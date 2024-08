L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto è pronto a dare un voto ai sei segni della prima sestina dello zodiaco, con le relative sette giornate valutate in classifica a stelline. Il periodo vede in ottimo aspetto il cielo astrale della Vergine, voto 10, interessato dall'arrivo di Luna e Venere nel segno. Ottime le giornate in arrivo anche per i Gemelli, voto 8. Poche chance di successo, ma non per questo da essere demoralizzati, al Leone, voto 5.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Questa settimana inizia in modo eccellente, con un martedì e mercoledì particolarmente favorevoli grazie al supporto delle stelle del periodo.

Approfittate di questo momento per risolvere situazioni in sospeso e migliorare i rapporti con la persona amata. La vostra fiducia crescerà, e potrete rinnovare la dinamica della coppia con affetto e comprensione. Single, il primo pomeriggio di mercoledì sarà particolarmente positivo per risolvere vecchie questioni sentimentali. Sul lavoro, la vostra determinazione e creatività vi guideranno verso il successo.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

★★★★★ martedì 6 e mercoledì 7;

★★★★ lunedì 5, giovedì 8 e venerdì 9;

★★★ domenica 11 agosto;

★★ sabato 10 agosto.

♉ Toro: voto 7. La settimana si svolgerà con una routine piuttosto regolare, con la Luna che migliorerà il vostro benessere e decisionismo.

In amore, il periodo sarà favorevole e vi sentirete ispirati a comunicare la vostra felicità al partner, creando momenti speciali insieme. Single, l'astrologia favorirà nuovi inizi e incontri significativi. Sul lavoro, cercate di trovare l’ambiente che meglio rispecchia la vostra serenità, affrontando con calma i piccoli problemi che potrebbero sorgere.

La classifica settimanale di competenza del segno:

top del giorno martedì 6 agosto;

martedì 6 agosto; ★★★★★ lunedì 5 e domenica 11;

★★★★ mercoledì 7 e sabato 10;

★★★ giovedì 8 agosto;

★★ venerdì 9 agosto.

♊ Gemelli: voto 8. Questa prima settimana di agosto certamente vi offrirà l'opportunità di affrontare e risolvere questioni in sospeso. In amore, le emozioni inizieranno a emergere, anche se il miglioramento completo arriverà più avanti.

Single, questo mercoledì tenetelo d'occhio: potrebbe portare un incontro interessante con qualcuno sensibile al vostro fascino. Sul lavoro, continuate con costanza e impegno, poiché gli sforzi passati iniziano a dare frutti, anche se non è il momento di cullarsi sugli allori.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno mercoledì 7 agosto;

mercoledì 7 agosto; ★★★★★ lunedì 5 e giovedì 8;

★★★★ martedì 6, venerdì 9 e domenica 11;

★★★ sabato 10 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. La settimana sarà mediamente discreta, con momenti buoni e altri meno favorevoli. In amore, il partner potrebbe alternare affettuosità e sbalzi d'umore; affrontate questi cambiamenti con comprensione.

Single, esprimerete meglio le vostre emozioni, facilitando nuovi incontri. Sul lavoro, le prospettive sono positive, ma dovrete moderare certi tratti caratteriali che potrebbero compromettere i vostri progressi.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 10 agosto;

sabato 10 agosto; ★★★★★ venerdì 9 e domenica 11;

★★★★ lunedì 5 e giovedì 8;

★★★ martedì 6 agosto;

★★ mercoledì 7 agosto.

♌ Leone: voto 5. La settimana si prospetta abbastanza movimentata, in parte impegnativa, con un lunedì e martedì particolarmente difficili da portare a buon fine. In amore, potreste essere tentati da sogni e illusioni, mentre per alcuni single, l'umore instabile potrebbe causare conflitti. Attenti a non forzare troppo la mano in certe situazioni, ok?

Sul lavoro, è importante completare le attività in corso prima di iniziare nuove imprese. Non scoraggiatevi se i risultati non saranno immediati; la perseveranza vi porterà lontano.

La scala di valori settimanale:

★★★★★ giovedì 8 agosto;

★★★★ mercoledì 7, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11;

★★★ lunedì 5 agosto;

★★ martedì 6 agosto.

♍ Vergine: voto 10. L'inizio settimanale sarà certamente eccezionale, con una giornata solare e ricca di effetti positivi e sorprese a non finire. In arrivo proprio a inizio settimana Luna e Venere, un tandem preziosissimo per il settore sentimentale. In amore, vivrete momenti molto felici e organizzerete eventi speciali con la persona amata, Sarà molto gratificante godere la felicità insieme a chi avete più a cuore.

Single, nuove emozioni e sviluppi promettenti sono all'orizzonte: dateci dentro! Sul lavoro, vi aspetta una periodo produttivo e soddisfacente: risultati eccellenti dalle vostre mansioni.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno lunedì 5 agosto (Luna e Venere in Vergine);

lunedì 5 agosto (Luna e Venere in Vergine); ★★★★★ martedì 6, venerdì 9 e sabato 10;

★★★★ mercoledì 7, giovedì 8 e domenica 11.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.