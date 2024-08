L'oroscopo del ventidue agosto prevede un giovedì alacre per i risolutivi ed energici Pesci, mentre al secondo posto in classifica spicca la Bilancia che sarà piuttosto ottimista. Tra i segni più fortunati troviamo anche il Toro e il Cancro, mentre all'ultima posizione c'è l'Ariete che affronterà 24 ore insolite e sfidanti. Approfondiamo passo per passo le previsioni delle stelle del 22/8 scoprendo anche il ranking decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete - 12° - Giovedì insolito e ricco di sfide: vi troverete a dover affrontare situazioni inaspettate che metteranno alla prova la vostra pazienza e determinazione.

Fattori esterni potrebbero scombinare i vostri piani, costringendovi a ripensare le vostre strategie. Tuttavia, non lasciatevi scoraggiare. Anche se la giornata potrebbe sembrare complicata, alla fine riuscirete a trovare la soluzione giusta per ogni problema. È il momento di reagire e combattere, senza arrendervi di fronte alle difficoltà, perché solo così potrete evitare di cadere nella trappola dell'insoddisfazione e del rancore. Rompete la monotonia con qualcosa di nuovo, cercate di introdurre nella vostra vita quotidiana attività stimolanti e guardatevi intorno: ci sono molte opportunità che aspettano solo di essere colte!

Leone - 11° - Giovedì turbolento secondo l'Oroscopo, segnato da alti e bassi: un imprevisto o una recente brutta notizia potrebbe avervi messo di malumore, facendovi sentire giù di corda.

Tuttavia, la situazione non è così negativa come potrebbe sembrare. Anche se la giornata inizia con qualche difficoltà, ci sarà un miglioramento già a partire dalla sera, quando inizierete a ritrovare il vostro equilibrio mentale. La chiave sarà affrontare le sfide con determinazione e non lasciarsi abbattere. Preparatevi a dei cambiamenti significativi che potrebbero manifestarsi tra la prossima settimana e i primi giorni di settembre.

Questi cambiamenti porteranno nuove opportunità e la possibilità di riorganizzare alcuni aspetti della vostra vita.

Sagittario - 10° - Un senso di malinconia potrebbe affiorare in questo giovedì, alimentato dal pensiero delle vacanze che stanno per concludersi. Questo potrebbe farvi sentire nostalgici e un po' tristi. Tuttavia, è importante non lasciarsi sopraffare dai pensieri negativi.

Prima di abbandonarvi a questi sentimenti, cercate di vivere appieno questo weekend, senza preoccupazioni eccessive. Potrebbe esserci l'occasione di rincontrare un vecchio amore, qualcuno con cui avete condiviso bei momenti in passato. Questo incontro potrebbe risvegliare in voi ricordi piacevoli, ma cercate di non rimanere ancorati al passato, poiché è importante guardare avanti. Entro settembre, dovrete affrontare dei cambiamenti significativi nella vostra vita, che potrebbero stravolgere alcune certezze e aprirvi a nuove prospettive.

Acquario - 9° - Un vecchio problema potrebbe riaffiorare in questo giovedì, tornando a tormentarvi e mettendo a dura prova la vostra pazienza. Forse non riuscite più a gestire certi ritmi o forse siete semplicemente stanchi della routine quotidiana.

Sentite il bisogno di novità, qualcosa che possa riaccendere il vostro entusiasmo e darvi la motivazione per alzarvi dal letto con il sorriso. In queste 24 ore, cercate di non abusare di caffeina per combattere la stanchezza e fate attenzione a non esporvi troppo al sole, per evitare di aggiungere ulteriore stress al vostro corpo. La prossima settimana si preannuncia importante per voi, quindi cercate di rimandare le decisioni cruciali a lunedì, quando avrete una visione più chiara delle cose.

L'oroscopo di domani: i segni nella media

Scorpione - 8° - Le stelle prospettano un giorno promettente anche se potrebbe esserci qualche questione in sospeso da risolvere. Questo è il momento giusto per affrontare i problemi che avete messo da parte, sia a livello personale che professionale.

Entro settembre, sarà necessario rimettere ordine nella vostra vita, sistemando questioni domestiche e finanziarie che potrebbero essere state trascurate. La giornata potrebbe portarvi a essere un po' instabili emotivamente, quindi cercate di evitare spese impulsive o decisioni affrettate. Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che volete davvero e concentratevi sulla vostra crescita interiore. Un momento di introspezione potrebbe aiutarvi a capire meglio quali sono i vostri reali desideri e obiettivi per il futuro.

Capricorno - 7° - Perché le cose comincino a migliorare nella vostra vita, dovrete innanzitutto cambiare il vostro modo di pensare. Questo giovedì vi invita a riflettere sulle parole di Einstein: "Chi supera la crisi, supera se stesso senza essere superato".

Superare i vostri limiti e paure sarà fondamentale per poter guardare al futuro con ottimismo. Parteciperete a un evento sociale interessante, che potrebbe portarvi a fare nuove amicizie o addirittura a incontrare qualcuno di speciale. Sarà una giornata ricca di opportunità per divertirvi e per vedere la vita da una nuova prospettiva, più positiva e aperta al cambiamento. Non escludete la possibilità di incontrare persone che vi ispirino e vi spingano a superare le vostre insicurezze.

Gemelli - 6° - Finalmente la settimana volge al termine e questo giovedì vi darà la possibilità di tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, tra la mattina e il primo pomeriggio, potrebbero esserci ancora alcune faccende da sbrigare, ma non preoccupatevi: si tratterà di questioni di poco conto che non riusciranno a turbare la vostra tranquillità.

La giornata si prospetta serena e nessuno riuscirà a mettervi di cattivo umore. Approfittate di queste 24 ore per rilassarvi e godervi il meritato riposo. In serata, potreste organizzare delle uscite con amici o partecipare a eventi sociali che vi permetteranno di staccare la spina e ricaricare le energie in buona compagnia. La serata promette di essere piacevole, con chiacchiere, risate e momenti di spensieratezza.

Vergine - 5° - Dopo un inizio di settimana a dir poco complicato, questo giovedì vi porterà un gradito ritorno alla serenità mentale e fisica. Avrete l'opportunità di ritrovare il vostro equilibrio interiore e di dedicarvi a ciò che vi piace davvero. Siete un segno pieno di qualità, anche se a volte tendete a sottovalutarvi.

In questa giornata, la vostra spiritualità sarà in primo piano, dandovi la possibilità di meditare, riflettere e aprirvi a nuovi orizzonti. Non sottovalutate il potere della lettura e delle parole, che possono aiutarvi a trovare nuove prospettive e soluzioni ai vostri problemi. Sarà una giornata favorevole anche per le attività pratiche, come il bucato o il fai-da-te, che vi permetteranno di sentirvi produttivi e soddisfatti.

Previsioni astrologiche del 22 agosto: i top del giorno

Toro - 4° - Una giornata ricca di esperienze meravigliose vi attende questo giovedì. Vi sentirete creativi, sensuali e invincibili, e questo atteggiamento positivo vi aprirà molte porte. Sarete pieni di iniziativa e il vostro entusiasmo sarà contagioso per chi vi circonda.

Questo è il momento giusto per liberarvi dai soliti tabù e vivere la giornata al massimo, senza alcun rimpianto. Organizzate un aperitivo con amici o colleghi, magari in spiaggia o in un locale insolito, e godetevi la bellezza della natura e della compagnia. Non sottovalutate il potere rigenerante di una giornata passata all'aperto, che vi permetterà di ricaricare le energie e di affrontare il futuro con una nuova carica.

Cancro - 3° - In questo giovedì sarete colmi di gratitudine verso i familiari, il partner e tutte quelle persone che rendono la vostra vita speciale. Negli anni, avete imparato a distinguere chi porta positività nella vostra vita da chi, invece, è fonte di negatività, e questa consapevolezza vi ha permesso di costruire relazioni più autentiche e appaganti.

Sarà la giornata ideale per lasciarvi andare alla passione e riaccendere la fiamma dell'amore che potrebbe essersi affievolita negli ultimi tempi. Non abbiate fretta nel risolvere questioni lavorative o economiche: potete tranquillamente rimandarle a lunedì prossimo, godendovi invece una giornata dedicata all'amore, alla famiglia e alle relazioni che contano davvero per voi.

Bilancia - 2° - Questa giornata si presenta molto positiva per voi, così come il mese di settembre che è ormai alle porte. Qualunque sia la situazione difficile che state attraversando, non dovrete mostrarvi arrendevoli. Affrontate le difficoltà con coraggio e determinazione, sapendo che presto arriveranno momenti migliori.

Vivrete ulteriori emozioni fino a domenica, con uscite, incontri e momenti di passione con la persona del cuore. L'estate non è ancora finita e ci sono ancora molte occasioni per godervi serate indimenticabili. Presto arriverà il vostro compleanno, e con esso nuove opportunità e motivi per festeggiare. Non lasciate che le difficoltà vi scoraggino, ma guardate avanti con ottimismo.

Pesci - 1° - Queste 24 ore vi vedranno alacri. Sarete pieni di energia e pronti a risolvere qualsiasi problema vi si presenti davanti. Sarete determinati, risoluti e capaci di affrontare le sfide con una nuova consapevolezza. Se vi siete sentiti messi in ombra o ignorati, finalmente avrete l'opportunità di farvi notare e di dimostrare il vostro valore.

Non esistono problemi, ma solo soluzioni nascoste: è questo il mantra che dovrete tenere a mente. La parola d'ordine di questa giornata sarà "divertirsi". Sfruttate al massimo le vostre energie fisiche e mentali per realizzare qualcosa di importante e per godervi appieno ogni momento. Sarà una giornata ricca di soddisfazioni e di momenti di felicità, che vi permetteranno di chiudere la settimana con il sorriso.