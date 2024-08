L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto si prevede pieno di spigliatezza e fascino per il segno del Cancro, premiato con 5 quadrifogli portafortuna. Tra i segni migliori spiccano anche il Capricorno, il Toro e la Vergine, mentre la Bilancia avrà un andamento zoppicante. Passiamo ora in rassegna tutte le previsioni astrologiche con il ranking settimanale.

Previsioni astrologiche settimanali 5-11 agosto: gli ultimi classificati

Bilancia - 3 quadrifogli - Settimana zoppicante, in cui vi sentirete perseguitati dalla scalogna. Avrete molte questioni da sistemare, tra casa, famiglia, lavoro e soprattutto denaro.

Sarà bene tenere sotto controllo le spese. Qualcuno potrebbe dover rinunciare a qualcosa di importante, come una vacanza o un acquisto particolare. In famiglia bisognerà essere più furbi e attenti: non si può accontentare tutti e dire sempre sì. L'amore va coltivato giorno per giorno, non arrendetevi e non rispondete sempre male al partner.

Sagittario - 3 quadrifogli - Muoversi con accortezza vi aiuterà a evitare errori anche salati. Ultimamente avete collezionato scelte sbagliate e forti delusioni sentimentali. Avete bisogno di prendervi una pausa da tutto e tutti, magari fuggendo in una località balneare e ritrovandovi con i vecchi amici di un tempo. Cercate di non esagerare con le recriminazioni.

Rispettate il pensiero altrui e rallentare un po' con le faccende domestiche o professionali. Attenzione alle lunghe cose, non sarà la settimana migliore per mettersi in viaggio o per fare shopping.

Acquario - 3 quadrifogli - L'estate procede lentamente e forse non vedete l'ora che finisca. Nottate insonni, farcite di preoccupazione, caldo e zanzare, vi tormenteranno nel corso della settimana.

Evitate ogni forma di azzardo perché la sfortuna non vi lascerà in pace. Cercate piuttosto di riflettere, scavando a fondo prima di arrivare al nocciolo di un problema. Occhio a non esasperarvi. Allontanate delle cattive amicizie e fate una bella pulizia tra i vostri contatti. Non avete bisogno di ostentare.

Leone - 3 quadrifogli - Non vi sentirete al massimo della vostra forma, ma le giornate in arrivo saranno pesanti.

Vi sembrerà di stare su una montagna russa senza fine. Cercate di portare pazienza, di non disperarvi: tutto è destinato a finire prima o poi. Lavorate di meno, se possibile. In casa e in famiglia avrete il vostro bel daffare. Una bella pizza in buona compagnia, magari aprendosi a confidenze, vi aiuterà ad alleggerire la mente. Evitate di fare le ore piccole. Anche se forse sarete impossibilitati a partire per le vacanze, potrete sempre organizzare qualcosa di divertente da fare nel luogo dove abitate.

Segni zodiacali con settimana mediocre

Ariete - 4 quadrifogli - Il vostro Oroscopo settimanale si presenta così così. Forse vi piace una persona ma siete bloccati dal farvi avanti. Volete maggiori certezze.

Siccome la fortuna non sarà granché, cercate di non esporvi troppo. Piuttosto lasciate dei piccoli segnali per studiare la reazione dell'altra parte. Il fine settimana schiarirà ogni vostra perplessità e potrete anche correre un rischio in più. Vestitevi di colori accesi, recatevi dall'estetista e dal parrucchiere, insomma mettetevi in mostra così che possiate essere notati. Possibili discussioni in famiglia.

Gemelli - 4 quadrifogli - Energia positiva a volontà. In queste giornate di alti e bassi, riuscirete a ottenere qualcosa di importante e questo perché godrete di una buona performance mentale. Occhio alle zanzare e a non esporsi troppo al sole. La noia sarà un lontano ricordo in quanto dovrete organizzarvi in vista dell'imminente settimana di Ferragosto.

Coloro che si prepareranno in anticipo, saranno fortunati. Chi procrastinerà, farà i conti con dei problemi a catena. La voglia di lavorare scarseggerà, del resto siete stanchi di fare le stesse cose e non vedete l'ora di andare in vacanza. Ospiti o chiamate in arrivo.

Pesci - 4 quadrifogli - La fortuna va e viene, così come le novità, le amicizie e l'amore. Se siete single, non volete impegnarvi ma soltanto "svolazzare di fiore in fiore". Forse siete reduci da una storia finita male. In ogni caso, cercate di non giocare con i sentimenti degli altri creando false illusioni. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per superare un dolore, non imponetevi fretta. Organizzate qualche serata svagante, magari con la famiglia, gli amici fidati o il partner.

Soldi in entrata ma anche in uscita, siete un segno spendaccione.

Scorpione - 4 quadrifogli - Momenti intesi vi attendono e dovrete sfruttarli al meglio. Chi è in modalità vacanza, si godrà queste giornate estive senza troppe preoccupazioni. La passione sarà nell'aria, del resto sarete molto fortunati in amore ma non negli altri settori. In famiglia dovreste evitare di discutere di tutto e tutti. Imparate a lasciar scorrere. Le serate saranno lucenti, condite di amore familiare. I consensi non mancheranno, specie se dovrete lavorare. Divertitevi più che potete ma senza perdere la misura.

Oroscopo fortunato per i primi classificati

Vergine - 5 quadrifogli - Sarete tra i segni zodiacali più fortunati della settimana, per cui lasciatevi guidare dall'istinto.

Feste, eventi, colpi di fulmine, tutto ciò condirà le vostre giornate rendendole memorabili. Chi è single, la persona giusta potrebbe essere molto vicina. Cercate di essere più estroversi, superate le vostre stesse timidezze. Sfruttate l'estate per allargare le conoscenze, che magari potrebbero tornarvi utili anche nella professione o nella realizzazione di un progetto. Correte pure qualche rischio, la fortuna vi guiderà. Le coppie andranno a gonfie vele.

Toro - 5 quadrifogli - Potreste innamorarvi di una persona facente parte del vostro passato, oppure conoscere qualcuno di passaggio che vi aiuterà a guarire dalle vostre ferite interiore. In amore non vi fidate granché, ma in settimana sarete più aperti verso le novità che le stelle hanno in serbo per voi.

Tentate la fortuna e non tiratevi indietro in nessun caso. Presto l'estate finirà e non dovrete in alcun modo sprecarla. Vivete senza pensieri e ridete di più. Soldi in entrata.

Capricorno - 5 quadrifogli - Buone evoluzioni vi attendono. Aspettatevi di tutto e di più in questa settimana in cui l'amore farà scintille. Dovreste sorridere di più se vorrete attirare la fortuna e quella persona che vi fa battere il cuore. Le coppie innamorate potranno partire o celebrare un evento gioioso. Avrete delle serate spensierate, da trascorrere in compagnia di gente fidata e autentica. Una forte emozione vi pervaderà.

Cancro - 5 quadrifogli - Agosto entra nel vivo portandovi fascino, spigliatezza e risolutezza.

Sarete una calamita di fortuna. Sfruttate questa settimana positiva per partire per un viaggio, per programmare un evento, o per approcciare quella persona che ti piace. Se siete sposati o convivete da tempo, qualcosa sta per arricchire la vostra quotidianità. Siete un segno attaccato alla famiglia e amante del buon lavoro: ora arriveranno novità riguardo questi due settori.