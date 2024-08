La prima settimana di settembre è pronta a scompigliare gli animi dei vari segni zodiacali: l'oroscopo dal 2 all'8 settembre vede al primo posto la Bilancia, sorridente sia in amore che a livello creativo. Male Cancro, Sagittario e Vergine, con Scorpione ultimo in classifica.

Previsioni sfortunate

12° Scorpione - Dopo un mese di agosto piuttosto complicato, settembre inizia con una sensazione di leggerezza e libertà, come se vi foste liberati di un peso. Sarete ispirati e pronti a vivere giornate piene di energia e passione. Per i single, potrebbe esserci l'opportunità di incontrare qualcuno di speciale, ma è importante non farsi travolgere dalle emozioni eccessive.

Chi è già in una relazione potrebbe sentire il bisogno di un maggiore coinvolgimento da parte del partner, quindi sarà fondamentale comunicare apertamente i propri sentimenti e desideri.

11° Cancro - L'amore non ti convince, anzi è facile che siate confusi tra due potenziali partner. Se siete single, ripenserete a quella persona che avete conosciuto nel corso dell'estate, tra un sospiro e l'altro. Essendo naturalmente previdenti, gli imprevisti che potrebbero emergere in questa settimana non vi coglieranno alla sprovvista. Grazie alla vostra capacità di pianificare in anticipo, sarete sempre un passo avanti agli altri, pronti a gestire qualsiasi situazione con sicurezza. Anche se alcuni programmi potrebbero subire dei cambiamenti, saprete affrontarli con la giusta attitudine.

In campo sentimentale, le cose andranno a gonfie vele, e c'è la possibilità che le coppie giovani ricevano presto notizie piacevoli o proposte significative. Questo periodo sarà anche propizio dal punto di vista economico, con l'opportunità di esplorare nuovi interessi e sviluppare passioni latenti.

10° Sagittario - La settimana che si profila vedrà un impegno lavorativo significativo, anche se potreste trovare difficile mantenere la concentrazione.

È possibile che sentiate nostalgia per l'estate che volge al termine, specialmente se siete appena tornati al lavoro. Chi invece si appresta a partire per le vacanze dovrà fare attenzione a prepararsi adeguatamente, poiché ci potrebbero essere imprevisti all'orizzonte. Le coppie di lunga data potrebbero essere pronte a prendere decisioni importanti riguardo al futuro, quindi sarà un buon momento per riflettere su ciò che desiderate realmente.

9° Vergine - Di recente, la vostra vita è stata un susseguirsi di alti e bassi, con situazioni che vi hanno messo alla prova. Tuttavia, questa settimana rappresenterà un ritorno alla normalità, un'occasione per riprendere il controllo e stabilizzare le cose. Alcuni di voi potrebbero festeggiare un evento speciale, ricevendo anche delle piacevoli sorprese. Per chi è in cerca d'amore, sarà importante non affrettare i tempi, lasciando che le cose evolvano naturalmente. Evitate di spendere i vostri risparmi in acquisti che non potete realmente permettervi, concentrandovi invece su ciò che è essenziale per il vostro benessere.

I segni zodiacali con oroscopo così così

8° Acquario - La settimana sarà caratterizzata da un progressivo miglioramento, con un inizio un po' lento ma con un crescendo di energie positive verso la metà.

Il weekend si prospetta entusiasmante, con la possibilità di vivere momenti intensi sia in ambito amoroso che sociale. Le coppie innamorate potranno godere di un periodo di grande sintonia, mentre chi è single potrebbe fare nuove conquiste. Tuttavia, sarà importante anche trovare del tempo per sé, magari dedicandosi a un nuovo hobby o a un'attività che vi appassiona.

7° Toro - Con l'arrivo di settembre, troverete finalmente un po' di serenità, un ritorno alla calma che vi permetterà di concentrarvi su voi stessi e sulle persone care. Dopo un agosto che potrebbe aver creato distanze a causa del caldo e delle tensioni, il nuovo mese ristabilirà l'equilibrio, riportando armonia nelle vostre relazioni.

La settimana sarà caratterizzata da alcune spese importanti, forse legate allo shopping autunnale o all'acquisto di articoli per la casa o il lavoro. È consigliabile tenere sotto controllo il budget, per evitare di superare i limiti che vi siete imposti. Inoltre, potrebbe essere il momento giusto per iniziare una dieta o un nuovo regime alimentare, come avevate programmato.

6° Leone - La settimana che si apre sarà un mix di sorprese e situazioni inaspettate, con momenti di svago e cambiamenti imprevisti, sia in ambito familiare che amoroso. Sarà importante non farsi carico delle responsabilità altrui, poiché qualcuno potrebbe tentare di sfruttare la vostra generosità. Sul fronte economico, la situazione sarà migliore del solito, con entrate che vi daranno un po' di respiro finanziario.

Tuttavia, è consigliabile gestire con attenzione le risorse, evitando spese inutili. Potrebbero esserci anche piccoli viaggi o spostamenti, che vi daranno l'opportunità di ricaricare le energie e ampliare i vostri orizzonti.

5° Capricorno - Durante la settimana, potrebbero presentarsi delle opportunità interessanti, soprattutto sul fronte finanziario. Potrebbero arrivare entrate inaspettate, come lo stipendio, la pensione o un pagamento atteso da tempo, che vi permetteranno di effettuare investimenti o di soddisfare qualche desiderio personale. Alcuni di voi potrebbero essere impegnati in un trasloco o in un viaggio, mentre altri potrebbero prepararsi per un intervento medico. In ogni caso, sarà importante mantenere la calma e affrontare ogni situazione con serenità, senza farsi prendere dall'ansia.

I più fortunati della settimana

4° Ariete - Settembre si aprirà con un ventaglio di nuove opportunità, segnando l'inizio di un periodo dinamico e ricco di emozioni. La settimana che si profila sarà caratterizzata da una vivacità particolare, con esperienze che spaziano in diverse direzioni. Per chi si prepara a tornare al lavoro o agli studi, sarà necessario prendersi cura di alcuni dettagli legati al guardaroba o al look, entrambi da rinnovare per affrontare con sicurezza i nuovi impegni. Vi troverete pronti e preparati per il rientro, in piena forma sia fisicamente che mentalmente. La passione e l'entusiasmo non mancheranno, rendendo questo periodo particolarmente gratificante.

3° Gemelli - Vi aspetta una settimana intensa e produttiva, durante la quale avrete l'opportunità di portare a termine progetti interessanti.

La possibilità di ricevere una risposta attesa da tempo vi darà un senso di soddisfazione e tranquillità. Tuttavia, è importante rimanere vigili, poiché potrebbero presentarsi degli ostacoli imprevisti. Sarà fondamentale mantenere il controllo delle spese e fare attenzione ai luoghi troppo affollati. La settimana potrebbe anche includere una serie di appuntamenti rilevanti, come visite dal parrucchiere, dal dentista, o controlli per la vostra auto. Organizzatevi bene per affrontare ogni impegno con la giusta calma e determinazione.

2° Pesci - In questa settimana avrete l'opportunità di osare di più, lasciando definitivamente alle spalle le avventure estive e concentrandovi sui progetti futuri.

Sarà un periodo di transizione, in cui vi preparerete per le sfide che l'inverno porterà con sé. Alcune persone potrebbero cercare di trascinarvi in discussioni inutili o convincervi a fare qualcosa che non vi piace, quindi sarà fondamentale mantenere la pazienza e la calma. La salute è in buone condizioni, ma è sempre importante prendersi cura di sé stessi, sia fisicamente che mentalmente.

1° Bilancia - Questa settimana si preannuncia particolarmente favorevole per voi, sia in amore che nella creatività. Sarete pieni di ispirazione e il vostro fascino naturale sarà in grande evidenza, attirando l'attenzione e suscitando ammirazione. L'amore rinascerà e sarà possibile superare a pieni voti un test importante.

Avrete l'opportunità di realizzare qualcosa di significativo, continuando a perseguire i vostri sogni con determinazione. Per chi ha figli, questi giorni saranno impegnativi, con i preparativi in vista del ritorno a scuola. Potrebbero esserci delle visite al centro commerciale, ma è consigliabile evitare fast-food e cibi poco salutari.