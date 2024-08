L'oroscopo del quattordici agosto prevede un mercoledì di ripresa per i nati sotto il segno dei Pesci e di apatia per il Leone, ultimo in classifica. Andrà male anche al Sagittario, alla Vergine e all'Ariete. Amore, relazione sociale, lavoro, amicizia, famiglia, la giornata passiamo in rassegna sia le previsioni astrologiche del 14/8 che la classifica decrescente.

Gli ultimi classificati

Sagittario - 12° - In questo periodo complesso, potreste trovarvi di fronte a ostacoli nella vostra vita, che si tratti di difficoltà lavorative, economiche o familiari.

Le tempeste, però, lasciano sempre spazio al sereno. La vita è fatta di imprevisti e momenti difficili ma è proprio grazie a questi che si può apprezzare il bello quando arriva. Non scoraggiatevi nei giorni negativi perché quelli positivi e felici arriveranno presto.

Vergine - 11° - In questo momento siete piuttosto impulsivi, impegnati a investire energie in un progetto di vita entusiasmante. Anche la sintonia con il partner sembra essersi rinnovata. Tuttavia, non per tutti va tutto a gonfie vele: alcune coppie potrebbero desiderare più romanticismo e partecipazione dal partner. A lavoro o in famiglia, potreste sentirvi poco valorizzati. È il momento di fare qualcosa per voi stessi: meritate attenzione e tempo!

Ariete - 10° - Vi sentite preoccupati per voi stessi o per una persona a cui tenete particolarmente, sospettando che ci sia un problema. Siete ottimi amici, ma non tollerate la falsità. Potreste rendervi conto di esservi lasciati trasportare un po' troppo dagli eventi estivi. Sotto sotto, siete stanchi di essere sempre in movimento e non vedete l'ora che arrivi settembre.

Una chiamata o un messaggio potrebbero scuotervi.

Leone - 9° - La giornata si preannuncia caotica e confusa. Forse avete avuto pochi giorni di vacanza e siete costretti a spostarvi in un periodo complicato. Prendete le cose con calma e non lasciatevi provocare. Concentratevi sul vostro benessere e su quello dei vostri cari.

Per raggiungere i vostri obiettivi, è importante procedere un passo alla volta. Un buon libro potrebbe salvarvi dalla noia e dall'apatia.

I segni zodiacali nella media

Capricorno - 8° - Siete in un periodo di contrasti. Il caos che vi circonda vi fa desiderare di chiudervi in camera e buttare via la chiave. Con tanti problemi e richieste di aiuto da parte degli altri, è normale sentirsi stressati. L'amore può essere sia un punto di forza che di debolezza, ma l'indipendenza personale è fondamentale. Per i single, il focus potrebbe spostarsi sulla carriera e sul godersi la vita ma le vostre priorità potrebbero cambiare nei prossimi mesi.

Scorpione - 7° - Anche se c'è un problema di fondo, continuate ad andare avanti senza far trapelare i vostri veri sentimenti.

È importante non cedere alle provocazioni. Ultimamente, vi siete accorti di quante persone irresponsabili ci siano intorno a voi e questo vi preoccupa. Evitate di fare ciò che vi spaventa o vi preoccupa e ricordate che prevenire è meglio che curare.

Gemelli - 6° - La vostra estate è stata altalenante, con giorni buoni e altri meno. Questo mercoledì, però, vi vedrà molto impegnati, soprattutto se avete ospiti o siete in vacanza da un parente. Anche se le vostre abitudini sono cambiate, la normalità tornerà presto. Il vostro mantra sarà 'niente panico'! Ponetevi un nuovo obiettivo di vita e ricordate che non siete soli: siete più forti di quanto pensiate.

Toro - 5° - Il periodo è piuttosto interessante e entro domenica potreste vivere nuove emozioni, anche se forse non siete appassionati o spensierati come un tempo.

Molte cose sono cambiate, sia dentro che fuori di voi. Le coppie più giovani potrebbero affrontare dei dubbi che potrebbero portare a una rottura, mentre le relazioni di lunga data potrebbero trovarsi in una situazione di stallo. Fate attenzione a ciò che fate, cercando di prevenire eventuali problemi.

I segni baciati dalla fortuna

Pesci - 4° - Prevedibile una ripresa per voi. Anche se siete bravi a elogiare gli altri, spesso siete molto severi con voi stessi. È il momento di liberare la mente dai pensieri negativi, almeno fino a domenica. Rimandate eventuali impegni e alleggerite il vostro carico di lavoro. Non siete macchine, avete bisogno di riposo. Anche se il partner non sembra capirvi, ciò che conta davvero è essere gentili con voi stessi e lavorare sulla vostra autostima.

Bilancia - 3° - Avete molte cose in ballo. Il caos regna sovrano e avete dovuto mettere da parte alcune abitudini. Niente panico! Dovete solo avere pazienza e aspettare la fine della settimana. Sarete alla ricerca di tranquillità ma potreste avere problemi di sonno o sentirvi fisicamente e mentalmente stanchi. L'amore può aiutarvi ma senza dialogo non si va lontano. I single under 30, invece, si stanno divertendo un sacco!

Cancro - 2° - A volte avete la sensazione che l'erba del vicino sia più verde, ma non è così. Tutto è possibile ma se la strada verso il successo è caotica sarà difficile raggiungere il traguardo. Rimettere ordine nella vostra vita, senza confrontarvi con gli altri, vi aiuterà a liberarvi delle influenze negative e dei pensieri controproducenti.

Siete più importanti di quanto pensiate!

Acquario - 1° - La perfezione si trova nei dettagli, quindi non trascurateli! La fretta è cattiva consigliera, quindi godetevi il relax, la buona compagnia, la famiglia e l’amore. Non sapete cosa vi riserva il futuro ma potete decidere come vivere il presente. La felicità non si trova nelle grandi imprese ma nel sentirsi bene con se stessi. Presto ritroverete la voglia di lottare e di pianificare.