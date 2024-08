L'oroscopo del sedici agosto prevede un venerdì svagato per il Toro mentre il Cancro sarà un vero guerriero, premiato dalle stelle occupando anche il 1° posto nella classifica quotidiana. Qualche problematica tormenterà i segni del Capricorno, del Sagittario, dell'Ariete e dello Scorpione. Amore, relazione sociale, lavoro, amicizia, famiglia, passiamo in rassegna sia le previsioni astrologiche del 16/8 che la classifica decrescente.

Gli ultimi classificati del giorno 16 agosto

Capricorno - 12° - L'Oroscopo della giornata di domani 16 agosto potrebbe risultare difficile.

Potreste aver esagerato il giorno prima e e questo potrebbe causare mal di testa o altri disturbi. Sarete lunatici e poco inclini a comunicare con chi vi sta intorno. Tuttavia, la situazione migliorerà in serata: cercate solo di contare fino a dieci prima di parlare.

Sagittario - 11° - La settimana si è rivelata estremamente impegnativa, quindi è consigliabile sfruttare questo venerdì per riposare e ricaricare le energie. Chi ha festeggiato il Ferragosto in maniera sregolata, potrebbe sentirne gli effetti con mal di testa o stanchezza. Evitate di strafare e concentratevi su ciò che conta davvero, come la carriera, la famiglia e il partner.

Ariete - 10° - La giornata inizierà tardi, probabilmente a causa delle ore piccole fatte durante il Ferragosto.

Non sarete al massimo della forma e preferirete riposare. Potrebbero arrivare notizie che causano ansia. Mostrate affetto al partner, non aspettate sempre che sia l’altro a fare il primo passo. Se la vostra relazione sembra in crisi, prendetevi del tempo per riflettere sul da farsi.

Scorpione - 9° - Recentemente potrebbe essere accaduto qualcosa di pesante che vi ha lasciato in tensione.

Potrebbe arrivare un’altra notizia importante, quindi mantenetevi vigili. Se avete speso troppo questo mese, potreste pensare a dei tagli, ma non rinunciate a ciò che vi fa stare bene. Un familiare o una persona cara potrebbe chiedere il vostro aiuto.

I segni zodiacali con oroscopo nella media

Acquario - 8° - Nel comparto amoroso, l’amore sarà protagonista!

I single si sentiranno meno soli, e potrebbero arrivare notizie importanti. Non sottovalutate una certa situazione: meglio prevenire che curare. Dopo una settimana di eccessi, il corpo richiederà una pausa per disintossicarsi. Riposatevi e dedicatevi ad attività rilassanti e rigeneranti. Potreste anche considerare un trasferimento o un progetto da realizzare in casa.

Toro - 7° - Questo venerdì vi vede svagati e alle prese con relax e spensieratezza. Vi libererete dall'ansia e dai piccoli problemi che vi hanno afflitto recentemente. L’amore nato sotto il sole di Ferragosto potrebbe trionfare ma fate attenzione ai fuochi di paglia. In famiglia, soprattutto con i figli minori, è importante essere prudenti senza però sfociare nel controllo ossessivo.

Anche se l'estate sta finendo, vi sentirete sollevati: il caos non fa più per voi. Chi è stato in vacanza all'estero dovrà prestare particolare attenzione.

Bilancia - 6° - Le previsioni per il 16 agosto sono molto positive, anche se qualche piccola complicazione potrebbe spuntare all'improvviso. La giornata sarà comunque favorevole. Approfittate di questo venerdì per attività all'aperto come scampagnate, bagni al mare e aperitivi con gli amici. Non esitate a chiedere aiuto se necessario: non c'è nulla di male nel delegare.

Gemelli - 5° - 'Volere è potere', e voi siete pieni di creatività e determinazione. Chi ha superato i 30 o i 50 anni vive la vita con maggiore consapevolezza e non intende sprecare nessun momento.

In questo venerdì post-Ferragosto, concentratevi sulla vostra salute e sulla pace familiare. Qualche nativo del segno potrebbe prepararsi al ritorno alla routine, riflettendo anche su un possibile rinnovamento della casa o del lavoro.

I più fortunati del venerdì secondo le stelle

Leone - 4° - La settimana in arrivo si prospetta magnifica. Intanto, godetevi ogni momento di questo venerdì. Se avete parenti in casa o siete in vacanza, potreste non trovare molto tempo per rilassarvi a causa dei preparativi. Chi invece sta lavorando o non è riuscito a concedersi una vacanza, continuerà a coltivare i propri sogni: qualcosa di grandioso è in arrivo. L’amore si riaccenderà, quindi lasciatevi andare a momenti di intimità.

Vergine - 3° - Il lungo weekend andrà in modo divertente ed emozionante. In queste 24 ore godrete di un’atmosfera positiva e di un ottimo feeling con i vostri cari. Anche se sapete sempre come divertirvi, a volte desiderate qualcosa di più tranquillo, come una maratona della vostra serie preferita. Alcuni di voi potrebbero avere un appuntamento: preparatevi a vivere una nuova avventura. Fate attenzione alle finanze e alla salute, e prevedete eventuali imprevisti.

Pesci - 2° - Avrete voglia di pace e tranquillità, sia che siate da soli o in compagnia. Non avrete alcun desiderio di discutere e non prenderete troppo sul serio le opinioni altrui, il che renderà questa giornata particolarmente piacevole.

La prossima settimana sarà impegnativa, quindi approfittate di questo venerdì per riposare al meglio. Se in famiglia o con il partner ci sono stati problemi di incomprensione, cercate di risolverli.

Cancro - 1° - Il 16 agosto si prevede una giornata positiva. Sarete un vero guerriero. Vi sveglierete di buon umore e con la voglia di fare. Se di recente avete avuto un periodo di stallo, potreste trovare soluzioni per ogni situazione. Pianificate le attività della settimana e preparatevi a nuove opportunità e cambiamenti. Alcuni di voi non vedono l'ora che arrivi Natale, mentre altri sono già preoccupati per il rientro di settembre. Avete grande potenziale, ma è importante credere di più in voi stessi: siete destinati a grandi cose!