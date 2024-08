L'oroscopo di sabato 31 agosto e domenica 1° settembre anticipa 48 ore particolari per molti segni zodiacali, in quanto per molti alcuni giungerà il momento di riprendere in mano le redini della propria vita, archiviando le vicissitudini agostane. Premiato con cinque quadrifogli portafortuna c'è il Leone, che avrà la Luna dalla sua parte e potrebbe fare delle belle uscite. Bene anche il Toro, la Bilancia e l'Ariete, che si sentiranno in fase di recupero e favoriti dalle stelle.

Tre quadrifogli: weekend 'no'

Vergine: 3 quadrifogli - Il fine settimana sarà il momento migliore per riposare e ricaricare le energie mentali.

Dovrete metabolizzare qualcosa di importante e che vi sta facendo penare un bel po'. Dovreste concedervi più possibilità, magari stimolando l'intelletto e la creatività. Non è facile dimenticare le ultime settimane, ma dovrete farlo a tutti i costi e senza mettere in pericolo la vostra serenità quotidiana. Sentirete un desiderio di rinnovamento che, a lungo termine, porterà grandi benefici. Anche se l'estate e le vacanze sono ormai finite, presto dovrete adattarvi a una nuova routine, poiché sono in arrivo dei cambiamenti significativi: entro l'autunno la vostra vita potrebbe essere molto diversa da come ve la state immaginando adesso.

Pesci: 3 quadrifogli - Le previsioni indicano che sarà un weekend intenso, che segnerà la fine di un mese ricco di alti e bassi e accoglierà un settembre un po' nostalgico e pesante.

Non preoccupatevi perché tempo al tempo e vi lascerete alle spalle la bella stagione che avete trascorso, anche se qualcuno di voi potrebbe non essersi affatto divertito. Nel vostro cielo astrale si leggono molte attività da riprendere in mano. Amori da chiarire, forse avete conosciuto qualcun altro che vi ha fatto battere forte il cuore ma non lasciate il certo per l'incerto.

C'è chi non vede l'ora di tornare alla normalità e ritrovare più spazio. Sabato o domenica non vi annoierete, poiché accadrà qualcosa di interessante. Curate la forma fisica, ultimamente non vi siete mossi abbastanza bene.

Capricorno: 3 quadrifogli - Se c'è una cosa che non tollerate, è che vi dicano cosa fare o come farlo.

Siete un segno indipendente e pieno di voglia di sperimentare. Per imparare una lezione avete necessariamente di viverla sulla vostra pelle, pagandone le dovute conseguenze. Avete bisogno di più spazio per agire e, in questo fine settimana, potreste riflettere su come procedere. Da tempo avete in mente di viaggiare all'estero o di avviare dei lavori di ristrutturazione: presto prenderete decisioni importanti. La serata di sabato sarà speciale, mentre domenica vi sveglierete assonnati a causa delle ore piccole. Per quanto riguarda l'amore, c'è qualcosa che non va e non dovrete scappare.

Gemelli: 3 quadrifogli - Il fine settimana è pieno di emozioni negative. Una persona vi sta perseguitando con delle lamentele, o forse in famiglia è emerso un problema che vi sta togliendo il sonno la notte.

Non è da escludere che l'amore traballa perché durante l'estate qualcun altro vi ha intrigato più dell'attuale partner. Magari non vi sentite compresi dalla vostra metà: parlarne non servirà a niente se l'altro non è disposto ad ascoltare senza commentare superficialmente. Alcuni di voi si concederanno una fuga romantica o una cena a lume di candela, mentre altri porteranno a termine piccoli lavori. Dopo una settimana intensa, potrete finalmente rilassarvi. Ignorate le persone negative, coloro che vedono solo il lato pessimistico delle cose.

Sarà importante evitare di rimandare la risoluzione di problemi o decisioni. Non aspettate di trovarvi in una situazione critica per agire. È vero che non dovete preoccuparvi inutilmente, ma è altrettanto importante non ridursi all'ultimo momento per risolvere le questioni.

I segni zodiacali nella media

Scorpione: 4 quadrifogli - Il sabato si prospetta movimentato, forse con una visita dal parrucchiere o dall'estetista, o magari un appuntamento galante oppure divertente. A parte un po' di alti e bassi amorosi, un punto d'incontro sarà possibile trovarlo. I più giovani e spensierati faranno le ore piccole, magari davanti alla TV o in compagnia di amici. Questo vi farà iniziare la domenica più tardi del solito. Chi ha responsabilità da gestire, invece, dovrebbe evitare di complicarsi la vita facendosi degli inutili viaggi mentali. Anziché concentrarsi sull'enormità di un problema, chiedetevi cosa potete iniziare a fare per risolverlo. Procedere a piccoli passi è la migliore soluzione.

Usate la domenica mattina per fare qualcosa insieme ai vostri cari o magari per occuparvi della vostra casa. Non ignorate eventuali richieste di aiuto.

Ultimamente siete diventati più esigenti. Sul lavoro, potreste notare che i vostri avversari stanno attraversando momenti difficili, il che rende meno efficace il loro tentativo di mettervi i bastoni tra le ruote.

Acquario: 4 quadrifogli - Se desiderate un cambiamento, è arrivato il momento di rimboccarvi le maniche. Durante la settimana avete avuto poco tempo, sfruttate il weekend per mettervi all'opera. Non aspettate che le cose accadano da sole: fortuna e successo vanno conquistati con il sudore. Niente piove dal cielo, prima lo capirete meglio sarà per la vostra vita.

Programmate la settimana in arrivo accuratamente, non fate i procrastinatori, per evitare fastidiosi imprevisti. Azione e determinazione. A partire da lunedì, le cose si faranno più semplici, specialmente nelle relazioni, dove potreste ricevere notizie confortanti. Questo è il momento giusto per fare qualche cambiamento nella vostra vita, anche se comporta un po' di sana follia.

Cancro: 4 quadrifogli - Finalmente la settimana sta per concludersi. Tra casa, lavoro e famiglia, siete stati impegnatissimi, ma ora è il momento di riposare. Vi dedicherete a passeggiate nella natura o a hobby gratificanti per scaricare lo stress. La prossima settimana porterà un evento che vi crea un po' di ansia solo a pensarci.

Non per tutti i nati di questo segno l'amore risulterà pieno di passione e gratificazione. C'è stata una sorta di tsunami sentimentale che ha compromesso tutto ciò che avete realizzato negli ultimi anni. A volte basta un colpo di fulmine per mandare in fumo ogni cosa, ma se siete abbastanza maturi saprete correre ai ripari. Potreste riscontrare qualche insoddisfazione o incomprensione nell’ambito lavorativo.

Sagittario: 4 quadrifogli - L'ultimo fine settimana di agosto sarà intenso sia fisicamente che mentalmente. Avrete modo di godervi le serate di sabato e domenica con attività tipicamente estive: grigliate, amici e/o momenti romantici con il partner. Ci saranno anche occasioni per trascorrere tempo prezioso in famiglia.

Interessanti novità potrebbero arrivare, soprattutto riguardo a cambiamenti lavorativi o scolastici: qualcosa sembra prendere una piega inaspettata.

I più fortunati, premiati con cinque quadrifogli

Ariete: 5 quadrifogli - Il fine settimana si prospetta favorevole sotto diversi aspetti. Saranno due giorni che anticipano una settimana cruciale per voi, durante i quali potrete risolvere questioni in sospeso e aprirvi a nuove conoscenze. Via libera allo shopping terapeutico, perfetto per alleviare lo stress accumulato. Le serate per le coppie innamorate saranno particolarmente intense e appaganti. Potrebbero esserci opportunità per brevi viaggi: "chi si accontenta, gode". È il momento ideale per esprimervi e mettervi in gioco.

Dopo aver preso decisioni importanti nelle ultime settimane, è fondamentale non isolarvi dalle persone o dalle situazioni che vi circondano.

Toro: 5 quadrifogli - "Volere è potere", e questo weekend vi vedrà impegnati tra questioni lavorative, professionali o familiari che andranno a buon fine. Evitate di lasciarvi prendere dalla rabbia, altrimenti rischierete di rovinare queste 48 ore. Mantenete la calma e sarete ricompensati. Qualcuno potrebbe cercare di imporvi la propria opinione, ma è meglio evitare discussioni inutili. La salute potrebbe risentirne, con mal di testa o fastidi allo stomaco che non sono da escludere. Da lunedì, i sentimenti torneranno al centro della vostra vita. Tuttavia, è importante ricordare che chi ha appena concluso una relazione vive una situazione diversa rispetto a chi ne sta iniziando una nuova.

Ci sono aspetti della vostra vita da sistemare, e l’amore avrà un ruolo speciale in questo processo.

Bilancia: 5 quadrifogli - Approfittate di questo weekend per ricaricare le vostre pile interiori. Dopo gli eccessi agostani, sarà utile depurare il corpo e rimetterlo in forma. Potreste aver esagerato con i dolci o magari con le bevande alcoliche. Ricordate: "Mens sana in corpore sano". Saranno 48 ore di recupero. Se avete questioni importanti da discutere, cercate di affrontarle in anticipo per evitare di ridurvi all’ultimo minuto. Potrebbe esserci il rischio di confrontarvi con persone ostili, mantenete la calma e cercate di risolvere eventuali conflitti con saggezza. Amore intenso e protettivo.

Leone: 5 quadrifogli - Durante queste 48 ore, un familiare avrà bisogno del vostro aiuto e della vostra esperienza. La settimana vi avrà lasciato esausti, non esitate a chiedere supporto e delegate ciò che potete. Potrebbero esserci delle gradite uscite, magari al centro commerciale o in pizzeria, che vi permetteranno di distrarvi e divertirvi. Alcuni di voi useranno questo tempo per riposarsi o recuperare con il lavoro arretrato. Siete vicini a un cambiamento positivo, specialmente per le relazioni che hanno attraversato difficoltà ad agosto. In questi giorni, state cercando di capire chi sono i vostri veri amici. Questo è il momento giusto per chiarire i vostri sentimenti e rafforzare le relazioni importanti.