Secondo l'oroscopo della settimana dal 26 agosto al 1° settembre in ambito familiare e finanziario, questo sarà un periodo fortunato per i Pesci e gratificante per il segno del Cancro. Le stelle promettono di proteggere i rapporti familiari dei nati in Leone. Infine, le persone del Capricorno si ritroveranno ad affrontare vecchi problemi di famiglia.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti i segni con le relative pagelle e voti.

La vita familiare e finanziaria secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Vi sforzerete di essere presenti in casa vostra il più spesso possibile e farete del vostro meglio per eliminare qualsiasi argomento che possa suscitare controversie.

In questo modo riuscirete a creare una meravigliosa atmosfera di armonia in casa. Grazie all'influsso del Sole nel settore del denaro, sarete in grado di migliorare le vostre entrate, ma allo stesso tempo avrete voglia di brillare e di concedervi spese costose. Meglio fare attenzione a non spendere troppo, perché sarà molto difficile far quadrare il bilancio. Voto: 7

Toro – Il rapporto con i vostri figli sarà meraviglioso, vi capiranno perfettamente e non penseranno ad altro che a compiacervi, a rendervi orgogliosi di loro. L'Oroscopo consiglia di essere più disponibili e comprensivi nei loro confronti. Per quanto riguarda il campo finanziario, Saturno veglierà su di voi. Potrete far progredire la vostra attività a passi da gigante grazie a proposte interessanti coglierete al volo.

Buoni progressi finanziari e materiali. Voto: 8

Gemelli – Questa volta potreste avere la fortuna di trovare la casa che più si addice alla vostra famiglia e che vi darà una bella soddisfazione psicologica. I vostri cari avranno bisogno dei vostri consigli e voi riuscirete ad aiutarli nel migliore dei modi. Settimana molto instabile per quanto riguarda le vostre finanze.

Attenzione a non prendere decisioni avventate in questo periodo. Seguite il consiglio di una persona nativa del Cancro o di un Pesci. Voto: 7

Cancro – La vostra vita familiare sarà gratificante. Il vostro partner vi incoraggerà e vi darà pieno sostegno. Tra voi e i vostri figli si creerà un legame meraviglioso. Marte avrà aspetti positivi e negativi sul fronte finanziario.

Il lato positivo è che vi motiverà e vi incoraggerà a lavorare sodo per migliorare il vostro reddito. Ma attenzione al lato negativo della sua influenza: Marte vi renderà impulsivi e avventati. Potreste ritrovarvi ad acquistare qualcosa di costoso e un conto in banca al collasso. Voto: 7,5

Previsioni zodiacali dal 26 agosto al 1° settembre, famiglia e denaro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – I rapporti con i membri della vostra famiglia saranno protetti dalle stelle, ma dovrete fare attenzione agli sbalzi d’umore. Non mettete fretta alle persone più care, perché questo servirebbe solo a scoraggiarle. Per quanto riguarda la vostra casa, questa sarà una buona settimana per dare un tocco di classe: datevi all'arredamento!

La Luna in buon aspetto vi offrirà buone speranze di migliorare la vostra posizione, soprattutto se appartenete alla terza decade. Ci saranno importanti movimenti di denaro. Avrete un buon intuito per quanto riguarda le transazioni e gli investimenti in borsa. Le persone che vi devono dei soldi saranno in grado di restituirveli; non esitate a insistere, siate pazienti e pacati. Non sperperate i soldi a destra e a manca. Voto: 7

Vergine – Avrete un ottimismo contagioso. Questo porterà benefici nel vostro piccolo mondo. Potrete risollevare il morale di alcuni dei vostri cari, incoraggiare i vostri figli se hanno difficoltà con gli studi o se stanno affrontando esami e concorsi. Avrete la possibilità di migliorare la vostra situazione economica.

Con questo aspetto di Nettuno, il denaro vi arriverà facilmente e in varie forme: apporti di capitale, doni, lasciti, eredità, ricompense, pagamenti di danni. Beneficerete anche dell'interessante situazione finanziaria del vostro partner d’amore , nonché delle somme che vi sono dovute per legge. Voto: 8,5

Bilancia – In amore, vi prodigherete per gli altri con la generosità che vi contraddistingue. Ma avrete la sensazione che il vostro coniuge o i vostri figli non rispondano con lo stesso entusiasmo, e vi sentirete un po' amareggiati per questo. Sul fronte finanziario, Nettuno potrebbe darvi idee del tutto inadatte o farvi incontrare persone disoneste, per non dire francamente dissimulatrici. Siate prudenti.

Fate attenzione anche se dovete firmare dei contratti; rileggete attentamente tutti i dettagli. Voto: 7

Scorpione – Con questa atmosfera astrologica, sentirete il bisogno di riscoprire le vostre radici profonde. Non privatevi di questa soddisfazione. Riallacciate i rapporti con alcuni membri della vostra famiglia di origine che non sentite da tempo. Potrete beneficiare di interessanti opportunità nel campo degli affari e delle finanze, ma dovrete aspettarvi alcune spese incontenibili. Non si può avere tutto nella vita. Voto: 6,5

La settimana 26 agosto-1° settembre secondo l'oroscopo familiare e finanziario: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Grazie a un ambiente planetario alleggerito, avrete un ottimo rapporto con la famiglia, soprattutto con i figli, che saranno più che mai legati a voi.

Siate generosi nelle critiche. L'influenza di Saturno nel settore del denaro non sarà molto piacevole. Saturno è il pianeta delle restrizioni e delle difficoltà, non dimenticatelo. Tuttavia, se vi mostrerete ragionevoli e organizzati, riuscirete a mantenere l'equilibrio nella vostra vita finanziaria. Solo i nativi ignari della situazione, che si lanciano in acquisti al di sopra delle proprie possibilità o in investimenti e speculazioni molto rischiosi, avranno delle ripercussioni. Voto: 7

Capricorno – Si ripresenteranno vecchi problemi familiari e vi sentirete impotenti nel risolverli. Niente panico. Troverete una soluzione grazie a Nettuno in bellissimo aspetto. Sotto l’influsso di Giove, che formerà aspetti positivi, potrete prendere ottime decisioni riguardo alla gestione delle vostre finanze.

Saprete come sfruttare abilmente le vostre risorse personali. Tenente sotto controllo il vostro budget. Voto: 7

Acquario – Saturno influenzerà il settore legato alla famiglia. Questo significa che molti di voi vivranno un clima carico di tensione. Vecchi disaccordi mal risolti potrebbero avvelenare l’atmosfera, oppure dovrete fare molti sforzi per assumervi le vostre responsabilità familiari. La vostra riluttanza a sciogliere i cordoni della borsa sorprenderà le persone che vi conoscono bene. Ma, dopo alcuni intoppi finanziari, ora sarete determinati a ridurre drasticamente il vostro budget. Voto: 6

Pesci – Priorità alla vita familiare. Anche se avete molto da fare al lavoro, cercate di trascorrere del tempo di qualità con i vostri cari: avranno bisogno della vostra presenza.

Se vi vedono solo brevemente, finiranno per disperare di voi. Questo sarà il momento di prendervi seriamente cura della vostra situazione finanziaria. Una gestione sana ed efficiente vi permetterà di far crescere le vostre risorse. Potreste trarre vantaggio da una pausa fortunata. Maggiore fortuna nei soldi; tenete d’occhio il vostro numero fortunato. Voto: 9