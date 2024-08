L'Oroscopo del 24 agosto evidenzia un sabato assai fortunato al Toro - primo in classifica. Il simbolo di Terra avrà i favori della Luna, presente nel proprio settore astrologico. Nessun problema nel periodo anche per Vergine, Scorpione e Sagittario, a pari merito con cinque stelle portafortuna. Poco promettente la giornata per Leone e Acquario, fanalini di coda nella scala di valori giornaliera. Passiamo ad analizzare il lavoro e l'amore dettagliati nelle previsioni zodiacali di sabato.

Previsioni zodiacali del 24 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★.

Questo sabato perché non provare a esplorare nuove strade in amore? Magari attingendo alla sensualità, per sorprendere il partner. Le vostre idee, uniche e accattivanti, di certo vi metteranno al centro dell'attenzione, rafforzando il rapporto in modo considerevole. Single, sarete sicuri di voi stessi, questa sicurezza vi darà una marcia in più. Senza cadere nell'arroganza, la vostra autostima vi permetterà di attrarre chi interessa con il solo sguardo: catturerete cuori con semplicità. Sul fronte lavorativo, avete in mente idee che si dimostreranno vincenti. Meriti e successi vi saranno riconosciuti, anche grazie a mosse strategiche e miglioramenti continui. Una situazione sarà completata con efficacia.

Toro: 'top del giorno'. La Luna nel segno, in arrivo proprio questo sabato, sembra già sorridervi in modo speciale. Preparatevi a creare un'atmosfera favorevole in ogni contesto, magari puntando direttamente al realizzo di obiettivi importanti. La giornata promette un'intesa profonda e armoniosa con il partner, con momenti di grande complicità e felicità condivisa.

Se siete single, e in particolare appartenete al gentil sesso, vi aspetta una giornata luminosa: la vostra bellezza naturale risplenderà in modo particolare, anche se avete già raggiunto una certa maturità. Il periodo regalerà uno stato generale di benessere, che vi permetterà di affrontare ogni situazione in relax. Dal punto di vista professionale, questo è un momento eccellente: l'inventiva sarà vivace, favorendo un'operatività fruttuosa.

Gemelli: ★★★★. Non servirà molto per rendere felice il partner: un ambiente accogliente sarà sufficiente per (ri)dare valore all'amore e alla sensualità in generale. Ogni gesto, seppur semplice e profondo, rafforzerà ulteriormente il legame, rendendolo quasi perfetto. Per chi è single, l'amore potrà raggiungere il suo apice solo se riuscirete a trasformare un aspetto del vostro carattere che potrebbe essere amplificato dal transito lunare. Con la consapevolezza di questa necessità, i risultati saranno alla portata e vi sorprenderanno per la loro facilità. Sul fronte lavorativo, alcune idee potrebbero rivelarsi decisive per il successo di un progetto condiviso con altri colleghi. Non esitate a metterle in pratica ma prendete l'iniziativa: tutto andrà secondo i piani.

Cancro: ★★★★. La giornata di avvio del weekend sarà interessata da decisioni. Le prenderete con coerenza, guidati come sempre dal fulmineo intuito che vi caratterizza. Nel rapporto con il partner, saprete affermare la vostra presenza con una combinazione perfetta di determinazione e dolcezza, creando un legame basato sul rispetto reciproco e sulla volontà di trovare armonia tra di voi. Per chi è single, il Sole illuminerà la vita sentimentale con prospettive promettenti, preannunciando un futuro di successi amorosi. Presto, una persona speciale farà ingresso nel vostro cuore, rallegrando le vostre giornate con momenti appassionati. Sul fronte professionale, la giornata sarà propizia per farsi notare da un superiore.

Reale la possibilità di assumere maggiori responsabilità: farlo contribuirà a migliorare l'aspetto economico.

Leone: ★★. È giunto il momento di guardare al futuro con concretezza. Non è più il caso di rimandare le decisioni: agite ora per dimostrare quanto tenete alla persona che amate e il valore del vostro sentimento. Le parole contano, ma sono i gesti a fare la differenza per rendere il partner sicuro del vostro amore. Per i single, è arrivato il momento di voltare pagina e lasciar andare chi vi ha fatto soffrire. Anche se la solitudine può sembrare spaventosa, ricordatevi che è meglio essere soli che mal accompagnati. E poi, lo dice anche il saggio: chiusa una porta, s'apre un portone! Sul fronte lavorativo, la giornata potrebbe riservare qualche difficoltà.

Non è escluso che si presentino ostacoli, e la comunicazione con colleghi potrebbe non essere del tutto fluida.

Vergine: ★★★★★. Giove sarà il vostro alleato nel corso di questo sabato. Volendo riavvicinarsi alla persona amata, fatelo, ma con una dolcezza particolare e una profonda volontà di comprendere i suoi bisogni. Questa sensibilità creerà un'intesa straordinaria, portando la relazione a una rara pienezza. Per chi è single, questo potrebbe essere il momento che avete sempre desiderato, quindi preparatevi al meglio della vita. Quella persona affascinante e romantica che vi osserva in silenzio - che ben sapete - potrebbe essere pronta a fare il primo passo. I sogni spesso diventano realtà, soprattutto in una giornata come questa.

In merito al comparto lavoro, è il momento di allentare un po' il vostro rigido senso del dovere. La fiducia in voi stessi sarà la chiave per superare impasse e raggiungere obiettivi.

Oroscopo e stelle del 24 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★. La giornata di sabato richiederà da parte vostra un po' di cautela, per un periodo che potrebbe presentarsi abbastanza sottotono. Gli astri sollecitano affinché vi impegniate maggiormente, sfruttando ogni situazione positiva a vostro favore. In ambito amoroso, sarà essenziale mantenere la calma, soprattutto nelle relazioni di coppia. Potreste trovarvi di fronte a situazioni delicate che necessitano di totale - per non dire assoluta - concentrazione.

Per i single, sebbene possiate sentirvi frustrati dall'attesa, rimandare di qualche giorno potrebbe essere la scelta migliore in quella situazione che sapete. Riflettete bene prima di prendere decisioni affrettate. Sul lavoro, proseguite con la vostra consueta buona volontà, mantenendo la rotta senza esitazioni.

Scorpione: ★★★★★. L'inizio del weekend porterà con sé un'energia positiva che forse attendete da tempo. In amore, la giornata sarà illuminata dagli influssi astrali positivi rilasciati dalla Luna in Toro, che in gran parte aiuteranno a comprendere meglio cosa fare per migliorare l'attuale relazione di coppia. Una telefonata o un messaggio da parte del partner certamente vi riempirà di gioia, in alcuni casi anche facendo dimenticare eventuali diverbi in corso.

I single che desiderano ampliare il proprio giro di amicizie senz'altro troveranno in questo sabato un'occasione perfetta per farlo. Preparatevi ad apportare un piacevole cambiamento alla solita routine. Sul lavoro, gli influssi planetari conferiranno una maggiore concentrazione, favorendo una visione chiara delle cose.

Sagittario: ★★★★★. Il penultimo sabato del mese sicuramente regalerà un'atmosfera carica di energia e tantissima buona positività. In campo sentimentale, la Luna in Toro favorirà le relazioni, non solo d'amore ma anche a livello familiare e amicale. In coppia il periodo donerà momenti di intensa passione e altrettanta complicità. Un piccolo gesto da parte vostra potrebbe riaccendere la fiamma della passione, permettendo ad entrambi di rilassarsi e godersi la giornata in serena armonia.

I single dovrebbero continuare a seguire il percorso attuale, poiché le stelle stanno facilitando la realizzazione di molti dei vostri desideri. Nel lavoro, momento favorevole per esplorare nuove opportunità o incrementare guadagni. Sfruttando le attuali condizioni, più che favorevoli nel periodo.

Capricorno: ★★★★. Gli astri del giorno preannunciano un inizio weekend piuttosto tranquillo, con poche sorprese e un'atmosfera di sana e positiva normalità. In amore, potreste sperimentare alti e bassi, con qualche possibile disaccordo con il partner nelle prime ore del giorno. La situazione si stabilizzerà nel corso del primo pomeriggio. Dedicate tempo e attenzione alle persone che amate, inclusi gli amici che vi sono cari.

I single invece potrebbero sentirsi meno energici del solito: se dovete affrontare una discussione, fatevi avanti per primi, chiarendo subito il vostro punto di vista. Nel lavoro, cercate nuove strade se volete davvero rafforzare l'attuale posizione. Mostrate cosa sapete fare a chi di dovere.

Acquario: ★★. La giornata di sabato 24 agosto potrebbe rivelarsi piuttosto impegnativa per voi nativi. Gli astri pertanto, indicano un periodo non privo di ostacoli, specialmente in ambito amoroso. La stanchezza accumulata potrebbe rendere difficile mantenere la calma, e le tensioni potrebbero aumentare. Cercate di non lasciarvi sopraffare, mantenete la serenità mentale. Per i single, la giornata potrebbe essere confusa: da un lato desiderare nuove esperienze, dall'altro la tranquillità della routine potrebbe sembrare più attraente.

In ogni caso, il consiglio è di non affrettare le cose. Sul lavoro, l'inizio sarà un po' lento, e la mancanza di concentrazione potrebbe essere un peso. Prendete il tempo necessario per ritrovare un giusto equilibrio.

Pesci: ★★★★. L'Astrologia pronostica una partenza di weekend non difficile da portare a buon fine. Infatti, sarà una giornata positiva per tanti di voi. Con un po' di attenzione in più, riuscirete a gestire anche le situazioni più complesse. In amore, sarà importante comunicare in modo costruttivo con il partner, sfruttando la vostra razionalità per superare piccole difficoltà che in passato avrebbero potuto creare tensioni. Per i single, si prospettano incontri interessanti: apritevi all'amore e lasciate che il cuore prenda il sopravvento. Sul lavoro, un atteggiamento perseverante vi permetterà di anticipare i tempi e concludere affari vantaggiosi. Possibilità di maggiori entrate economiche.