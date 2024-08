L'oroscopo settimanale dal 2 al'8 settembre anticipa delle giornate profonde per molti segni zodiacali, anche perché sarà il tempo di rimettersi in carreggiata dopo essersi lasciati andare nel corso dei mesi passati. Premiati con cinque quadrifogli portafortuna, oltre al Pesci, anche i nati dell'Ariete che, insieme a Bilancia e Gemelli, vedranno accentuarsi le emozioni e ritroveranno l'ottimismo che sembrava smarrito. Amore, lavoro, relazioni sociali, famiglia e altro ancora, approfondiamo le previsioni astrologiche della settimana prossima scoprendo anche la classifica da tre a cinque quadrifogli portafortuna.

Tre quadrifogli: settimana no

Scorpione: 3 quadrifogli - Si riparte zoppicando. Questa settimana è ancora influenzata dalle difficoltà incontrate nella seconda metà di agosto, ma la situazione sta migliorando seppur impercettibilmente. È possibile che di recente abbiate dovuto affrontare una questione di lavoro lasciata in stand-by, ma le stelle aiutano a trovare soluzioni valide in tempi brevi. In questi giorni dovreste rimettere ordine attorno e dentro di voi. Alcuni stanno cercando di cambiare sede, gruppo o orario di lavoro: bisogna insistere, anche se ottenere tutto subito non sarà facile. Se avete un'attività indipendente o una nuova impresa, sarà necessario stringere le giuste alleanze per farla decollare.

In generale, attenzione a giovedì e venerdì perché potreste sentirvi in disaccordo su qualcosa.

Si parla di nuove responsabilità (legate ai figli o alle richieste del partner) e dovrete capire se siete disposti ad accoglierle o se, al contrario, non vi sentite ancora pronti. Per quanto possa sembrare banale, parlare aiuta a sciogliere i dubbi e a combattere le preoccupazioni che, se lasciate irrisolte, potrebbero ingigantirsi.

Cancro: 3 quadrifogli - L'amore ha ritrovato una nuova luce, soprattutto nelle coppie più solide, dove si è tornati a parlare di progetti e obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro. Anche se ci saranno condizioni più favorevoli nei prossimi mesi, nulla vieta di iniziare già a pianificare e a stilare una lista dei desideri.

È vero che la situazione finanziaria degli ultimi tempi non è stata delle migliori, ma vedrete che anche sul fronte lavorativo le cose miglioreranno progressivamente.

Questa settimana è particolarmente importante per gli affari professionali, tanto che qualcuno la stava aspettando da prima delle vacanze per avviare un progetto lavorativo. La giornata di mercoledì sarà cruciale per gli accordi. Potrebbe esserci l'opportunità di chiudere una trattativa inaspettata o di avanzare una richiesta per migliorare la tua posizione lavorativa. Se c’è bisogno di accettare qualche piccolo compromesso, non esitate. Anche se non siamo ancora in un periodo d’oro, la situazione è in netto miglioramento: per garantire continuità al lavoro, è importante gestire alcune pretese con moderazione.

Sagittario: 3 quadrifogli - Alcuni potrebbero pensare che 'non è mai il momento giusto', ma anche in amore a volte è necessario rischiare un po'. Se desiderate un figlio, non esitate troppo. Anche i single, specialmente quelli che hanno affrontato una separazione, dovrebbero lasciarsi andare: aspettare fino alla pensione per innamorarsi di nuovo non è la soluzione giusta. È importante superare le diffidenze legate al passato. Attenzione alla giornata di venerdì, poiché potrebbe portare alcuni contrattempi in famiglia o una spesa imprevista.

L'estate ha portato incertezze e sfide, soprattutto in ambito finanziario, ma ora la situazione migliora. Le attività pianificate in precedenza trovano ora le risposte che cercavate.

Se intendete cambiare direzione, le prossime settimane saranno cruciali per esplorare nuove opportunità.

Vergine: 3 quadrifogli - Verso il fine settimana, fate attenzione alle parole e agli atteggiamenti che potrebbero essere fraintesi. Se avete allontanato qualcuno dalla vostra vita, risentirlo o mandare un messaggio potrebbe riaccendere speranze. Siete sicuri di ciò che state facendo, o è solo la mancanza di compagnia? Alcuni dubbi potrebbero riemergere, quindi portate con voi una sana dose di chiarezza. Potrebbe anche sbloccarsi una questione immobiliare rimasta in sospeso. Gli incontri saranno intriganti, anche se per ora potrebbero rimanere a livello di amicizia. Anche i sentimenti vivono un discreto momento.

L'estate potrebbe aver rinnovato il desiderio di aprirsi all'amore e trovare qualcuno con cui condividere la vita. Per i single più ostinati, che magari hanno vissuto una separazione o si sono chiusi all'amore, è il momento di abbattere certe convinzioni rigide che bloccano il cuore.

I segni zodiacali nella media

Acquario: 4 quadrifogli - Questa settimana prosegue il trend positivo iniziato di recente, creando un'atmosfera romantica che durerà ancora per qualche giorno. È il momento di cui avevate bisogno, un'occasione per vivere i sentimenti con maggiore leggerezza. Questa leggerezza non è superficiale: alcune relazioni nate nei mesi scorsi ora cercano maggiore stabilità e profondità. Sentirete sempre più forte il desiderio di radicare l'amore, impegnandovi in progetti e iniziative di coppia volti a consolidare la relazione.

Potrebbe riservarvi qualcosa di speciale.

Anche i single più incalliti potrebbero fare un incontro che farà battere il cuore questa settimana. Sarà una giornata particolarmente favorevole, ma attenzione a ciò che dite: tra timidezza e scherzi, potreste essere fraintesi e rischiare di allontanare una potenziale fiamma. Chi non si sente più in sintonia con il partner potrebbe già aver trovato un nuovo interesse, che riaccende le emozioni. Presto molte relazioni saranno messe alla prova, quindi è il momento di fare chiarezza sui vostri sentimenti e capire cosa volete davvero.

Toro: 4 quadrifogli - L'estate è stata un periodo di grande movimento. In particolare, le dinamiche di coppia hanno vissuto un assestamento, con discussioni su come investire per il futuro o risolvere problemi lavorativi.

Alcuni hanno approfittato della pausa estiva per organizzare un trasloco, un trasferimento o addirittura una convivenza. Ci potrebbero essere stati piccoli disagi, ma un cambiamento positivo è in arrivo.

Le storie nate durante l'estate ora cercano una maggiore definizione. Potrebbe essere il giorno ideale per un confronto che porta a importanti chiarimenti. Anche chi ha attraversato una piccola crisi avrà l'opportunità di superare malintesi. È il momento di decidere quale direzione far prendere al cuore. Per i single, si apre un periodo più leggero, libero da impegni e pensieri pesanti, con ottime opportunità per l'amore.

Leone: 4 quadrifogli - L'estate ha portato molte novità nella vita delle coppie.

Qualcuno potrebbe aver deciso di sposarsi o di iniziare una convivenza. Anche in questo periodo potrebbero esserci state nuove conoscenze intriganti. Nei prossimi giorni, le dinamiche delle coppie più recenti saranno messe alla prova, ma questa è anche un'opportunità per fare chiarezza sui vostri sentimenti verso un nuovo amore. Cercate di essere diretti e affrontate le questioni importanti. C'è la possibilità di aprirvi a nuovi incontri. Una giornata particolarmente interessante è quella di venerdì, che potrebbe portare qualcosa di romantico durante un viaggio o un evento fuori città. Le conoscenze estive potrebbero diventare più coinvolgenti, ma è importante capire anche dove si trova il cuore dell'altra persona.

Se l'altro è restio o inconcludente, non scoraggiatevi: ci sono molte opportunità in arrivo.

La felicità è fatta di piccoli momenti, e ora più che mai dovete imparare a riconoscerli nelle piccole cose, come il calore del sole sulla pelle o i nuovi incontri che arricchiscono la vostra vita. Specie per i single, è importante vivere senza troppe aspettative: l'amore potrebbe bussare alla vostra porta quando meno ve lo aspettate.

Capricorno: 4 quadrifogli - Se avete trovato l'amore, questo sarà riconfermato. Se qualcuno vi ha fatto battere il cuore senza sviluppi, potrebbe tornare nella vostra vita nelle prossime settimane. Le coppie che hanno affrontato difficoltà organizzative ora ritrovano maggiore sintonia.

Un progetto immobiliare potrebbe diventare più concreto. Alcuni affari di famiglia o discussioni di lavoro hanno reso le ultime settimane più intense, ma ora state riprendendo il controllo della situazione. Da qui alla fine dell'anno, vedrete un miglioramento costante. Se desiderate cambiare, c'è ancora tempo, ma questa settimana è ideale per consolidare le basi del vostro futuro.

I più fortunati, premiati con cinque quadrifogli

Ariete: 5 quadrifogli - Un'ondata di ottimismo e apertura mentale porta nuove opportunità. Una giornata potrebbe essere particolarmente interessante, anche se poi inizierà un periodo più introspettivo, riducendo le opportunità di incontro per i single. Tuttavia, sarà un momento ideale per fare chiarezza sui sentimenti, soprattutto se avete appena iniziato una relazione.

Se avete vissuto dubbi, ora è il momento di valutare se c'è la possibilità di un riavvicinamento o se è meglio guardare avanti.

Cresce il desiderio di stare bene con voi stessi e con gli altri, e questo potrebbe portare a un risveglio interiore. Non affrettatevi nel cercare risposte o definizioni: il tempo saprà rivelare ciò che cercate.

Gemelli: 5 quadrifogli - Ultima chiamata per i single più restii: le emozioni speciali sono ancora possibili in queste ultime giornate d'estate, a patto che il vostro cuore lo desideri davvero. Anche se l'inizio della settimana sarà più incentrato sul lavoro, non dite "no" a un evento sociale o a un invito che potrebbe portare nuove conoscenze. È evidente che la passione domina il vostro cuore in questo periodo, e molte storie nate recentemente convincono più nella sfera intima che al di fuori. Procedete con realismo nella costruzione di un rapporto.

Pesci: 5 quadrifogli - Se il partner è impegnato o sfuggente, è bene navigare con cautela. Le nuove relazioni non sono necessariamente complicate, ma presto sarà necessario rallentare e valutare con attenzione chi avete di fronte. Alcune relazioni recenti, nate tra difficoltà o distanze, potrebbero rivelarsi solide e romantiche nel lungo termine. Inoltre, potreste risolvere una questione legata alla casa, come un affitto o una ristrutturazione.

Chi è innamorato sta vivendo un buon periodo. Molte coppie hanno deciso di fare il grande passo, sia con un matrimonio, una convivenza o un fidanzamento. Nonostante le opposizioni, i progetti di crescita a due sono favoriti. Questo sarà un periodo di confronti, decisivi per molte coppie. Chi non si lancia in un progetto importante dovrebbe riflettere sul perché. Le parole sono importanti, quindi esprimetevi con chiarezza, specialmente se state vivendo una relazione complessa o ambigua.

Bilancia: 5 quadrifogli - Sarà un buon momento per discutere del futuro, anche con la famiglia. Non temete i cambiamenti, ma siate aperti e coraggiosi. Le decisioni prese ora avranno un impatto a lungo termine. Se qualcosa non vi convince, non insistete. Sia in amore che nelle amicizie, è importante circondarsi di persone che vi fanno sentire bene. Questa settimana è ideale per creare nuove connessioni, consolidare quelle esistenti e riflettere su ciò che desiderate realmente. Lasciatevi guidare verso una maggiore consapevolezza e seguite il vostro cuore.