L'oroscopo del diciannove agosto prevede un inizio di settimana accompagnato da un movimento celeste rilevante. La Luna Piena in Acquario tenderà a favorire proprio questo segno d'aria, oltre a rendere indomito il segno del Gemelli. Languiscono tra gli ultimi posti in classifica, i Pesci. In coda al ranking del giorno spicca lo Scorpione, il quale farà i conti con un forte senso di turbamento e sconvolgimento. Di seguito tutti i dettagli con e la classifica astrale di ciascun segno zodiacale.

Le previsioni astrologiche del 19 agosto: gli ultimi classificati

Scorpione - 12° - Vi sentirete un po' turbati e sconvolti. Ultimamente siete infelici, ma questo perché tendente a lamentarvi di continuo e a vedere solamente il lato negativo delle cose. Vorreste dare una scossa alla vostra vita ma le opportunità migliori si presentano inaspettatamente. Non potete restare seduti ad aspettare che la fortuna bussi alla vostra porta: andatele incontro. Passo dopo passo, tutto si aggiusterà.

Questa giornata è ideale per fare ricerche o per riorganizzarsi. Il caldo potrebbe avervi fatto trascurare alcune passioni che avevate coltivato tra l'inverno e la primavera. È il momento di riscoprire i vostri hobby e di ritagliarvi almeno venti minuti al giorno per dedicarvi al vostro benessere fisico e mentale.

Un corpo in salute porta a una mente serena, quindi non sottovalutate l'importanza di piccoli momenti di relax. Anche un’attività leggera, come una passeggiata o la lettura di un buon libro, può fare la differenza. Per ora nessun movimento rilevante in amore.

Vergine - 11° - Non importa quante volte cadiate, ciò che conta è la vostra capacità di rialzarvi e di continuare a lottare.

Anche se qualcosa forse si sta muovendo, potreste sentirvi come se brancolaste nel buio. Siete un po' scoraggiati, per questo motivo avete bisogno di una spinta motivazionale. In famiglia potrebbero esserci delle difficoltà che stanno creando malumori e litigi. Come se non bastasse, l'amore fa cilecca e questo perché non vi sentite compresi dal partner o forse perché avete difficoltà a trovare la persona giusta.

Siete stati traditi in passato oppure avete commesso uno sbaglio di cui siete amaramente pentiti.

Concedetevi un po' di tempo per riflettere sui nuovi obiettivi personali da raggiungere prossimamente e cercate di mettere nero su bianco un piano dettagliato che vi aiuti a raggiungerli. Senza una strategia non si va da nessuna parte. Evitate di stressarvi inutilmente: riconoscete i vostri limiti e rispettateli. Qualcuno potrebbe cercare di provocarvi, ma mantenete la calma e prendete le distanze da situazioni che potrebbero esacerbare i vostri nervi. La riflessione e la pianificazione saranno le vostre migliori alleate.

Ariete - 10° - Allontanate i pensieri negativi e concentratevi su ciò che è positivo, cercando sempre soluzioni pratiche e attuabili.

Nessuno ha mai detto che la vita sarebbe stata facile; a volte sembra di essere in un videogioco pieno di ostacoli, ma con determinazione e una buona dose di coraggio, potete superarli e raggiungere il vostro meritato premio. Ricordate che ogni difficoltà superata è un passo avanti verso la crescita personale. La chiave è rimanere concentrati sui vostri obiettivi e non lasciarvi sopraffare dalle sfide. Dedicate tempo a riflettere sui vostri successi passati per trarne ispirazione e motivazione per il futuro.

Pesci - 9° - State languendo in questo periodo. Forse non vedete l'ora che finisca la stagione estiva. Siete tormentati. Il momento è ideale per riorganizzare la vostra casa e fare ordine nella vostra vita.

L'estate sta per finire e sentite il bisogno di tranquillità e di uno spazio più armonioso. Forse non riuscite a sopportare i vostri vicini o vi sentite sopraffatti dalle difficoltà sul lavoro. Cercate di semplificarvi la vita ignorando ciò che non potete cambiare e focalizzandovi su ciò che è veramente importante. Un recente evento potrebbe avervi turbato profondamente: prendetevi il tempo necessario per elaborare le vostre emozioni e andare avanti con serenità. Questo è un buon momento per fare pulizia, non solo fisica ma anche mentale, eliminando le situazioni e le persone che non vi portano più valore.

I segni zodiacali con oroscopo nella media

Leone - 8° - Avete dei sogni nel cassetto e, come sempre, il vostro spirito ambizioso e un po' esibizionista vi spinge a voler essere al centro dell'attenzione.

Questa giornata vi darà la carica giusta per realizzare gli obiettivi prefissati, ma molto dipenderà dalla vostra volontà di mettervi in gioco e affrontare le sfide che si presenteranno. Attenzione agli imprevisti e ai ritardi: potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza. Nonostante ciò, il vostro ottimismo e la vostra energia vi permetteranno di superare qualsiasi ostacolo. Non abbiate paura di chiedere aiuto o di delegare quando necessario; a volte, fare squadra è la chiave per ottenere il successo. Per quanto riguarda l'amore, vorreste maggiore passione e interesse all'interno della vostra vita di coppia, specialmente se state insieme da tanti anni. Le coppie giovani, invece, sembrano avere dei dubbi.

Se siete single e vi interessa qualcuno, non bruciate le tappe. Fatevi desiderare e concedetevi un po' alla volta: il sugo più buono è quello che cuoce a fuoco lento e per molte ore.

Toro - 7° - Orai più che mai trovare soluzioni ai problemi è alla vostra portata, grazie alla vasta gamma di strumenti disponibili come i social media, il web e i libri. Tuttavia, spetta a voi cercarli e applicarli. Se la vostra attività non decolla come vorreste, è il momento di considerare un cambio di rotta. Innovare è essenziale per non fallire e questo è il momento giusto per esplorare nuove idee e approcci. Rimanete aggiornati e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Ricordate che ogni difficoltà può rappresentare un'opportunità di crescita e che i cambiamenti, se affrontati con la giusta mentalità, possono portarvi a risultati sorprendenti.

Sagittario - 6° - La felicità e la realizzazione personale non sono utopie irraggiungibili. In un'epoca in cui sembra che correre sia indispensabile, è importante dire basta a questo stress inutile e distribuire meglio i vostri impegni. Non cercate di fare tutto da soli: delegate ciò che potete e non assumetevi ulteriori responsabilità che non vi appartengono. Avete già abbastanza sfide da affrontare senza dovervi caricare dei problemi altrui. Alcuni di voi potrebbero ancora dover superare le conseguenze di un recente evento, come un viaggio difficile o un problema imprevisto. Prendetevi il tempo per recuperare e rimettervi in sesto. La serenità mentale è fondamentale per affrontare le sfide future.

Capricorno - 5° - Voglia di amare e di essere amati. L'attenzione non vi manca, ma ultimamente desiderate qualcosa di più potente e passionale. Vorreste una relazione come quella di una serie tv turca o coreana ma non alimentate l'insoddisfazione in questo modo perché la vita reale è ben altra cosa. In queste 24 ore, è fondamentale prendere l'iniziativa e agire. Dopo un'estate difficile, in cui i problemi sembravano quotidiani e il vostro umore altalenante, è il momento di portare pazienza e di aspettare tempi migliori. Cercate di rendere le vostre giornate più piacevoli dedicandovi ai vostri hobby e alle attività che vi fanno stare bene. Non ignorate il caos che potrebbe esserci nella vostra vita personale: affrontatelo con coraggio e determinazione.

In amore, avete bisogno di nuove emozioni per sentirvi speciali come un tempo. Non abbiate paura di esplorare nuove esperienze o di rinnovare il vostro legame con il partner. La comunicazione aperta sarà fondamentale per ritrovare l'armonia.

I primi quattro classificati del lunedì

Cancro - 4° - Vi trovate a oscillare tra stati di apatia e momenti di euforia inaspettata. Questa calda estate potrebbe avervi reso meno produttivi e ora non vedete l’ora che arrivino giornate più fresche e tranquille. Certo l'amore non manca, soprattutto perché avete un certo 'non-so-ché' capace di attirare praticamente tutti. Se siete dei cuori solitari ed anche molto romantici, dovreste tenere a mente che la persona che desiderate ricambia i vostri sentimenti ma la timidezza o l'età la frena.

Cercate di lanciare qualche segnale in più ma senza diventare volgari. Le coppie sono solide e vanno avanti senza difficoltà.

Ritrovare la motivazione perduta non è semplice, ma qualcosa potrebbe spingervi a riconsiderare alcuni aspetti della vostra vita. Non accontentatevi della mediocrità, ma allo stesso tempo evitate di inseguire sogni irrealizzabili, per non rimanere costantemente insoddisfatti. Cercate di trovare un equilibrio tra ciò che desiderate e ciò che è realistico. Riconoscere i vostri limiti e lavorare all'interno di essi può essere la chiave per un successo duraturo e soddisfacente.

Bilancia - 3° - L’energia che sprigionerete sarà contagiosa per chi vi circonda. I progetti che avevate messo da parte per godervi l’estate in tranquillità potranno essere ripresi e portati avanti con successo.

Tuttavia, fate attenzione: qualcuno potrebbe agire alle vostre spalle, quindi è importante mantenere gli occhi aperti. Potreste imparare una lezione di vita importante da questa situazione. Le esperienze accumulate vi saranno utili nel corso della settimana, sia sul lavoro che nella vita personale. In amore, è necessaria una maggiore presenza e dedizione: non trascurate il vostro partner e cercate di costruire un legame più profondo e significativo. Le piccole attenzioni possono fare una grande differenza, tenetelo bene a mente.

Gemelli - 2° - Con determinazione e un po' di buonsenso, riuscirete a recuperare il tempo perso e a rimettervi in pari con le vostre incombenze. Vi sentirete indomiti secondo l'Oroscopo giornaliero. Quest'anno è stato difficile per molti di voi, con perdite dolorose o momenti di sconforto che hanno oscurato la vostra visione del futuro. Ricordate, però, che non siete soli. Spesso i problemi sembrano insormontabili, ma una volta affrontati, si rivelano meno gravi di quanto pensavate. Mantenete sempre la fiducia nel futuro e non lasciate che gli eventi negativi vi schiaccino. Il supporto di amici e familiari sarà fondamentale per superare questa fase e ritrovare la serenità. Ogni giorno è una nuova opportunità per ricostruire e guardare avanti con ottimismo.

Acquario - 1° - Detestate quando i vostri piani vengono sconvolti, poiché amate avere il controllo e mantenere tutto in ordine, anche se alcuni di voi si sentono a loro agio nel proprio disordine. Questo lunedì richiederà impegno e concentrazione da parte vostra: dovrete essere focalizzati e produttivi per raggiungere i vostri obiettivi. Chi è alla ricerca di una nuova casa non dovrebbe accontentarsi della prima opzione disponibile; continuate a cercare finché non trovate quella giusta. Se avete problemi con colleghi invadenti, è fondamentale stabilire dei confini chiari per mantenere rapporti duraturi e sereni. La vostra capacità di pianificare e di organizzarvi sarà la chiave del successo in questa settimana. Non trascurate la vostra salute: il benessere fisico è il fondamento di una mente lucida e pronta ad affrontare ogni sfida.