L'oroscopo del 16 agosto predice un venerdì scintillante per il segno dei Gemelli, primo in classifica. A dare forza e fortuna al simbolo astrale di Aria, una splendida Luna, nel frangente in transito nel settore del Capricorno. Per Leone e Scorpione, invece, si prevede un venerdì poco fortunato e con destino a tratti sfavorevole.

Previsioni zodiacali del 16 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Riuscirete a risolvere un dubbio che negli ultimi giorni vi ha un po’ messo in crisi annientando il buonumore. Sicuramente lo farete in collaborazione con la dolce metà, soprattutto grazie a un dialogo sereno e costruttivo.

Dimostrerete così di essere una persona capace di ragionare con la propria testa, anche nelle situazioni delicate. Per i single, è arrivato il momento di osare: dai, spezzate quella monotonia di routine da troppo dominata dalla razionalità! Un'occasione decisiva e carica di energia presto si presenterà a diversi di voi nativi: vi aiuterà a realizzare un dolce sogno nascosto da tempo immemorabile nelle pieghe del cuore. Sul lavoro, il sesto senso vi guiderà ancora una volta verso la soluzione. Ovviamente, non cercate di fare tutto da soli ma coinvolgete i colleghi giusti.

Toro: ★★★★. Grazie a Venere, in amore riuscirete a comunicare più emozioni di quanto potreste fare con mille parole. Anche un luogo semplice e poco romantico potrà trasformarsi nel vostro rifugio d'amore, ideale per una serata speciale.

In vista del weekend, potreste decidere di passare due giornate in quel posticino romantico che conoscete solo voi. Per i single, le stelle doneranno un'energia straordinaria, la canalizzerete verso nuove conquiste sentimentali. Una fiamma imprevedibile vi travolgerà, aprendo le porte a un amore inaspettato. Sul fronte finanziario, buone notizie per chi attende la riconferma di un contratto o una nuova collaborazione.

Non perdete di vista quel progetto che avete in cantiere da tempo: potrebbe rivelarsi la svolta tanto attesa.

Gemelli: 'top del giorno'. La Luna in Capricorno presto vi avvolgerà con il suo romanticismo, creando un’atmosfera ideale per vivere momenti felici accanto alla persona amata. Avvertirete il desiderio di unire la compagnia degli amici con quella del partner, e non vi pentirete di aver scelto di condividere queste serate estive in allegria e convivialità con tutti loro.

Per i single, è il momento di prendere in mano i vostri sogni e avere il coraggio di realizzarli. In questo periodo tutto o quasi vi sembrerà a portata di mano, offrendovi l’opportunità di iniziare a concretizzare tanti desideri. Giove, con la sua potente energia solare, vi guiderà nella scelta del momento giusto per farvi avanti sul lavoro. Valutare le circostanze favorevoli darà modo di rimettervi eventualmente in gioco.

Cancro: ★★★★. La passione e l'energia che metterete nel rapporto affettivo questo venerdì giocheranno sicuramente a favore. In questa splendida giornata estiva, il cielo vi invita a prestare maggiore attenzione anche alle esigenze del partner, che potrebbe aver bisogno di cure e attenzioni più profonde da parte vostra.

Per i cuori solitari, il conto alla rovescia è iniziato: il vostro fascino irresistibile catturerà l'interesse di qualcuno assai speciale. Un periodo positivo è all'orizzonte: se avete recentemente riscoperto un’amicizia a distanza, questa potrebbe evolversi in qualcosa di significativo. Sul fronte lavorativo, riconoscere l’intuizione giusta non è sempre facile: questa volta sembra essere quella vincente. Sarete ispirati e motivati a raggiungere obiettivi importanti: risultati concreti e soddisfazioni a breve termine.

Leone: ★★★. Le coppie dovrebbero ormai puntare a introdurre una ventata di freschezza nel rapporto, soprattutto quelle che si trovano in una situazione di incertezza. Non potete continuare a lasciare tutto sulle spalle del partner: sarà fondamentale prendere decisioni insieme, per il bene della relazione.

Per i single, potrebbero sorgere dubbi a causa della conoscenza ancora superficiale di alcuni amici. È arrivato il momento di mettere fine all'incertezza: ponete domande dirette per capire meglio chi vi circonda e ristabilire la fiducia tra di voi e chi amate. Sul lavoro, anche impegnandosi duramente spesso non si riesce a trovare la soluzione ai vari problemi. In tal caso, può rivelarsi ancor più controproducente se non si ha il giusto supporto a portata di mano.

Vergine: ★★★★. Una favorevole configurazione astrale vi regalerà una giornata da sogno da condividere con la dolce metà. Sarete gratificati sul piano sentimentale ed emotivo, aprendo la porta a esperienze di grande bellezza. Così anche le relazioni, siano esse appena nate o di lunga durata, fioriranno sotto l'influenza benevola di Venere.

Per i single, si prospettano grandi opportunità di crescita, ma solo per chi sarà disposto a mettersi in gioco. È il momento di mettere da parte le paure e l'ansia di fallire: perché la fiducia verso la persona che vi attrae vi porterà a raggiungere traguardi che credevate irraggiungibili. Nel lavoro, le stelle consigliano ai più giovani di mettere in luce le loro doti naturali. Mostrandovi più determinati e sicuri di voi stessi, avrete la possibilità di ottenere il successo che meritate.

Oroscopo e stelle del 16 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. L'Oroscopo del 16 agosto prevede una giornata di stabilità per voi nativi. Non ci saranno grandi sorprese, ma nemmeno delusioni significative.

In amore, il vostro partner potrebbe richiedere maggiore attenzione nei suoi riguardi. Mostrate comprensione e non siate troppo severi; anche se la situazione sembrerà gestibile, il vostro sostegno sarà prezioso e vi permetterà di trascorrere momenti affettuosi con chi amate. Per i single, il panorama sentimentale resterà piuttosto tranquillo. Non aspettatevi novità immediate, quindi armatevi di pazienza. Sul fronte lavorativo, un progetto importante potrebbe finalmente avviarsi. Mettete da parte l’emozione e concentratevi, giusto per dimostrare quanto valete.

Scorpione: ★★. Giornata di incomprensioni all'orizzonte. Non vi sentirete pronti per discorsi troppo seri e il vostro partner potrebbe fraintendere alcuni comportamenti.

Fate di tutto per evitare di arrivare allo scontro. L’attuale configurazione astrale suggerisce prudenza, specialmente se vi trovate in una situazione problematica. Preparatevi a gestire eventuali conflitti, soprattutto in ambito amoroso, e cercate di evitare distrazioni. Se siete in coppia, cercate di mantenere l’armonia e di risolvere eventuali disaccordi con attenzione. Per i single, il modo di porvi sarà un punto di forza in caso di nuove amicizie, magari anche in certe relazioni romantiche. Mostrate il sorriso per attrarre simpatie. Sul lavoro, ci saranno piccole novità: valutate con attenzione le situazioni che potrebbero emergere.

Sagittario: ★★★★★. Questo terzo venerdì di agosto per molti di voi sarà particolarmente favorevole, in molti settori.

In amore soprattutto, vivrete momenti di grande intesa con il vostro partner e l’armonia sarà evidente in ogni parola, azione o gesto affettivo. Approfittate di questa energia positiva per rafforzare il vostro legame, in modo da garantire anche momenti speciali da gustare insieme. Per i single, l’energia emotiva potrebbe accendere una nuova fiamma nella vostra vita amorosa. Vivete la giornata con leggerezza e senza preoccupazioni per il futuro. In ambito lavorativo, la giornata sarà vivace e piena di opportunità. A breve dovrete prendere decisioni che influenzeranno il futuro. Di sicuro avrete la possibilità di guadagnare di più e ottenere risultati brillanti.

Capricorno: ★★★★★. In programma una giornata ideale per perseguire qualsiasi vostro obiettivo, a patto di volerlo con convinzione e determinazione.

Se siete indecisi su quale strada seguire, ampliate ogni lacuna facendo qualche tipo di esperienza, magari cercando consigli che possano aiutarvi a chiarire le idee. In amore, sarete particolarmente affettuosi e premurosi, creando un’atmosfera positiva con la persona amata. Per i single, è il momento di prepararsi a un cambiamento sia interiore che esteriore. Gli astri vi spingono ad agire e a prendere decisioni importanti. Sul lavoro, la giornata promette grande soddisfazione: i vostri sforzi e il vostro impegno daranno risultati eccellenti, sorprendendovi per il successo ottenuto.

Acquario: ★★★★. Questo venerdì si presume posa essere un giorno discreto e favorevole quanto basta. In amore, le stelle indicano un miglioramento della situazione sentimentale, con i problemi che sembrano risolversi.

Se siete in coppia, potrete finalmente rilassarvi e concentrarvi sui vostri desideri più importanti. Per i single, il cielo favorisce il divertimento e la spensieratezza, ovviamente in compagnia di vecchi e nuovi amici. Mostrate il vostro lato solare e ironico per attrarre simpatie e favorire amicizie. Sul fronte lavorativo, sarà il momento giusto per avviare progetti di un certo spessore. Siete in grado di elaborare piani straordinari e il periodo promette risultati positivi e un miglioramento continuo.

Pesci: ★★★★. Venerdì 16 agosto si rivelerà una giornata normale per voi dei Pesci. Dedicate più tempo agli amici piuttosto che ad attività stressanti; questo contribuirà a migliorare il vostro umore e a distrarvi dai pensieri pesanti.

In amore, potrebbe essere utile rivedere alcune decisioni e fare un passo indietro per mantenere l’armonia nella relazione. Per i single, una sorpresa romantica potrebbe portare un cambiamento positivo nella giornata e aprire nuove opportunità. Sul lavoro, il periodo sarà discreto, ma se dovrete affrontare delle questioni, dimostrerete il vostro valore quando presenterete le vostre idee.