. Settembre porterà con sé novità, quindi rimanete vigili e pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno.

I segni zodiacali nella media

Leone: 4 quadrifogli - Settembre porterà con sé una serie di cambiamenti importanti, tra cui trasferimenti, evoluzioni finanziarie e questioni legali. Potrebbero esserci modifiche nella vostra carriera o in alcuni legami personali. Se avete figli, avrete occasioni per emozionarvi e sentirvi orgogliosi di loro.

In certe giornate vi ritroverete a rivangare i mesi passati, quando avevate compagnia e vi divertivate sotto il sole. Sentirete il desiderio di fare una pausa e ricaricare le energie, soprattutto se l'estate vi ha messo a dura prova. Evitate di abbuffarvi e cercate di alimentare la vostra dieta con cibi di stagione. Iscriversi in palestra o seguire un regolare programma di esercizio fisico vi aiuterà a mantenere alta l’energia. Questo mese comporterà decisioni importanti, lavori di ristrutturazione e spese significative.

Sagittario: 4 quadrifogli - Settembre potrebbe rivelarsi particolarmente impegnativo per voi, che amate la libertà e la spensieratezza dell’estate. Tuttavia, sarà necessario riprendere il controllo della situazione, poiché la vostra famiglia avrà bisogno di supporto e presenza.

Potreste avere difficoltà a dormire, con episodi di insonnia che influenzeranno il vostro umore. Vi troverete a dover scegliere tra l’adozione di nuove abitudini salutari e la paura di cadere nella monotonia della routine quotidiana. Per superare questi momenti, sarà utile sviluppare un nuovo hobby, praticare la meditazione o trascorrere tempo nella natura. Non trascurate le vostre relazioni affettive, le amicizie di lunga data e l’amore. Chi è single dovrebbe cercare il partner giusto per una relazione duratura. Se siete in una relazione, evitate i tradimenti. Potrebbero esserci spese per questioni domestiche o di salute.

Gemelli: 4 quadrifogli - Settembre sarà un mese dinamico e ricco di energia per voi.

Avrete diversi progetti in cantiere, che potrebbero riguardare obiettivi lavorativi o eventi importanti nella vostra vita. La vostra produttività sarà in aumento e riuscirete a gestire meglio il vostro tempo, migliorando anche la qualità del sonno. Questo periodo è ideale per mettervi in evidenza sul lavoro e, se lo desiderate, chiedere un aumento. Chi lavora in proprio avrà maggiore chiarezza di idee e spazio per nuove iniziative. Rivedere la vostra routine quotidiana e lasciar andare vecchie questioni sentimentali vi permetterà di compiere grandi passi avanti nella vita. I genitori tra voi vivranno momenti intensi e carichi di emozioni con i propri figli, e questi ricordi rimarranno impressi nel tempo.

Inoltre, potreste ricevere la visita di una vecchia fiamma, ma fate attenzione: non sempre è saggio tornare sui propri passi.

Pesci: 4 quadrifogli - Settembre sarà un mese che attendevate con ansia, poiché segna la fine del caldo e del caos estivo. Non amate stare al centro dell'attenzione e siete un po' asociali. Avrete molti progetti in cantiere, ma è importante non esagerare con il lavoro o lo studio, soprattutto se siete liberi professionisti o avete optato per una facoltà difficile. Cercate di non bruciarvi il futuro con la procrastinazione e la distrazione: forse non sembra, ma queste sono due armi letali. Potreste trovarvi a dover dipendere dalle decisioni di altri, magari di un genitore anziano e capriccioso.

Imparate a muovervi con maggiore indipendenza e assumete qualche rischio in più: meglio chiedere perdono che permesso, ricordatevelo quando non saprete che pesci prendere.

I più fortunati, premiati con cinque quadrifogli

Acquario: 5 quadrifogli - L'Oroscopo di settembre vi vede rilassati. La vostra creatività sarà vivace e affronterete ogni sfida con determinazione. Eventuali ostacoli potranno essere superati. Vi troverete a riflettere su una persona che avete perso o a fare un bilancio dell'anno appena trascorso. In alcuni giorni, potreste sentirvi particolarmente stanchi e poco concentrati. Potrebbero esserci delle carenze nutrizionali: considerate un controllo medico. Qualcuno potrebbe chiedervi un favore o ricontattarvi dopo un lungo periodo di assenza.

Fate attenzione ai vecchi amori: è meglio tenersene alla larga! Rinnovate il guardaroba e prendetevi cura dei vostri capelli, che potrebbero essersi danneggiati durante l'estate.

Bilancia: 5 quadrifogli - Settembre sarà un mese di grande trasformazione per voi, con cambiamenti significativi sia nella vita professionale che in quella sentimentale. Con l’avvicinarsi del vostro compleanno, sarete pronti a fare un passo avanti, lasciando spazio a nuove esperienze e passioni. La vostra mente sarà più riposata e vivace, pronta a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno. Sul lavoro, potrete finalmente sistemare le questioni finanziarie e organizzare al meglio le vostre risorse. La fine del mese sarà particolarmente sorprendente, con eventi inattesi che potrebbero rivoluzionare la vostra routine quotidiana.

Anche a casa, potrebbero esserci dei cambiamenti in corso, ma ricordate di non mettere sempre gli altri al primo posto: è importante prendersi cura anche di sé stessi. Qualcuno di voi potrebbe sentire il pensiero intenso di una persona cara, forse un Cancro, che vi ha particolarmente a cuore.

Toro: 5 quadrifogli - Settembre porta con sé una rinnovata energia che vi spinge a migliorare voi stessi e l’ambiente che vi circonda. Rimanete con i piedi per terra e cercate di non perdere il contatto con la realtà. Concentratevi sui giorni del 18, 19 e 20 settembre e sorridete di più il 15. Anche il 23 settembre sarà un giorno speciale, in cui percepirete l'arrivo dell'autunno e saluterete l'estate con una certa nostalgia. Non fossilizzatevi sulle solite abitudini; vivete questo mese come una nuova partenza. La famiglia sarà una fonte di gioia e sostegno. Entro Natale, potrebbe arrivare la notizia che tanto aspettavate.

Vergine: 5 quadrifogli - Siete il segno più fortunato di settembre, grazie al transito del Sole. L'amore sarà il protagonista del mese, portando con sé numerose novità. Anche sul fronte finanziario e professionale ci saranno dei miglioramenti. Se state pensando alla carriera, continuate a studiare e ad aggiornarvi. I tempi cambiano rapidamente, quindi è importante avere sempre un piano di riserva. Non esagerate con i buoni propositi: spesso iniziate con entusiasmo, per poi abbandonare dopo poco. Un passo alla volta vi permetterà di consolidare nuove abitudini. Saturno retrogrado nella vostra sesta casa vi supporterà nella cura della salute e del benessere, donandovi maggiore vitalità. Lasciatevi tutto alle spalle e rilanciatevi alla grande.