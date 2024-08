L'oroscopo settimanale è pronto svelare l'andamento dell'amore per le giornate da lunedì 19 a domenica 25 agosto. Parlando di sentimenti in generale, nel periodo indicato i riflettori inevitabilmente puntano sul podio astrale, dove brillano tre segni: l'Ariete "number one", con a ruota lo Scorpione e Pesci, tutti indicati con settimana altamente positiva.

Previsioni zodiacali dell'amore settimana 19-25 agosto e posizioni: molto bene anche il Capricorno

12° posto - Cancro. La settimana in analisi sarà difficile, in primis sul fronte amoroso. In coppia, molto alta la possibilità di andare incontro a tensioni che, alla lunga, potrebbero rischiare di sfociare in qualcosa di più serio.

Sarebbe meglio rimandare eventuali decisioni importanti e concentrarsi meglio sulle cose di proprio interesse. Prendetevi del tempo per riflettere e capire cosa desiderate veramente. La meditazione e il relax potrebbero aiutarvi a ritrovare l’equilibrio interiore. Potreste sentire il bisogno di ritirarvi nell'intimità del vostro "io", giusto per ritrovare un po' di serenità. “La calma è la vera forza.” – Mahatma Gandhi.

11° posto - Vergine. La comunicazione con il partner questa settimana potrebbe essere scarsa, dando luogo a stress e incomprensioni. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e cercare di evitare discussioni futili. Provate a esprimere i sentimenti in modo chiaro e diretto, senza lasciare spazio a malintesi.

Un po’ di pazienza e tanta comprensione reciproca faranno la differenza. Non abbiate paura di chiedere lumi nel caso qualcosa non fosse del tutto chiaro. “La perfezione è raggiunta non quando non c’è più nulla da aggiungere, ma quando non c’è più nulla da togliere.” – Antoine de Saint-Exupéry.

10° posto - Leone. Il vostro cuore potrebbe sentirsi un po’ appesantito da questioni non risolte.

Anche se la passione non mancherà, potrebbero esserci delle divergenze che limiteranno l’armonia nella coppia. Cercate di affrontare i problemi con calma e serenità, senza lasciarvi sopraffare dalle emozioni. Un dialogo aperto e sincero sarà fondamentale per superare le difficoltà. Potrebbe essere utile coinvolgere un amico/a comune, giusto per mediare in caso di conflitto.

“L’amore è un fuoco che brucia dentro di noi.” – Bernard Shaw.

9° posto - Acquario. Sebbene vi sentiate attraenti e magnetici, nel corso dei sette giorni in analisi le cose potrebbero non andare come sperato. Ci saranno alti e bassi, e sarà importante mantenere un atteggiamento positivo e paziente. Non lasciatevi scoraggiare dalle piccole difficoltà ma continuate a credere in voi stessi. La volontà di farcela unita a tanta pazienza ed energia vi aiuteranno a superare ogni difficoltà. Un nuovo hobby o un'attività creativa potrebbero aiutare a distrarvi e ritrovare l'equilibrio. “L’amicizia è un’anima che abita in due corpi.” – Aristotele.

8° posto - Toro. L’amore questa settimana sarà abbastanza presente, ma non senza qualche difficoltà.

Alcuni momenti di incertezza potrebbero affiorare, perciò, con un po’ di comprensione reciproca, se non tutto almeno qualcosa potrà risolversi. Dedicate del tempo alla relazione di coppia e cercate di rafforzare il legame con il partner. Un gesto gentile o una sorpresa inaspettata potrebbero fare miracoli. Un massaggio rilassante regalato a chi si ama, magari dopo una cenetta romantica, potrebbe ravvivare persino una relazione in declino. “L’amore è paziente, l’amore è benigno; non invidia, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio.” – 1 Corinzi 13:4.

7° posto - Gemelli. L’amore c’è, ma la settimana potrebbe essere caratterizzata da alti e bassi emotivi. Se siete in coppia, dovrete lavorare sul dialogo per evitare malintesi.

I single potrebbero incontrare qualcuno interessante, ma senza grandi sviluppi immediati. Non abbiate fretta e lasciate che le cose evolvano naturalmente. La pazienza sarà la vostra alleata. Un'attività che stimoli la buona curiosità, come un nuovo hobby oppure un viaggio, potrebbe arricchire il settore legato ai sentimenti. “La vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita.” – Forrest Gump.

6° posto - Bilancia. Le previsioni dell'oroscopo indicano un periodo mediocre. La settimana in parte richiederà anche cautela e attenzione in alcune relazioni amorose. Sarà necessario affrontare qualche ostacolo, ma con la giusta dose di pazienza e tatto, si potranno evitare conflitti e mantenere l’equilibrio.

Cercate di ascoltare il partner e di comprendere le esigenze. Un approccio diplomatico vi aiuterà a risolvere qualsiasi problema. Organizzate una serata romantica per riaccendere la passione. “L’equilibrio è la chiave di ogni virtù.” – Voltaire.

5° posto - Sagittario. Un buon periodo in arrivo per tanti di voi, con possibilità di fare anche nuove esperienze, forse una bella avventura amorosa. Chi è in coppia vedrà rafforzarsi il legame con il partner, mentre i single potranno godere di incontri intriganti quando meno se lo aspettano. Siate aperti alle novità e non abbiate paura di esplorare nuovi orizzonti. La spontaneità e l'entusiasmo saranno contagiosi. Un'attività all'aria aperta, come un'escursione o un picnic, potrebbe rafforzare il legame con il partner.

“Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo.” – Jim Morrison.

4° posto - Capricorno. La settimana è preventivata più che positiva, con momenti di dolcezza e complicità. I piccoli gesti e le attenzioni verso il partner faranno la differenza, rendendo l’atmosfera amorosa serena e piacevole. Dedicate del tempo alla relazione sentimentale, cercando anche di creare ricordi speciali da rivivere insieme in un prossimo futuro. La dedizione e l'impegno saranno presto ricompensati. Un regalo inaspettato o un biglietto d'amore potrebbero far sentire speciale il vostro partner. “La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce.” – Jean Jacques Rousseau.

3° posto - Pesci. L’amore sarà al centro delle prossime giornate, con un forte desiderio di condivisione e intimità.

Se siete in coppia, vivrete momenti di grande attrazione fisica. Per i single, ci sono buone possibilità di poter fare presto nuovi incontri, alcuni appassionanti. Lasciatevi guidare dal cuore e non abbiate paura di mostrare i sentimenti. La sensibilità e il romanticismo saranno apprezzati da chi sapete. Un bagno rilassante insieme a chi avete a cuore, magari anche una serata dedicata agli interessi comuni, potrebbero aumentare la possibilità di creare un dolce legame. “L’amore è un mistero che si rinnova ogni giorno.” – Antoine de Saint-Exupéry.

2° posto - Scorpione. Un periodo decisamente favorevole per voi nativi. La passione andrà alta e le stelle vi incoraggeranno a seguire il cuore. La fantasia e l’emozione saranno protagoniste, rendendo questa settimana speciale per l'amore.

Siate audaci e non abbiate paura di esprimere i vostri desideri. La vostra spontaneità e il vostro carisma conquisteranno chiunque. Un'attività avventurosa o un regalo sensuale potrebbero riaccendere la passione eventualmente perduta. “L’amore è un campo di battaglia, e ognuno porta le proprie ferite.” – Khalil Gibran.

1° posto - Ariete. A rappresentare il segno "number one" nella settimana dal 19 al 25 agosto sarete voi Ariete. In particolare, sentimenti, passione e sensualità sono previsti ai massimi livelli, rendendovi irresistibili. Questo è il momento di osare, di lasciarvi andare e di vivere appieno ogni emozione. In coppia o da soli, vi sentirete al centro dell’attenzione e capaci di conquistare chiunque.

Approfittate di questa energia positiva per realizzare qualsiasi vostro sogni amoroso. Se potete, organizzate pure una serata all'insegna del divertimento e della spontaneità. “L’amore è un eterno divenire.” – Platone.