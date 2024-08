L'oroscopo del weekend è pronto a valutare la fortuna alle giornate da sabato 31 agosto a domenica 1ᵒ settembre. Quando si discute di buona sorte, l'attenzione punta direttamente sul podio della classifica. A svettare a pieno titolo in questo fine settimana, l'Acquario al primo posto, a seguire il Capricorno al secondo posto con il Cancro in terza posizione, tutti assistiti dal buon destino. Chiude la scaletta della fortuna, Pesci, questa volta in ultima posizione.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 31 agosto-1° settembre e posizioni: buon destino anche allo Scorpione

12ᵒ posto - Pesci. Questo fine settimana sarà interessato da probabili criticità, per cui niente fortuna: meglio osservare le cose da una certa distanza. Le stelle non saranno di parte nemmeno in amore, perciò prudenza, mantenendo un atteggiamento calmo e seguendo i buoni consigli. In coppia, agite con cautela: evitate di essere troppo severi con la persona che avete accanto, merita senza dubbio attenzione e delicatezza. Dimostrate tatto, pazienza e una grande dose di tenerezza. Per i single, potrebbe esserci l'opportunità di incontrare qualcuno di speciale, ma attenzione, perché l'attrazione potrebbe essere a senso unico.

Sul fronte professionale, concentratevi sull'essenziale pianificando a breve termine. Impegnatevi per convincere i colleghi della validità delle vostre idee.

11ᵒ posto - Sagittario. Sabato e domenica prossima non si prospettano particolarmente favorevoli in quanto a fortuna. In amore, potreste superare alcune tensioni, ma ci saranno ancora molte questioni da chiarire.

Non perdete tempo, affrontate i problemi di coppia e cercate di ridurre le distanze con il partner. Single, potreste sentirvi soli e disorientati, forse perché le vostre aspettative verso gli altri sono troppo elevate. Riflettete su questo aspetto e considerate un cambiamento di prospettiva. Nel lavoro, gli impegni che avete preso vi costeranno fatica, ma con una buona organizzazione riuscirete a gestire la situazione.

Riorganizzate le idee e definite una pianificazione efficace per affrontare la giornata con maggiore concentrazione.

10ᵒ posto - Leone. Il weekend si preannuncia piuttosto sottotono, a causa della negatività astrale del periodo. In amore, vista la poca o per niente presenza del buon destino, potreste dover fare qualche sacrificio, specialmente per quanto riguarda l'intimità: spesso è difficile raggiungere una perfetta sintonia con il partner. Provate a ravvivare la relazione esplorando nuove possibilità e facendo ciò che avete sempre desiderato ma che non avete mai osato fare. Per i single, potrebbero emergere dubbi sulla propria personalità o sulla persona che interessa, influenzando la fiducia nel futuro della relazione.

Ricordate, una lieve incertezza è segno di interesse, un incentivo per approfondire i sentimenti. Nel lavoro, il periodo potrebbe non essere troppo favorevole; tuttavia, mantenete la pazienza e aspettate tempi migliori.

9ᵒ posto - Ariete. Il fine settimana potrebbe non essere all'altezza delle aspettative, apparendo in diversi casi come un periodo piuttosto impegnativo. In alcuni frangenti, comunque, potrebbero esserci flash di buona sorte. In amore, potreste risultare monotoni agli occhi del partner, ma chi avete al vostro fianco saprà ascoltarvi, dimostrando ancora una volta tutto il suo affetto. Siate pazienti e cercate di non deludere le aspettative della persona amata. Per i single, essere troppo precisi può risultare fastidioso; cercate di non focalizzarvi sui difetti degli altri, per non apparire antipatici.

Nel lavoro, il vostro atteggiamento potrebbe non essere apprezzato da chi vi circonda, spargendo critiche in merito alla vostra suscettibilità. Se vi accorgete di esagerare, fate un passo indietro.

8ᵒ posto - Bilancia. Il weekend sarà piuttosto normale, senza grandi scossoni o problemi rilevanti. Tuttavia un refolo di fortuna, forse potrebbe arrivare, anche se la coppia Mercurio-Marte potrebbe abbassare il livello di felicità, influenzando negativamente sia le relazioni sentimentali che quelle amicali. Continuate per la vostra strada, ma non abbassate la guardia: le tensioni potrebbero emergere soprattutto nel pomeriggio. In coppia, potreste dover affrontare qualche problema inaspettato; prendete esempio da chi ha superato situazioni simili.

Per i single, è consigliabile moderare le spese personali, evitando eccessi in abbigliamento e accessori. Nel lavoro, date il massimo nelle attività quotidiane. Un leggero miglioramento potrebbe manifestarsi nel vostro settore, grazie a un ritrovato equilibrio fisico e mentale.

7ᵒ posto - Gemelli. Il fine settimana sarà sufficientemente positivo, in parte anche un po' fortunato. Il resto dipenderà da come affronterete le situazioni. Se vi sentiste sopraffatti, prendetevi una pausa per ricaricare le energie. Se questo non fosse possibile, armatevi di pazienza e tolleranza, poiché qualcuno potrebbe cercare di provocarvi. In amore, attraverserete una fase serena, anche se la vostra energia potrebbe essere bassa.

L'intesa con il partner migliorerà comunque, grazie a piccoli gesti di affetto. I single ritroveranno il piacere di conversazioni spensierate con le persone a cui tengono. Nel lavoro, gli equivoci con i colleghi saranno risolti, portando un po' di sollievo. Mantenete un ambiente sereno e rispettate gli spazi altrui per garantire la tranquillità.

6ᵒ posto - Vergine. Le previsioni dell'oroscopo del weekend evidenziano complessivamente un periodo tranquillo, condito da momenti di buona fortuna per voi del segno della Vergine. In amore, se vi impegnerete a capire meglio i sentimenti del vostro partner, riuscirete anche a cogliere i suoi pensieri più profondi. Solo mantenendo un atteggiamento aperto al dialogo e alla collaborazione potrete costruire una relazione quasi perfetta.

Single, sarete molto concentrati su altre questioni e cercherete di distogliere l'attenzione dalle situazioni sentimentali in sospeso. Tranquilli, potreste rendervi conto che forse non vale la pena insistere troppo. Riflettete attentamente prima di prendere qualsiasi decisione. Sul lavoro, sarete aperti e disponibili, attirando interesse da parte di colleghi e superiori. Questo è il momento giusto per instaurare rapporti positivi.

5ᵒ posto - Toro. La fine della settimana si prospetta buona per voi nativi, con qualche momento meno piacevole, ma sicuramente gestibile e altri supportati dalla dea bendata. Il periodo senz'altro potrebbe dare più soddisfazioni, ma potrebbe anche andare peggio, quindi accontentatevi e cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno.

In amore, molti di voi stanno vivendo un periodo di calma, senza eventi di rilievo. La sensazione di essere in una situazione di stallo non causerà problemi particolari. Single, buone notizie per chi è alla ricerca di nuove amicizie o legami affettivi: resistete in quei rapporti che mostrassero segnali di cedimento. Con pazienza, riuscirete a migliorare la situazione. Sul lavoro, potreste iniziare la giornata con il piede sbagliato, forse per via del vostro atteggiamento brusco: una questione importante potrebbe essere a rischio, quindi fate attenzione.

4ᵒ posto - Scorpione. Un periodo dinamico e molto favorevole si apre per tanti di voi. Avrete l'opportunità di concludere trattative assai fortunate, importanti per il futuro.

Possibilità di migliorare la vostra posizione, sia sentimentale che professionale. In amore, il cielo di fine agosto/inizio settembre sarà dalla vostra parte, ravvivando l'intesa di coppia e rendendola ottima. Diversi vostri desideri potrebbero realizzarsi, contribuendo alla felicità di coppia. Se il vostro rapporto fosse in crisi, cercate di capire le ragioni del disagio e parlatene con calma. Single, fate attenzione ai colpi di fulmine! Un nuovo incontro potrebbe essere come una ventata di aria fresca, portando entusiasmo e nuova energia. Sul lavoro, buone notizie sono in arrivo: con un po' di astuzia riuscirete a ottenere risultati sorprendenti. Questo è il momento giusto per lanciare nuove iniziative.

3ᵒ posto - Cancro. La giornata di fine settimana si prospetta ricca di successi fortunati e splendide realizzazioni personali, portando riscontri positivi in diversi ambiti. Gli astri saranno a vostro favore, pronti a supportarvi. In amore, il romanticismo riempirà la giornata di sabato, rendendola quasi perfetta, e quella di domenica supportata dal buon destino: il vostro partner sarà al centro dei vostri pensieri. Sarete pervasi da un'energia positiva e avrete voglia di pianificare qualcosa di significativo per il futuro. La dolcezza di Venere vi aiuterà a superare qualsiasi difficoltà, ma ricordatevi di non lasciarvi andare a facili entusiasmi. Single, ci sono buone possibilità che la vostra vita affettiva prenda una piega positiva: un incontro speciale potrebbe essere dietro l'angolo.

Sul lavoro, condividere le vostre opinioni vi aiuterà a migliorare la situazione professionale.

2ᵒ posto - Capricorno. Preparatevi a vivere un weekend assistiti dalla benevolenza della dea bendata, particolarmente favorevole per voi nativi. Le stelle promettono profonde trasformazioni, sia in amore che negli affari. Qualunque decisione dobbiate prendere, sarà per il meglio, quindi non fatevi scrupoli e agite sereni. In campo sentimentale, vi aspetta un periodo positivo, assai importante: un evento piacevole potrebbe emozionarvi, o il vostro partner potrebbe farvi una proposta interessante. Single, gli astri vi riserveranno sorprese piacevoli e novità entusiasmanti. Le previsioni astrali sono solide e promettenti: evitate di rovinarle con eccessivi puntigli. Sul lavoro, una nuova situazione potrebbe migliorare le finanze, quindi siate aperti a qualsiasi opportunità.

1ᵒ posto - Acquario. La sorte in questo fine settimana vi favorisce, offrendo un weekend pieno di occasioni e istanti di pura felicità. Sarà un momento splendente di gioia, con l’euforia come vostro accompagnatore. Preparatevi a sperimentare avventure irripetibili. La fortuna sarà dalla vostra parte, specialmente dal tardo mattino fino alla sera: potrebbe essere il momento giusto per tentare la sorte. Fisicamente, potreste sentirvi un po' stanchi, quindi solo relax e spensieratezza. In amore, mettete al primo posto il partner: le tensioni dei giorni scorsi si dissolveranno e il rapporto procederà a gonfie vele. Single, finalmente l'amore potrebbe girare nel verso giusto: basta un po' di impegno per vedere qualche desiderio realizzarsi. Sul lavoro, fate attenzione ai colleghi falsi: evitate chi parla, ma non fa.