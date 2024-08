L'Oroscopo del 23 agosto al segno della Vergine - primo in classifica - pronostica un venerdì tutto improntato alla massima positività. Tutto come nelle attese anche per i nati in Ariete, Sagittario e Pesci, trio considerato alla pari con cinque stelle a corredo dei rispettivi segni. Giornata quasi da dimenticare, purtroppo, per coloro appartenenti al Capricorno, sottoposti a fluttuazioni astrali pressoché negative. Scopriamo il resto delle previsioni zodiacali di venerdì approfondendo nel dettaglio l'amore e il lavoro.

Previsioni e stelle, l'oroscopo dei primi sei segni

Ariete: ★★★★★. La giornata di venerdì sarà un vero tripudio di emozioni. Vi sentirete in perfetta sintonia con il partner, uniti da un'intesa che si farà sempre più intensa. L'attrazione sarà palpabile, e ogni attimo trascorso insieme sarà un'esperienza da custodire nel cuore. Per chi è single, è finalmente giunto il momento di concedersi il meritato riposo. Prendetevi del tempo: il momento è ideale per rilassarsi e riscoprire il tempo da dedicare a sé stessi. Avrete una maggior voglia di affrontare il lavoro, potendo contare su un ambiente armonioso, con colleghi in sintonia con il vostro modo di essere. Ciò, permetterà di svolgere le mansioni con efficacia, trasformando la giornata in un'esperienza gratificante.

Toro: ★★★★. Anche solo un paio di notti in un hotel situato in un luogo romantico possono essere l’ingrediente perfetto per riaccendere la scintilla della passione. Le potenzialità sono tutte lì, pronte a esplodere: vi servirà solo quel tocco in più per dare vita a momenti indimenticabili, insieme all'amato/a. Per chi è single, ci sono buone notizie all'orizzonte: se state aspettando una risposta che sembrava non arrivare mai, potreste finalmente riceverla.

Che sia positiva o negativa, ciò che conta davvero è ottenere chiarezza sulla situazione e trovare la serenità necessaria per andare avanti. Sul fronte lavorativo, i rapporti con i colleghi sembrano funzionare. Un approccio equilibrato e la creatività saranno vostri alleati.

Gemelli: ★★★★. Finalmente vi aprirete al partner in modo profondo e personale, svelando aspetti della personalità che finora erano rimasti nascosti.

Questa nuova intimità farà riaccendere il desiderio tra di voi, creando un legame ancora più forte e autentico. Per i single, potrebbe essere il giorno in cui la persona che vi interessa prende l'iniziativa in totale autonomia, proponendo qualcosa da fare insieme. Sfruttate questo momento per avvicinarvi e creare un legame più profondo. Dal punto di vista lavorativo, si profilano all'orizzonte delle opportunità interessanti che potrebbero offrire nuove esperienze. Non esitate a cogliere qualsiasi offerta dovesse presentarsi: mal che vada, avete tentato.

Cancro: ★★★. La gelosia che ogni tanto vi pervade, questo venerdì rischierà di mettere in luce i vostri lati peggiori. In ambito della coppia, sarà importante che impariate a gestire qualsiasi tipo di emozione con maggiore serenità, soprattutto avete iniziato da poco una relazione sentimentale.

Provate a trasformare i sentimenti in energia positiva, spingendo verso situazioni che possano rafforzare l'equilibrio nella relazione. Per i single, le difficoltà in amore potrebbero avere radici psicologiche. È il momento di rivedere certe prospettive sull'innamoramento: cercate di abbandonare vecchi schemi mentali, sono proprio questi che vi bloccano. Sul fronte professionale, potrebbero emergere difficoltà. La mancanza di organizzazione potrebbe causare disguidi.

Leone: ★★★★. Un venerdì abbastanza positivo. Se in coppia, vi ritaglierete momenti di tenera intimità con la persona che avete scelto di avere accanto, contribuendo così a creare una giornata senza problemi. Il vostro amore vi spingerà a trovare accorgimenti che facciano risaltare con cura ogni dettaglio.

Single, se non siete coinvolti sentimentalmente, potrebbe arrivare sulla scena una persona attraente. Questo venerdì promette di essere emozionante, quindi non stupitevi se si aprissero nuove porte per un grande futuro. Anche davanti alla situazione più ardua da affrontare sul lavoro, sarete dotati di un’incredibile perspicacia. Riuscirete a prevedere le mosse dei colleghi, prendendo le giuste contromisure.

Vergine: 'top del giorno'. Un favorevole allineamento astrologico questo venerdì vi catapulterà al centro della scena. Un clima favorevole vi permetterà di brillare nella relazione, esaltando la sensibilità e facendovi sentire irresistibilmente attratti da situazioni piacevoli. Con un cielo ricco di promesse, tutto sarà orientato verso una crescita felice.

La vita con il partner segnerà l'inizio di una fase di evoluzione positiva. Per i single, si profilano grandi opportunità di miglioramento per chi saprà mettersi in gioco. Lasciate andare le paure e l’ansia legate a una nuova relazione: la fiducia in sé stessi guiderà verso traguardi che sembravano essere lontani. Sul lavoro siete ormai vicini a raggiungere un obiettivo. Ricordate, sarà solo un primo passo rispetto a tutto ciò che potreste conseguire.

Venerdì 23 agosto, l'oroscopo degli ultimi sei segni

Bilancia: ★★★★. La giornata del 23 agosto si prevede la presenza tangibile di una piacevole energia che vi accompagnerà per tutta la giornata. In amore, dopo qualche incertezza recente, troverete la chiarezza necessaria per fare scelte importanti con il partner.

Il consiglio è di non rimandare, ma di agire con decisione. Per i single, il cuore potrebbe essere scosso da un incontro inaspettato, capace di cambiare il corso delle vostre emozioni. Nel lavoro, le stelle favoriranno la creatività e vi offriranno nuove prospettive. Siate pronti a cogliere al volo le opportunità che si presenteranno, utilizzando il vostro intuito per fare le mosse migliori.

Scorpione: ★★★★. Il quinto giorno dell'attuale settimana si prospetta tranquillo e anche sufficientemente positivo. Vi sentirete sereni e desiderosi di passare del tempo in relax. In amore, l'atmosfera sarà piacevole e questo vi permetterà di realizzare qualcosa di emozionante con la persona che avete al vostro fianco, comprendendo meglio persino eventuali bisogni nascosti.

I single avranno l'occasione di buttarsi in nuove avventure sentimentali, scegliendo con saggezza e puntando a qualcosa di duraturo. Nel lavoro, potrebbero esserci dei piccoli ostacoli; con un po' di flessibilità riuscirete a superarli. Non abbiate timore di adattarvi alle circostanze: a volte, un compromesso può portare risultati migliori.

Sagittario: ★★★★★. Questo venerdì in arrivo sarà caratterizzato da un'atmosfera decisamente positiva, con molte delle vostre aspettative che si realizzeranno a breve. In amore, potreste vivere momenti di grande complicità con il partner: organizzate una attività capace di rafforzare il legame affettivo. I single, invece, avranno la possibilità di incontrare persone interessanti e, chissà, magari dare il via a una storia speciale.

Dice il saggio: la speranza è l'ultima a morire. Nel lavoro, la vostra risaputa determinazione vi aiuterà a eccellere in diversi ambiti. Grazie alla vostra forza di volontà, otterrete riconoscimenti importanti e porterete a termine progetti significativi.

Capricorno: ★★. Venerdì 23 agosto non sarà una giornata particolarmente brillante per voi, ma con un po' di pazienza riuscirete a superare le difficoltà. In amore, la comunicazione con il partner potrebbe essere meno fluida del solito. Solo cercando il buon dialogo riuscirete a risolvere eventuali malintesi. I single potrebbero sentirsi un po' insoddisfatti, pertanto è importante non farsi scoraggiare: cercate di mantenere un atteggiamento positivo e aperto alle nuove esperienze.

Nel lavoro, vi troverete ad affrontare alcune situazioni impegnative che, con determinazione e perseveranza, riuscirete a superarle ottenendo risultati migliori di quanto previsto.

Acquario: ★★★. La giornata di venerdì inizierà forse con qualche difficoltà, ma non perdete la speranza. In amore, le tensioni potrebbero farsi sentire, per cui sforzatevi di affrontarle con sincerità e apertura mentale: riuscirete a ritrovare l'equilibrio anche nella coppia. I single potrebbero essere attraversati da momenti di malinconia, ma è il momento giusto per voltare pagina: guardate avanti con fiducia. Nel lavoro, sarà una giornata impegnativa, con imprevisti che potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza.

Non arrendetevi, ma affrontate le sfide con determinazione, cercando di completare i compiti più urgenti con efficienza.

Pesci: ★★★★★. Questo venerdì sarà una giornata carica di energia positiva per tantissimi di voi nativi. In amore, la complicità con il partner raggiungerà nuove vette, permettendovi di vivere momenti indimenticabili. I single potrebbero incontrare una persona speciale, capace di far battere forte il cuore: non esitate a mostrarvi per quello che siete. Nel lavoro, tutto procederà per il meglio. Avrete la possibilità di raggiungere traguardi importanti e di ricevere gratificazioni economiche. Sfruttate al massimo questa giornata per portare avanti i vostri progetti con entusiasmo e ottimismo.