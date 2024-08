L'oroscopo del 23 agosto prevede un venerdì illuminato dalla Luna in Ariete, destinata a spianare la strada a questo segno zodiacale. Se all'ultimo posto in classifica spicca la Bilancia, i riflessivi Pesci si godranno la terza posizione mentre il Cancro, al 4° posto, avrà un travolgente venerdì tutto da vivere. Di seguito i dettagli con la classifica astrale di ciascun segno zodiacale.

Gli sfavoriti del giorno

Bilancia - 12° - L'estate è stata un viaggio intenso, fatto di alti e bassi, in cui avete affrontato ogni sfida con coraggio. Adesso è il momento di fermarsi e concedersi una meritata pausa, anche se per molti sarà necessario riorganizzare ogni aspetto della propria vita al rientro dalle vacanze.

Non abbiate fretta: il vostro corpo e la vostra mente hanno bisogno di tempo per riadattarsi. Datevi la possibilità di recuperare serenamente, in vista di una settimana che potrebbe rivelarsi tumultuosa. L'amore potrebbe essere un rifugio dolce in questi giorni, offrendovi conforto e sostegno. Non dimenticate di dedicare tempo a chi vi è caro, per ritrovare quell'equilibrio che vi rigenera.

Leone - 11° - È giunto il momento di liberarvi delle attività che non vi danno più gioia; non c'è motivo di continuare a investire energie in qualcosa che non vi soddisfa. Presto dovrete ritornare alla routine quotidiana e il ritorno alla normalità può essere difficile. Tuttavia, ricordate che il calore dell'amore e l'affetto delle persone che vi circondano possono rendere il passaggio più dolce.

Fate attenzione nelle piccole cose, come in cucina o mentre vi muovete per casa, perché un piccolo imprevisto potrebbe sorprendervi. Recuperate quella lettura che avete messo da parte durante l'estate: immergervi nelle pagine di un buon libro può risvegliare emozioni dimenticate e offrirvi nuovi spunti per il cuore.

Acquario - 10° - Il motto del giorno sarà: "Chi non risica non rosica".

L'estate non è ancora terminata e c'è ancora spazio per nuove avventure e momenti da condividere con chi amate. Non abbandonatevi alla nostalgia del passato; invece, create nuove memorie, magari organizzando una serata speciale con gli amici più cari. Se ci sono tensioni con vicini o colleghi, mettetele da parte almeno per oggi e concentratevi sul vostro benessere.

Una maschera facciale o un pediluvio potrebbero essere quel piccolo lusso che vi riconnette con voi stessi. L'amore potrebbe manifestarsi in modi inaspettati, magari con un messaggio o una telefonata che riaccende vecchi sentimenti o ne accende di nuovi.

Sagittario - 9° - Una recente delusione ha lasciato il segno, facendovi esitare a voltare pagina e a credere ancora nell'amore e nelle nuove opportunità. Questo venerdì è l'occasione perfetta per mettere da parte il dolore e concentrarsi su come superarlo. Le difficoltà possono insegnarci a essere più forti e a fare scelte migliori per il futuro. Spesso le promesse vengono disattese, ma non lasciate che questo vi scoraggi: imparate a fidarvi di chi dimostra con i fatti ciò che dice.

Dedicate del tempo alla lettura psicologica, che potrebbe aiutarvi a comprendere meglio voi stessi e i vostri sentimenti. Se siete in cerca di un nuovo lavoro o di nuove esperienze, non chiudetevi a nessuna possibilità: presto potrebbe arrivare qualcosa che risveglierà la vostra passione.

I segni zodiacali con oroscopo così così

Capricorno - 8° - Il venerdì inizia con un po' di scompiglio! Le stelle vi vedono indaffarati tra mille impegni, eppure il pensiero dell'amore e delle persone care vi darà la forza di affrontare tutto con determinazione. Da lunedì avrete modo di riprendere in mano il lavoro o lo studio, quindi concedetevi qualche momento di relax per non arrivare esausti. Ricordate che ritrovare il giusto equilibrio nelle abitudini quotidiane può migliorare non solo il vostro benessere fisico, ma anche quello emotivo.

Forse avete trascurato un po' chi amate, ma questo fine settimana può essere l'occasione per recuperare e rinsaldare i legami più importanti.

Toro - 7° - Questo venerdì potrebbe riservarvi un colpo di scena inaspettato, che avrà un impatto duraturo nei prossimi mesi. Potrebbero arrivare notizie importanti che vi faranno battere il cuore, probabilmente su un argomento che vi sta molto a cuore. Seguite il vostro istinto, che raramente vi tradisce. Sistemate casa per creare spazi accoglienti dove lavorare e rilassarvi, magari condividendo questi momenti con chi amate. Se siete alla ricerca di una nuova abitazione, assicuratevi che sia un luogo dove vi sentiate veramente a casa, ampio e confortevole, ideale per costruire nuovi ricordi d'amore e felicità.

Gemelli - 6° - Per molti di voi le vacanze sono già un bel ricordo ma ciò non significa che il tempo del divertimento e dell'amore sia finito. È il momento di rimboccarsi le maniche e ripristinare gradualmente la normalità, senza però dimenticare di ritagliarvi spazi per voi e per chi amate. In vista del ritorno a scuola o al lavoro, pensate a come rendere più piacevole il rientro, magari acquistando oggetti che vi rendano più produttivi e felici. Considerate anche la possibilità di lavorare da casa, il che potrebbe permettervi di trascorrere più tempo con le persone che vi stanno a cuore. La cura dei dettagli, anche nei sentimenti, può fare una grande differenza.

Scorpione - 5° - La vostra concentrazione potrebbe vacillare mentre i ricordi delle belle giornate estive vi rendono nostalgici.

Sentirete un pizzico di malinconia ma non lasciatevi sopraffare dal passato. Guardate avanti, all'autunno imminente che può portare nuove emozioni e opportunità di crescita, soprattutto in amore. Trovate qualcosa di nuovo ed emozionante da fare, un progetto o un sogno che vi dia motivazione. L'amore può essere un rifugio sicuro in questi momenti e, se siete single, non disperate: le stelle prevedono incontri speciali entro la fine dell'anno, che potrebbero far battere il cuore più forte.

I migliori segni baciati dalle stelle

Cancro - 4° - L’Oroscopo del 23 agosto sottolinea che, pur essendo un segno prudente, tendete a lasciarvi coinvolgere in modo intenso dalle vostre emozioni. E questo sarà un venerdì travolgente per voi.

Questo può essere un aspetto affascinante della vostra personalità ma anche fonte di stress. Questo venerdì potrebbe essere l'occasione perfetta per ritrovare serenità, magari trascorrendo del tempo con chi amate o semplicemente godendovi il relax domestico. Una parmigiana, una grigliata in famiglia o una serata tranquilla davanti alla TV possono nascondere momenti di pura felicità, quelli che rendono la vita speciale. Ricordate che le piccole cose, quando condivise con le persone giuste, possono riempire il cuore di gioia.

Pesci - 3° - L’oroscopo vi invita a prendervi una pausa e a concedervi un po' di riposo. Dopo una settimana lunga e faticosa, avete bisogno di recuperare le energie, ma anche di dedicarvi a ciò che vi fa stare bene.

Che si tratti di una passeggiata, di un buon libro o di un momento di riflessione, fatelo con il cuore. Gli ostacoli non sono insormontabili e c'è sempre una via per raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto se condividete i vostri sogni con chi vi ama. Ponetevi nuovi obiettivi e non aspettate di raggiungerli prima di interessarvi ad altro; il rischio di perdersi nello sconforto è reale ma l'amore e il sostegno delle persone care possono farvi superare ogni difficoltà. Le coppie innamorate vivranno momenti sereni, ma qualcuno potrebbe desiderare più romanticismo e dolcezza.

Vergine - 2° - Le previsioni astrologiche del 23 agosto indicano che la vostra energia sarà contagiosa. Sarete in grado di influenzare positivamente chi vi sta intorno, portando luce e ottimismo nelle loro vite.

Le vostre capacità saranno al massimo e potrete sfruttare questa carica per raggiungere nuovi traguardi, sia personali che professionali. Approfittate di questo venerdì per dedicare del tempo a chi amate, perché il calore delle relazioni può amplificare il vostro benessere. Preparatevi a una giornata piacevole, ma ricordate di non esagerare: l'equilibrio è fondamentale per mantenere l'armonia nei rapporti e nella vita di tutti i giorni.

Ariete - 1° - Giornata ricca di solarità: vi sentirete felici e soddisfatti, pronti a dedicarvi alle vostre passioni con rinnovato entusiasmo. Riprenderete in mano quelle abitudini che avevate messo da parte durante l'estate, trovando il tempo per voi stessi e per chi amate.

Potreste fare nuove conoscenze che arricchiranno la vostra vita, portando nuove emozioni e opportunità. Le previsioni astrali parlano di incontri, di momenti di intensa passione e di prospettive finanziarie favorevoli. Lasciatevi andare e godetevi ogni istante di questa giornata: l'amore e il calore delle persone care saranno la vostra forza. Sarete all'altezza di ogni sfida e il vostro cuore sarà colmo di gratitudine per tutto ciò che la vita vi offre.