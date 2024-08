L'oroscopo del 24 agosto prevede un sabato pieno di smanioso per lo Scorpione che godrà della massima fortuna possibile posizionandosi al primo posto in classifica. I Pesci saranno risoluti mentre la fiacchezza colpirà la Bilancia, stipata in fondo al ranking insieme a Toro, Capricorno e Vergine. A fare da cornice a questa giornata sarà il transito della Luna in Toro. Approfondiamo passo per passo le previsioni delle stelle del 24 agosto scoprendo anche il ranking decrescente.

Previsioni astrologiche 24 agosto: gli ultimi classificati del giorno

Toro - 12° - Prudenti. La giornata si presenta con la necessità di muoversi con cautela: "meglio essere cauti"! Sentirete un'energia particolarmente positiva che potrebbe spingervi a prendere decisioni affrettate, ma è importante non sottovalutare i possibili imprevisti. Alcuni problemi legati a questioni economiche o professionali potrebbero emergere ma non c'è da preoccuparsi eccessivamente: si tratterà di situazioni risolvibili con un po' di pazienza e attenzione. Chi ha figli potrebbe aver affrontato un periodo di preoccupazione, legato alla loro salute, sia fisica che psicologica, ma ora sembra esserci una ripresa all'orizzonte.

Sul fronte sentimentale, il mese prossimo porta con sé alcune incertezze, specialmente per i single. Alcune coppie potrebbero attraversare un periodo difficile, con la possibilità di crisi o rotture.

Capricorno - 11° - Ostacoli. Dopo una settimana a dir poco rilassante, la giornata rischia di iniziare con qualche intoppo, tra ritardi e imprevisti che potrebbero mettere a dura prova la vostra pazienza.

Cercate di organizzare al meglio il vostro tempo e, se possibile, concedetevi un riposo adeguato per evitare di partire già stanchi. Sarete più suscettibili al nervosismo e potreste anche sperimentare qualche attacco d'ansia. Nonostante le difficoltà, ricordate che ogni problema ha una soluzione e che è importante non perdere la calma.

Per evitare situazioni spiacevoli, sarebbe meglio fare attenzione ai mezzi di trasporto che potrebbero rivelarsi meno affidabili del solito.

Dedicatevi a coltivare i vostri sogni e a pianificare il futuro, concentrandovi sugli aspetti positivi della vostra vita. Questo vi aiuterà a mantenere la serenità. Se state affrontando problemi di salute, come pressione alta o dolori muscolari, cercate di prendervi cura di voi stessi con maggiore attenzione.

Bilancia - 10° - Fiacchi. Le previsioni indicano una giornata che inizia con poca motivazione ma che potrebbe migliorare verso la fine della giornata. Questa settimana si rivelerà cruciale per alcuni aspetti della vostra vita, specialmente in ambito lavorativo e familiare.

Potreste trovarvi nella posizione di dover sostenere un familiare o un collega in difficoltà, magari partecipando a una riunione per prendere decisioni importanti. Anche se al momento potreste sentirvi esausti e scoraggiati, sappiate che la situazione è destinata a migliorare nei prossimi mesi. In queste ore, sarà fondamentale avere pazienza e affrontare le sfide con calma.

Presto potreste sentirvi spinti a cambiare look, forse avete già da tempo in mente un nuovo taglio o un colore di capelli diverso. Questo potrebbe essere il momento giusto per apportare quel cambiamento che vi darà una nuova energia.

Vergine - 9° - Dubbiosi. Durante questa giornata, qualcuno potrebbe tentare di influenzarvi o farvi cambiare idea.

È importante rimanere saldi sulle vostre posizioni e non lasciarvi condizionare dagli altri. Ognuno ha il proprio modo di vedere le cose, e sebbene sia utile ascoltare i consigli altrui, la decisione finale spetta sempre a voi. In famiglia, una situazione instabile potrebbe aver minato l'armonia e creato tensioni. Forse qualcuno ha avuto problemi di salute, o forse vi sentite poco compresi o sostenuti dagli altri. Attenzione alla vostra salute: evitare situazioni stressanti sarà essenziale per mantenere il benessere.

Esprimete la vostra opinione con chiarezza e imparate ad accettare i "no" senza scoraggiarvi. La determinazione vi aiuterà a superare le sfide che si presenteranno.

I segni zodiacali nella media

Pesci - 8° - Risolutivi. Si prospetta una giornata in cui un problema familiare potrebbe finalmente trovare una soluzione ma è bene non abbassare la guardia troppo presto. La situazione è ancora complessa e potrebbero sorgere nuovi disguidi. Vi sentite un po' stanchi e forse bloccati in una situazione che sembra non avere via d'uscita. Avete il desiderio di lasciarvi tutto alle spalle e fuggire ma le responsabilità lavorative e finanziarie vi trattengono. La pressione economica può essere pesante ma è fondamentale non lasciarsi sopraffare.

Cercate di non accontentarvi della mediocrità. Trovate il coraggio di cercare soluzioni migliori per la vostra vita, magari attraverso lo studio o aggiornamenti professionali.

Ogni piccolo passo verso l'auto-miglioramento può portare a grandi cambiamenti.

Leone - 7° - Chance. Questa giornata vi offre l'opportunità di dedicare tempo alla casa e alla famiglia. Prima di tornare alla solita routine, sarà importante sistemare ogni dettaglio, assicurandovi che tutto sia in ordine. Dopo un weekend confuso, che potrebbe essere stato segnato da dubbi sentimentali o esistenziali, avrete finalmente l'occasione di ricaricare le batterie. Tuttavia, non tutti vivranno questa giornata in modo rilassato: chi deve lavorare potrebbe trovarsi a fronteggiare ritardi e tensioni con colleghi o superiori.

Per chi è in cerca di lavoro, questa settimana rappresenta un momento chiave per cercare nuove opportunità.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di fare un passo avanti, perché "la fortuna aiuta gli audaci".

Cancro - 6° - Pietà filiale. In famiglia e nelle relazioni affettive, è necessario ristabilire un giusto equilibrio, soprattutto dopo i recenti contrasti o incomprensioni. Senza una forte determinazione è difficile ottenere risultati concreti, quindi dedicatevi a migliorare voi stessi, rafforzando i vostri pregi e lavorando sui vostri difetti. Ricordate che nulla si ottiene dall'oggi al domani: bisogna avere pazienza e continuare a lavorare sodo. Non perdete tempo dietro a cose effimere: è importante concentrarsi su ciò che davvero conta nella vita.

Prendersi cura della casa, delle piante e degli spazi domestici può essere molto gratificante e offrirvi una sensazione di controllo e appagamento.

L'amore va e viene, non siete poi così sicuri della scelta che avete fatto.

Ariete - 5° - Capaci. Prima il dovere e poi il piacere: stabilite le priorità e concentratevi su di essere. Per ottenere risultati migliori, è essenziale mantenere una netta separazione tra vita privata e professionale. Non permettete ai problemi del lavoro di invadere il vostro spazio personale. Avete bisogno di denaro, forse per far fronte a spese importanti o per pagare rate e mutui, ma con un po' di organizzazione riuscirete a gestire tutto. Fidatevi del vostro istinto e seguite un piano ben definito nei prossimi giorni. Questo vi aiuterà a superare eventuali difficoltà finanziarie con maggiore sicurezza.

I top del giorno

Sagittario - 4° - Imperturbabili. La settimana inizia sotto buoni auspici, con una ritrovata serenità in ambito familiare che vi permetterà di affrontare le sfide con maggiore calma e chiarezza. Potreste cogliere l'occasione per instaurare nuove abitudini salutari o per iniziare una dieta che vi aiuti a sentirvi meglio. Dopo gli eccessi delle ultime settimane, potreste aver bisogno di prendervi cura di voi stessi, magari prenotando una visita dal parrucchiere o dall'estetista per rinnovare il vostro aspetto. Entro la fine della giornata potrebbe accadere qualcosa di interessante, quindi è importante restare vigili e pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno.

Gemelli - 3° - Strategici.

La furbizia non vi manca e saprete fare la differenza in questa giornata così rilevante. Sempre pieni di risorse e con una voglia instancabile di sperimentare cose nuove, vi trovate in una fase in cui desiderate rimettere in moto progetti che avevate messo da parte. Questa giornata si aprirà esattamente come piace a voi, con molte cose da fare e nuove iniziative da prendere. Riceverete il supporto di cui avete bisogno, facilitando il raggiungimento dei vostri obiettivi. Tuttavia, sul piano economico, qualcosa potrebbe non andare secondo i piani: potreste avere difficoltà con un rimborso o un investimento che non ha dato i frutti sperati. Il mantra della giornata sarà "tenere duro".

Questa sarà una giornata intensa, con molte attività tra cui pulizie, shopping e commissioni varie.

La serata, però, promette di essere tranquilla e rilassante.

Acquario - 2° - Instancabili. Avete lavorato duramente per costruire una buona reputazione, sia sul piano professionale che economico ma sentite ancora il desiderio di ottenere di più. Quest'anno è stato particolarmente impegnativo per voi ma proprio nelle difficoltà avete dimostrato il meglio di voi stessi. Un progetto interessante è all'orizzonte, qualcosa di promettente sta per concretizzarsi. Se da tempo rimandate le pulizie o il riordino della casa, oggi è la giornata ideale per dedicarvi a queste attività. Ricordate, l'amore richiede reciprocità: per ottenere bisogna anche saper dare. Il vostro partner potrebbe riservarvi una piacevole sorpresa.

Scorpione - 1° - Smaniosi. Questa giornata sarà caratterizzata da un forte desiderio di affrontare eventuali problemi, dubbi o questioni irrisolte con determinazione. Avete grandi sogni e ambizioni ma potreste sentirvi frenati da insicurezze o dalla paura di non essere all'altezza. È importante evitare situazioni che potrebbero mettervi in imbarazzo o in difficoltà. Le coppie, così come chi ha appena iniziato una relazione, potrebbero trascorrere una serata romantica e appagante. Non lasciate che la pigrizia o la stanchezza vi blocchino: è il momento di agire e portare avanti i vostri progetti.

Chi sta lavorando su un affare importante potrebbe finalmente vedere una conclusione positiva, ma solo se sarà in grado di mantenere la concentrazione e la determinazione necessarie.