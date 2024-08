L'oroscopo del trentuno agosto prevede un sabato spettacolare per l'amore per il segno del Cancro che si gode il posto più in alto della classifica quotidiana e segnala maggior sprint per la Bilancia. Questo mese finisce regalando un mix di emozioni che colpiranno i vari segni zodiacali in modi differenti. C'è chi ripenserà con nostalgia alle scorse settimane ormai andate e chi invece non vedrà l'ora di salpare con nuovi progetti di vita e di professione. Ultimo in classifica è l'Acquario che pagherà le conseguenze della Luna in Leone. Tra gli altri i segni dello zodiaco, baciati dalle stelle, non mancano all'appello nemmeno la Bilancia, i Pesci e lo Scorpione.

Di seguito i dettagli con la classifica decrescente e le previsioni di ciascun segno zodiacale.

Gli sfavoriti del giorno secondo l'oroscopo

Acquario - 12° - A volte è necessario ricominciare dalle basi. Accumulare esperienza e fare gavetta sono passi fondamentali nella vita. Un percorso già tracciato potrebbe risultare privo di gusto. A partire da questo sabato, una nuova ondata di energia vi aiuterà a chiarire le vostre idee ma potrebbero presentarsi degli imprevisti nelle prossime ore. Non sarete più disposti a fare compromessi o a mettervi da parte. In questa giornata, la vostra battaglia avrà inizio.

In campo amoroso, vi sentirete disillusi. Le relazioni potrebbero sembrare più faticose del solito, con discussioni che emergono anche dai dettagli più insignificanti.

Evitate di prendere decisioni affrettate: l'aria di tempesta passerà ma. per ora, cercate di mantenere la calma e di non esasperare i conflitti.

Capricorno - 11° - Giornata interessante sul fronte professionale e finanziario. Nei prossimi giorni sarà necessario saldare un pagamento. Non lasciatevi scoraggiare dagli imprevisti, poiché la vita è imprevedibile.

È importante avere progetti e piani quotidiani, ma bisogna anche essere pronti a gestire eventuali cambiamenti. Entro la fine di settembre arriveranno delle novità travolgenti.

Anche se di solito siete razionali, questo periodo potrebbe mettere a dura prova il vostro cuore. Vi sentirete distanti dal partner, quasi come se parlassero lingue diverse.

La comunicazione non sarà delle migliori, e potreste ritrovarvi a dubitare di sentimenti che fino a poco tempo fa sembravano solidi. È importante non agire di impulso e concedervi del tempo per riflettere.

Sagittario - 10° - Anche se ultimamente potreste sentirvi esausti e poco tolleranti verso famiglia, amici o colleghi, questo sabato sarà il momento giusto per segnare una bella svolta. Ritroverete gradualmente il vostro ritmo naturale, intanto iniziate a muovere i primi passi. Non pretendete troppo da voi stessi o da chi vi circonda ogni giorno. Preparatevi a ricevere confidenze.

L’amore sembra essere un campo minato in questo periodo. Vi sentite soffocati dalle aspettative e dalle responsabilità, sia che siate in una relazione o che stiate cercando di iniziarne una.

I conflitti potrebbero diventare più frequenti, e vi sembrerà di non essere compresi o supportati come vorreste. È un momento delicato: prendetevi del tempo per voi stessi e riflettete su cosa realmente desiderate.

Vergine - 9°- Affrontate nuove sfide per recuperare l'entusiasmo perduto. L'estate sta per finire e forse siete già rientrati nei vostri impegni quotidiani. In ambito affettivo, presto ci saranno novità importanti, e un'emozione travolgente potrebbe sorprendervi. I single non dovrebbero dare nulla per scontato: l'amore potrebbe sbocciare ovunque, anche in ufficio, in treno o a scuola. Forse vi sentite incompresi e forse anche un po' trascurati. Le relazioni esistenti potrebbero attraversare un periodo di raffreddamento, con una mancanza di passione e intimità.

I segni zodiacali con oroscopo così così

Leone - 8° - Entro i prossimi tre anni, vi troverete al centro di molte evoluzioni, sia in ambito affettivo che familiare e professionale. Anche se ora vi sentite giù di morale o apatici, cercate nuovi stimoli per scuotervi. Le questioni di cuore potrebbero sembrare particolarmente pesanti in questo periodo. Sentirete il peso delle responsabilità e delle aspettative, il che potrebbe far emergere vecchie ferite e incomprensioni. È un momento in cui potreste sentirvi soli, anche in compagnia del partner. Mantenere la pazienza e cercare il dialogo può aiutare a superare questa fase difficile.

Gemelli - 7° - Sabato interessante, anche se potrebbe iniziare con qualche compito urgente da sbrigare.

Negli ultimi tempi vi sentite sotto pressione e desiderate certezze. Presto arriveranno delle conferme ma nel frattempo continuate a lavorare su voi stessi. Evitate di agitarvi troppo e vivete nel presente: preoccuparsi in anticipo è inutile.

L’amore potrebbe essere una fonte di frustrazione in questo periodo. Vi sentite insoddisfatti, come se mancasse qualcosa di fondamentale nella vostra relazione. Le incomprensioni con il partner potrebbero intensificarsi, portando a discussioni che vi lasciano insoddisfatti. Se siete single, potreste trovarvi a fare incontri che non soddisfano le vostre aspettative, alimentando un senso di solitudine.

Ariete - 6° - Weekend di grandi ritorni: le vacanze estive sono ormai un ricordo lontano.

I prossimi mesi si preannunciano molto significativi. Iniziare la successiva settimana con il piede giusto e un atteggiamento positivo vi aiuterà a gestire il rientro con maggiore facilità. Valorizzate l'amore, aggiungendo un po' di pepe alla vostra relazione.

Anche se le sfide della vita quotidiana vi tengono impegnati, l'amore potrebbe riservare piacevoli sorprese. Questo è un periodo in cui, se saprete cogliere i segnali giusti, il vostro rapporto potrà crescere e fortificarsi. Le coppie potrebbero ritrovare la complicità perduta, mentre chi è single potrebbe fare un incontro significativo che darà un nuovo colore alle giornate.

Toro - 5° - È il momento di riconoscere i vostri punti deboli e rafforzarli.

Anche se in questo periodo potreste avere le idee confuse e sentirvi agitati per il rientro, non vedete l'ora di mettervi alla prova e far brillare la vostra luce interiore. Credete di più nelle vostre capacità e investite nel miglioramento personale. Sarà una giornata fantastica per la vostra salute mentale e fisica e farete un passo in avanti verso i vostri obiettivi.

L’amore è in una fase di crescita positiva. I vostri sentimenti sono intensi e genuini e questo si riflette nella vostra relazione. Le coppie troveranno nuovi motivi per stare insieme e rafforzare il legame, mentre i single potrebbero essere attratti da qualcuno che rispecchia i loro valori e le loro aspirazioni. Non abbiate paura di esprimere ciò che provate: la vostra sincerità sarà apprezzata.

I migliori segni baciati dalle stelle

Bilancia - 4° - Questo fine settimana sarà decisivo e favorevole per voi. Già da questo sabato potrete iniziare con il piede giusto perché saprete sprintare. L'amore si intensificherà entro dicembre e chi è in una relazione da anni o mesi prenderà una decisione importante. Un collega o una persona che vedete spesso potrebbe essere attratto da voi ma se siete impegnati, evitate false illusioni. In amore, le cose stanno finalmente prendendo la giusta piega. La vostra capacità di comunicare con il partner si intensifica, portando a una maggiore comprensione e intimità. Se siete single, potreste trovare una persona che vi capisce profondamente e condivide i vostri sogni.

È il momento perfetto per aprirvi e lasciarvi trasportare dalle emozioni.

Pesci - 3° - Il 31 agosto promette di essere molto interessante, parola delle stelle. Anche se non amate i weekend, poiché segnalano il ritorno alla routine e ciò vi suscita ansia, in questo periodo della vostra vita desiderate qualcosa di nuovo e stimolante. Mettetevi in gioco e superate i limiti che vi imponete. Il vostro segno è destinato a brillare: smettete di sottovalutarvi. In questo momento, l’amore è una fonte di grande soddisfazione per voi. Le relazioni già esistenti si arricchiscono di complicità e nuove emozioni, mentre i single potrebbero trovare un partner che rispecchia il loro ideale di amore. Non esitate a vivere appieno ciò che provate: il vostro cuore è pronto a donare e ricevere affetto con intensità.

Scorpione - 2° - Le condizioni sono favorevoli, ma potreste non sentirvi ancora pronti per un grande cambiamento. Qualcosa di importante è all'orizzonte, quindi preparatevi al meglio. Non sovraccaricatevi di impegni impossibili e prendetevi il tempo necessario. Mettere per iscritto i vostri obiettivi vi sarà di grande aiuto. La famiglia si dimostra unita e di gran sostegno. L’amore è una forza potente in questo periodo. Sentite una profonda connessione con il vostro partner, e questo vi dà la forza per affrontare qualsiasi sfida. Se siete single, è probabile che incontriate qualcuno che vi farà battere il cuore più forte, portando una ventata di freschezza nella vostra vita sentimentale. La passione è alle stelle: vivetela con intensità e autenticità.

Cancro - 1° - Questa sarà la giornata più spettacolare della settimana, specie in amore. Anche se la perfezione non esiste, potrete avvicinarvi molto ad essa. Siete un segno ambizioso e non vi accontentate mai. Tuttavia, questo atteggiamento può essere una fonte di insoddisfazione. Cercate di ritagliarvi qualche minuto per riflettere sui successi ottenuti finora. Rispetto a qualche anno fa, siete cambiati e avete selezionato le persone che vi circondano.

Tutto sembra procedere a meraviglia per le coppie. L’amore brilla più che mai. Le relazioni stabili vedranno un aumento della complicità e della felicità condivisa, mentre per i single c’è un’aria di nuove opportunità romantiche. La vostra apertura e disponibilità verso l’altro vi renderanno particolarmente affascinanti, attirando persone che desiderano costruire qualcosa di significativo e duraturo. Questo è il momento per lasciarsi andare e godersi ogni attimo d’amore.