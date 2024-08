L'oroscopo della settimana dal 26 agosto all'1 settembre anticipa delle giornate astrologicamente intense per molti segni dello zodiaco: i Leone saranno i più agevolati dalle stelle, premiati con 5 quadrifogli portafortuna. Oltre a loro, la buona sorte abbraccerà anche l'Acquario e la Bilancia. Andrà bene soprattutto ai nativi del Cancro in quanto, da mercoledì a venerdì, potranno contare sul supporto della Luna che si troverà nella loro casa. C'è chi dovrà fare i conti con il rientro alla solita routine dopo le vacanze estive e chi approccerà l'amore in tutte le sue sfumature.

Fatta questa premessa, approfondiamo il discorso attraverso la lettura delle previsioni astrologiche settimanali fino al prossimo 1° settembre, considerando anche la classifica da tre a cinque quadrifogli portafortuna.

Tre quadrifogli: settimana no

Ariete: 3 quadrifogli - Il ritorno alla routine quotidiana richiede un processo graduale. Dopo le vacanze è fondamentale ristabilire il contatto con la realtà di tutti i giorni, concentrarsi su nuove idee e ritrovare la chiarezza mentale necessaria per affrontare il lavoro con rinnovata energia. Questo è un periodo ricco di opportunità, poiché siete pronti a mettervi in gioco e a esplorare nuovi ruoli, progetti, concorsi o miglioramenti che in passato non avevate considerato.

È importante fare attenzione alle spese: nei prossimi mesi è consigliabile mantenere un certo livello di parsimonia, ma chi decide di investire saggiamente potrebbe ottenere ritorni interessanti e gratificanti.

Vergine: 3 quadrifogli - Non ci sono più sconti per nessuno. Se nei mesi scorsi avete accettato mansioni, clienti o progetti che vi hanno sottovalutato, era perché le condizioni lo richiedevano.

Ora è il momento di stabilire voi le regole. Che si tratti di fare richieste ai vertici aziendali, avviare nuove trattative o eliminare impegni che vi fanno perdere tempo, esprimete le vostre esigenze con chiarezza e determinazione. Questo periodo vi conferisce intraprendenza e sicurezza, rendendo favorevole ottenere ciò che desiderate.

Attenzione ai pagamenti in arrivo e alle richieste che andranno presto a buon fine.

Sagittario: 3 quadrifogli - Se state pensando di investire in una nuova attività o in un settore della vostra impresa, le condizioni sono favorevoli. Chi ritorna al lavoro in questi giorni potrebbe fare il punto della situazione e valutare le prossime mosse. Questa determinazione potrebbe riflettersi anche negli affari di cuore, dove siete voi a guidare il gioco.

Potete decidere liberamente se fare il buono o il cattivo tempo, e i rapporti interpersonali migliorano grazie al dialogo. Se avete recentemente vissuto piccole tensioni o disagi con il partner o un familiare, è il momento di esprimere le vostre opinioni in modo più diplomatico e senza imposizioni.

Scorpione: 3 quadrifogli - Fate attenzione alle relazioni con persone già impegnate, alle passioni fugaci o ai partner che mostrano un certo distacco. Lo stesso vale per chi esprime il desiderio di stare con voi ma non può, fa promesse che non mantiene o sembra essere un ex che cerca di riaprire un capitolo chiuso. Le giornate potrebbero essere fonte di nervosismo, ma possono anche offrire l’opportunità di un confronto utile. Non lasciatevi provocare e, allo stesso modo, evitate di essere provocatori.

Solo in situazioni specifiche qualcuno potrebbe cedere a una tentazione per ripicca, ma chiedetevi se ne vale davvero la pena. Ai single è consigliabile vivere le nuove conoscenze giorno per giorno, senza affrettare le conclusioni.

I segni zodiacali nella media

Toro: 4 quadrifogli - In amore, è il momento ideale per fare il punto della situazione dopo le vacanze. Questo non significa necessariamente che ci siano tensioni nella coppia, ma è un periodo dinamico che potrebbe richiedere un confronto su diverse questioni. Uno dei partner potrebbe avere problemi personali da risolvere, e il dialogo diventa essenziale per trovare una soluzione che funzioni per entrambi. Approfittate di questa fase per affrontare i temi delicati con serenità e apertura. Evitate di farvi carico dei problemi dell’altro, specialmente se non vi riguardano direttamente. Agire per senso di colpa o per un eccesso di responsabilità potrebbe portare a tensioni e difficoltà entro la fine dell’estate.

Gemelli: 4 quadrifogli - Finalmente vi sentite meno irritati e suscettibili. Forse avete iniziato a riconoscere che alcuni dei vostri comportamenti, come certi “capricci”, possono essere un po’ eccessivi. Ora che avete capito che chi vi sta accanto non è un avversario ma un alleato, il dialogo e la comunicazione tornano a fluire senza intoppi.

Anche i progetti che avevate dovuto mettere da parte si rimettano in moto. Potreste ritrovarvi a riprendere i lavori con rinnovata energia, diventando proattivi nella loro realizzazione. Una conoscenza recente, che inizialmente non vi aveva convinto del tutto, ora guadagna la vostra approvazione. Se avete perso il contatto con una persona che vi interessava, è il momento giusto per riprendere i contatti.

È un buon periodo anche per i figli: potrebbe arrivare una buona notizia o, perché no, è il momento giusto per desiderarli.

Pesci: 4 quadrifogli - La prima parte della settimana è particolarmente indicata per gestire questioni finanziarie, investimenti o spese. Per gli imprenditori, potrebbero emergere discussioni su stipendi o condizioni lavorative dei dipendenti. Se avete in programma di chiudere una trattativa, accelerare un contratto o discutere con un referente, approfittate di questo periodo favorevole per farlo.

Anche in amore, si prevede un periodo di recupero. Se ci sono stati dubbi o conflitti nella coppia, ora è il momento di ristabilire l’equilibrio e rafforzare i sentimenti, recuperando anche il tempo perduto per questioni pratiche.

Capricorno: 4 quadrifogli - L'inizio della settimana offre l'opportunità di risolvere un problema recente. Parlare apertamente può fare la differenza e aiutare a trovare soluzioni efficaci. Il periodo rimane positivo anche per i sentimenti: l'amore riscopre emozioni piacevoli, soprattutto per chi ha recentemente riavvicinato un ex o trovato una nuova persona significativa.

È importante mantenere un certo grado di fiducia nella relazione, evitando la gelosia. Le convinzioni o le richieste che esprimerete durante il weekend devono essere verificate con il partner e comunicate con diplomazia. Settembre potrebbe portare complicazioni e diffidenze per i single, quindi è consigliabile vivere le nuove storie con calma e senza affrettare le conclusioni.

I più fortunati, premiati con cinque quadrifogli

Acquario: 5 quadrifogli - Si profilano all'orizzonte alcune piccole o grandi trasformazioni. Negli ultimi mesi, avete affinato la visione dei vostri obiettivi e avete acquisito una chiara comprensione di cosa amate fare nel lavoro. Alcuni di voi hanno cominciato a rivedere situazioni, progetti o persino relazioni che ora sembrano meno utili per la propria crescita personale e professionale. Con questo periodo che si apre, è giunto il momento di avviare una rivoluzione inevitabile e necessaria per il vostro sviluppo. Tuttavia, è fondamentale approcciare questo cambiamento con attenzione e consapevolezza. È importante valutare attentamente quale direzione prendere e come procedere, evitando passi azzardati o cambi di rotta improvvisi senza una preparazione adeguata.

È consigliabile fare un bilancio delle vostre risorse e delle opportunità disponibili, pianificando con cura ogni mossa per garantire un'evoluzione armoniosa e sostenibile.

In ambito sentimentale, si prospetta un periodo di significativi sviluppi. È possibile che durante le recenti esperienze, come le vacanze, abbiate fatto un incontro rilevante che potrebbe influenzare positivamente la vostra vita amorosa. Inoltre, c'è la possibilità che una persona che vi interessa e che vive lontano si faccia di nuovo viva, portando nuove opportunità di connessione e crescita nel vostro campo affettivo.

Cancro: 5 quadrifogli - Le vacanze vi hanno giovato e ora tornate con una nuova energia e una grande motivazione per affrontare gli impegni lavorativi.

Questo periodo segna un'importante svolta con l’avvio di nuove collaborazioni o progetti e con cambiamenti attesi da tempo. Alcuni di voi potrebbero trovarsi a iniziare un nuovo percorso professionale in una nuova azienda o città, o ad assumere nuove responsabilità. Chi prosegue con le attività abituali potrebbe essere impegnato a riorganizzare gli impegni post-vacanza o a modificare le modalità lavorative, come cambi di orario o di gruppo. In amore, la situazione è positiva, specialmente se durante l’estate avete conosciuto una persona vivace e romantica. Mantenete attivo il rapporto e continuate a investire nel legame.

Bilancia: 5 quadrifogli - In amore, tutto sembra procedere per il meglio, anche se il ritorno al lavoro richiede una maggiore concentrazione e impegno.

Questo non dovrebbe compromettere la serenità delle coppie, in particolare quelle recenti, che potrebbero cercare di definire meglio il loro rapporto con l’arrivo di settembre. Siete giunti a una fase di grande maturità e consapevolezza, e sapete bene cosa desiderate, il che influisce positivamente anche sui nuovi incontri.

C’è una forte voglia di amare e di costruire progetti per il futuro, che coinvolge anche le coppie di lunga data. Se doveste trovarvi di fronte a una crisi, sappiate che le opportunità per riscoprire nuove emozioni non mancheranno. Per alcuni di voi, potrebbe essere il momento giusto per apportare cambiamenti significativi nella propria vita.

Leone: 5 quadrifogli - Con questo cielo favorevole, la vita affettiva torna a decollare grazie a progetti e programmi che possono essere discussi con il partner. C’è la volontà di superare un agosto deludente, segnato da interferenze familiari e poca vitalità. È il momento ideale per lasciarsi alle spalle questo periodo e rilanciare la relazione verso nuove ambizioni.

Per alcuni di voi, potrebbe essere il momento giusto per parlare di convivenza o matrimonio. Se la relazione è recente, è il momento ideale per chiarire meglio le dinamiche del rapporto. Inoltre, le amicizie nate durante l’estate ora cercano una collocazione: è opportuno aprire il dialogo e dare spazio a queste nuove connessioni.