L'oroscopo del 22 agosto promette un giovedì esaltante al segno dell'Ariete, primo in classifica. Il simbolo astrale di Fuoco avrà i favori della Luna, in entrata nel segno proprio in questa giornata. Periodo efficace, fortunato e positivo anche per Toro, Bilancia e Vergine, quest'ultimo sotto l'ala protettiva del Sole, in transito nel segno. Non troppo positivo il responso astrologico per Gemelli, Cancro, Scorpione e Capricorno, quartetto inserito in cosa alla scaletta con le stelline giornaliere.

Previsioni zodiacali del 22 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: 'top del giorno'. Ottimo giovedì in programma, merito dell'ingresso della Luna nel segno. Anche a casa, con il partner di sempre, si respirerà un'aria frizzante. Non sarete solo un/a compagno/a speciale, ma anche una persona fidata con cui condividere momenti di gioia e di serenità. Se siete single, la musa dei poeti illuminerà il fascino di cui siete dotati, rendendovi irresistibili. Pronti a collezionare conquiste, una dopo l’altra? Certo che si, grazie ad un’atmosfera magica e un’intensa partecipazione emotiva. Sul lavoro, dimostrerete una grande apertura mentale, riconoscendo il valore della condivisione con i colleghi. Sarete abili nell’accogliere ogni possibilità di cambiamento, rafforzando il percorso personale.

Toro: ★★★★★. Giro di boa infrasettimanale senza macchia. Sarete una vera forza della natura e molti nati sotto il segno del Toro potranno contare su nuovi stimoli. Un’energia travolgente, senz'altro vi permetterà di realizzare molti dei vostri desideri, specie se legati ad una relazione affettiva. Approfittate di questa vitalità per ravvivare il rapporto di coppia: aggiungete un po’ di pepe alla giornata!

Per i single, questa sarà l’occasione perfetta per organizzare qualcosa di sorprendente per una persona speciale, avvicinandovi molto più di quanto avreste immaginato. Questo giovedì sarà propizio per intrecciare relazioni, preziose in futuro. Nel lavoro, in una questione importante troverete alleati che vi aiuteranno a raggiungere l'obiettivo.

Gemelli: ★★★. In prevalenza si prospetta un periodo sottotono. Forse avreste bisogno di un partner più intraprendente, giusto per contrastare quella vostra strana tendenza alla pigrizia e, per qualche altro, l'eventuale difficoltà nel prendere l'iniziativa. Provate a parlarne con lui/lei, in modo da trovare un compromesso che soddisfi entrambi. Se siete single, la giornata potrebbe trascorrere in una calma piatta. Anche se si presentassero alcune occasioni interessanti, non sarà certo facile coglierne i primi segnali, e potrebbero quindi passare inosservate. La stanchezza in alcuni casi inizierà a farsi sentire, soprattutto sul lavoro: a questo punto un po' di riposo sarebbe l'ideale. Considerate di prendere una pausa e rimandare a un momento opportuno qualsiasi complicazione.

Cancro: ★★. Giornata non troppo indicata nel caso vorreste fare o disfare. Se il vostro morale risultasse a terra e vi sentiste trascurati, ci sarà sicuramente una ragione: è il momento di trovare il coraggio di cambiare le cose, prima che questa insoddisfazione diventi cronica. Non permettete a nessuno di abituarvi ad uno stato di infelicità, pensando che sia la normalità, ma parlatene e insieme trovate una soluzione. Per i single, troppa voglia di distinguersi potrebbe diventare un'arma a doppio taglio. Perché, scegliere sempre la strada più difficile per ottenere ciò che si desidera non sempre risulta essere una decisione saggia. Sul lavoro, sarebbe meglio evitare spese eccessive. Concentratevi sul risparmio, in attesa di un momento favorevole: sembra ormai essere dietro l'angolo.

Leone: ★★★★. In prevalenza si profila un giovedì positivo. Che si tratti di una relazione stabile o di un legame iniziato da poco, vi sentirete sufficientemente soddisfatti della vita sentimentale insieme al partner. Come potrete notare, la felicità emotiva non sarà poi così difficile da raggiungere; baserà un po' di impegno da entrambi per ottenere una completa realizzazione. Per i single, le occasioni per socializzare e fare nuove conoscenze potrebbero ancora non presentarsi. Intanto, approfittate delle opportunità non appena si presentassero, cogliendo l'attimo senza lasciarselo sfuggire. Anche se il lavoro vi coinvolgerà poco, potrebbe essere il momento di offrire il vostro supporto a chi vi sta vicino: potrebbe aver bisogno di voi.

Vergine: ★★★★★. In arrivo il Sole nel vostro segno: pronti a gongolare? Se siete già in una relazione stabile, vivrete un’ondata di dolce romanticismo che vi porterà a desiderare una dimensione esclusiva nella coppia: presto qualcosa o qualcuno vi regalerà una gioia inaspettata. Se invece avete appena iniziato una storia, potrete esprimere con forza il vostro temperamento, aggiungendo un tocco di vivacità al rapporto. Per i single, un incontro con amici potrebbe offrire l'opportunità di conoscere qualcuno/a capace di farvi considerare l'idea di abbandonare la vostra amata libertà. Potrebbe essere il momento di porre fine alla vostra condizione di "cuore solitario". L'abilità nel relazionarsi con gli altri, nel lavoro, non passerà inosservata ai superiori, che potrebbero offrirvi nuove opportunità da valutare.

Potrete contare su doti comunicative straordinarie che vi aiuteranno a ottenere risultati positivi.

Oroscopo e stelle del 22 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. La giornata si prevede decisamente assai positiva, in molti settori. In amore, secondo l'Oroscopo, giovedì sarà una giornata di opportunità significative. In amore, riuscirete finalmente a ottenere quelle conferme che attese da tempo. La vostra determinazione sarà premiata, portando immense soddisfazioni e una ritrovata sicurezza nel rapporto di coppia. Il partner sarà più ricettivo che mai, e tutto procederà senza intoppi. I single vivranno emozioni intense, lasciandosi travolgere da nuove passioni e, forse, dall’amore. Nel lavoro, la mattinata sarà particolarmente produttiva: riuscirete a concludere i vostri compiti con efficienza, migliorando anche l'abilità nel gestire situazioni sospese.

Dedicate del tempo alla riflessione: le idee brillanti nascono sempre a mente serena.

Scorpione: ★★. Giovedì non sarà una giornata semplice per alcuni di voi, poiché le stelle non vorranno proprio saperne di sorridere al segno. In amore, potrebbe emergere qualche tensione all'interno della coppia, rendendo difficile la comunicazione. Avvertirete un cambiamento nel rapporto, perciò sarà molto importante non ignorare questi segnali. I single potrebbero sentirsi insicuri riguardo a certi sentimenti, desiderando maggiori certezze. Nonostante ciò, sarà fondamentale mantenere la pazienza, in attesa che l'amore vero si manifesti nella sua pienezza. Nel lavoro, la situazione sarà altrettanto complicata: necessario il rivedere talune strategie, cercando di migliorarle.

Non temete il confronto, poiché da esso potrebbe nascere una buona soluzione.

Sagittario: ★★★★. Questa parte centrale della settimana attuale sarà caratterizzata da una stabilità abbastanza rassicurante. In amore, nonostante qualche piccolo ostacolo, riuscirete a mantenere un buon equilibrio, anche grazie al dialogo e alla comprensione reciproca. La vostra capacità di saper ben risolvere certi problemi, specie in coppia, sarà determinante per superare ogni difficoltà. I single saranno pronti a lasciarsi alle spalle vecchie delusioni, grazie all’arrivo di una nuova opportunità amorosa: se tutto dovesse funzionare, perché no? Nel lavoro, affronterete le attività con entusiasmo, riuscendo a trasformare anche i compiti più monotoni in occasioni di crescita.

La perseveranza sarà la chiave per ottenere risultati.

Capricorno: ★★★. Il periodo sotto analisi si prospetta leggermente sottotono, comunque pur sempre alla stregua di una giornata tranquilla. In alcuni casi però, potrebbero maturare momenti impegnativi a cui dare massima importanza. In amore, diverse coppie potrebbero incontrare difficoltà a causa di tensioni esterne, come la presenza ingombrante di familiari o amici. I legami più recenti invece navigheranno serenamente, mentre quelli di lunga data dovranno affrontare qualche turbolenza. I single potrebbero sentirsi un po' giù di morale, perciò non sarà il momento di abbattersi: la simpatia e gli interessi personali saranno un’arma vincente per superare la giornata.

Nel lavoro, essenziale mettere in campo tutte le capacità nel gestire eventuali imprevisti. Prendetevi del tempo per riflettere: una visione più ampia aiuterà a fare scelte sagge.

Acquario: ★★★★. La giornata in arrivo richiederà da voi pazienza e tanta determinazione. In amore, anche se le stelle saranno leggermente favorevoli rispetto ai giorni precedenti, sarà importante dedicare tempo alla cura del rapporto. In coppia soprattutto, ricucire vecchie ferite o coccolare il partner sarà essenziale per mantenere l’armonia e la vitalità del menage. I single dovrebbero approfittare della giornata per prendersi cura di sé stessi, magari pianificando una serata piacevole con amici fidati. Nel lavoro, potreste sentirvi un po' giù di morale, per questo sarà cruciale non lasciarsi scoraggiare da eventi non previsti: affrontate i problemi con determinazione e vedrete che a fine giornata sarete soddisfatti.

Ricordate che ogni problema è un'opportunità per migliorare: affrontate ogni cosa con coraggio.

Pesci: ★★★★. Giovedì sicuramente inizierà in modo piuttosto tranquillo, perciò non scoraggiatevi se alcune cose sembrassero andare al contrario. Sarà solo una vostra impressione, infatti col passare delle ore ogni cosa migliorerà puntando alla positività. In amore, non date nulla per scontato ma coltivate il rapporto giorno per giorno: i frutti del vostro impegno non tarderanno ad arrivare. I single invece potrebbero fare un incontro non messo in conto, il che costringerà a rivedere certe convinzioni sbagliate fatte a priori. Nel lavoro, tutto procederà come previsto: riuscirete a portare avanti tutti gli impegni con un rinnovato entusiasmo. Non abbiate paura di esplorare nuove strade: potrebbero portare a risultati sorprendenti.