L'oroscopo del 25 agosto pronostica una domenica davvero fortunata per i segni di Acqua. In particolare, il segno dello Scorpione, primo in classifica, potrà contare su una rinnovata forza di volontà e tanta buona sorte da sfruttare. Non da meno saranno anche Pesci, valutato con cinque stelle e il Cancro con quattro stelline positive. Tra gli altri segni in odore di positività, Toro, Gemelli e Capricorno, tutti e tre super favoriti in amore e nel lavoro. In lieve stallo il Leone, valutato sottotono.

Previsioni zodiacali del 25 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Siete tra le persone più creative in circolazione e sapete sicuramente come conquistare le persone. Questa domenica pertanto, vi sentirete ispirati riuscendo a dare il meglio di voi. Con un pizzico di fortuna, aggiungerete il giusto tocco di pepe alla giornata: la trascorrerete insieme a chi amate. Single, l'allineamento planetario del periodo infonderà l'energia necessaria per scoprire nuove opportunità. Sfruttate al massimo le possibilità che certamente si presenteranno, osservando però con attenzione eventuali reazioni emotive. Anche perché la tendenza a razionalizzare i sentimenti sarà più forte del solito. La vostra creatività non passerà inosservata sul lavoro: potrebbero assegnarvi incarichi capaci di esaltare talento e professionalità.

Toro: ★★★★★. Di solito preferite evitare le effusioni, concentrandovi su sentimento genuini e robusti. Tuttavia, nel corso della giornata domenicale potreste decidere di cambiar rotta. Aggiungere un tocco di poesia alla relazione di coppia non solo sarà una scelta azzeccata, ma contribuirà a rafforzare il legame. La persona amata ha bisogno di essere sorpresa: accontentandola, vi avvicinerete ancora di più al suo cuore.

Single, questa giornata è ideale per esprimersi con chiarezza: il vostro cuore è pronto a fronteggiare qualsiasi programma: lasciatevi coinvolgere da un nuovo amore! Sul fronte lavorativo, vi dedicherete alle attività con entusiasmo, non solo per un ritorno economico, ma anche per i rapporti con i colleghi. Ciò, renderà l’ambiente piacevole e collaborativo.

Gemelli: ★★★★★. Una cenetta a lume di candela, magari un fiore regalato con musica di sottofondo, e sarà una domenica perfetta! Non temete di sembrare troppo romantici; al contrario, il finale vi farà letteralmente toccare le stelle, lasciandovi più che soddisfatti. Single, la Luna vi sorride, pertanto sarete in splendida forma e con lo spirito giusto per conquistare una bella persona. La voglia di amare che avete nel cuore non passerà certo inosservata. Approfittate di questa fase favorevole per dedicarvi a qualcosa che vi faccia sentire apprezzati. Un energico Urano, vi spingerà a dare il massimo sul lavoro. Ristabilendo un clima di simpatia e fiducia con quei colleghi affini al vostro carattere, il ritmo della giornata scorrerà veloce e sereno.

Cancro: ★★★★. Nel giorno in calendario prima di lunedì, il cielo astrale si illuminerà di influssi fortunati capaci di favorire un clima sereno e affidabile. Parlando di vita a due, chi vivesse una relazione di coppia stabile si sentirà ispirato a rafforzare il legame, magari attraverso nuovi progetti condivisi capaci di rendere ancora più felice la vita di relazione. A molti single il periodo porterà una ventata di gioia e una forte spinta a intraprendere azioni che potrebbero migliorare significativamente l'attuale vita di relazione. La volontà e l'ottimismo vi guideranno al successo: nelle amicizie sarete il cuore pulsante di proposte e iniziative. Nel lavoro, invece, risolvere alcune questioni sarà essenziale per fare passi avanti.

Dimostrate che avete esperienza e volontà di fare, senz'altro un lasciapassare per il futuro.

Leone: ★★★. Questa domenica potreste trovarvi di fronte ad insinuazione da parte del partner. Nonostante ciò, riuscirete a mantenere la calma e a uscire vittoriosi da qualsiasi discussione. Continuate a seguire la strada di sempre, con serenità, forti della sicurezza nei sentimenti che vi legano e che niente potrà rovinare. Single, cercate di non farvi trascinare troppo dall'aspetto mentale delle situazioni. Vi renderete conto che qualcuno potrebbe tentare di influenzare il vostro pensiero: cosa saggia prendere le distanze momentaneamente, seguendo l'istinto invece di affidarsi esclusivamente alla ragione.

Qualche incertezza potrebbe mettervi alla prova sul lavoro, facendo vacillare la fiducia. Tuttavia, non gettate tutto al vento a causa di un momento di agitazione; potreste solo avvantaggiare la concorrenza.

Vergine: ★★★★. Le vostre migliori qualità: pazienza, autocontrollo e rispetto profondo per l'amore, domenica saranno particolarmente apprezzate dalla persona che avete accanto. Così, in questo finale di settimana, la tenerezza e la disponibilità al dialogo saranno ricompensate con altrettanto affetto da parte del partner. Single, Venere vi infonderà serenità e stabilità emotiva. In generale, sarete particolarmente abili nel risolvere qualsiasi controversia tra i membri della famiglia, riportando l'armonia tra di voi.

In ambito lavorativo, un nuovo stimolo potrebbe emergere in voi, a breve, portandovi a voler ricevere incarichi che riflettano le vostre capacità e la professionalità acquisita. Non perderete l’opportunità di guadagnare riconoscimenti e punti in più agli occhi dei vostri superiori.

Oroscopo e stelle del 25 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★. L'Oroscopo prevede assai impegnativo l'ultimo giorno della settimana. Le energie non saranno al massimo, e potreste persino sentirvi sopraffatti dagli eventi. Invece di lasciarsi abbattere, provate a rilassarvi e a mantenere un atteggiamento positivo. In amore, sarà un periodo delicato: il partner potrebbe chiedervi chiarimenti su alcune situazioni ambigue degli ultimi giorni.

Siate sinceri e aperti al dialogo, onde evitare malintesi. Oltre a ciò, questioni familiari importanti potrebbero richiedere la vostra attenzione. Per i single, meglio non forzare le cose: aspettate che le opportunità si presentino, non adesso, sicuramente quando le stelle saranno favorevoli. Sul lavoro, se le difficoltà dovessero accumularsi, non lasciatevi scoraggiare. La perseveranza sarà la chiave per superare gli ostacoli.

Scorpione: 'top del giorno'. Forza di volontà e buona sorte determineranno l'andamento di questa domenica, l'ultima di agosto. Dunque, in programma una giornata altamente promettente, carica di energia positiva. In amore, un’ondata di passione renderà la vostra vita affettiva vibrante e coinvolgente.

Godetevi il presente, senza preoccuparvi troppo del domani, e soprattutto cercate di cogliere ogni opportunità che il periodo senz'altro vi offrirà. I single saranno particolarmente intraprendenti, forse come mai prima d'ora. Molti avranno le carte in regola per conquistare una persona speciale. In ambito lavorativo, gli astri vi forniranno una spinta notevole, aiutandovi a gestire con successo ogni compito. La vostra capacità di comunicare e la simpatia saranno strumenti preziosi per ottenere risultati positivi.

Sagittario: ★★★★. Il settimo giorno in calendario potrebbe iniziare con qualche lentezza, o magari un intoppo non preventivato. Se dovesse essere per davvero così, calma, non scoraggiatevi ma proseguite con nonchalance, pensando e agendo con positività.

In amore, è il momento ideale per chiarire eventuali malintesi con il partner. Usate la vostra intuizione per scoprire la verità su alcune questioni in sospeso. In diversi casi rafforzerete la relazione con poco sforzo: volontà, pazienza e tanta voglia di venirsi incontro. I single, invece, con un po’ di impegno, potranno (ri)avvicinarsi ai loro obiettivi sentimentali: sfruttate il favore delle stelle. Sul lavoro, la determinazione vi spingerà a cercare buoni risultati. Rimanete concentrati, puntando in primis sulle vostre buone capacità di saper raggiungere i traguardi.

Capricorno: ★★★★★. La giornata festiva in analisi si prospetta come un periodo ottimo, stabile e positivo, grazie all’influenza benefica di Venere e Luna.

In amore, molti di voi vivranno momenti ricchi di emozioni, con gratificazioni particolari specialmente per quelle coppie già stabili da un bel pezzo. A metà o fine giornata potrebbe arrivare una bella novità, forse inaspettata oppure sperata. I single potrebbero ricevere attenzioni amorose non messe in conto. Se fosse, più di qualche nativo senz'altro potrebbe rimanere a bocca aperta e sol cuore a mille! Questa volta, siate pronti ad aprire la braccia all'amore, senza "se" e senza "ma". Nel lavoro, sarà il momento di abbandonare vecchie abitudini e adottare nuovi approcci. Se avete un progetto a cui tenete, chiedete aiuto e riceverete il sostegno necessario per portarlo a termine. Eliminate le incertezze e andate avanti con determinazione.

Acquario: ★★★★. La giornata di domenica sarà all’insegna della semplicità e della tranquillità. Gli astri suggeriscono di adottare un approccio pragmatico per rispettare gli impegni presi, senza complicazioni inutili. In amore, mantenete la calma e non abbiate timore di esprimere i sentimenti. Se ci sono problemi con il partner, affrontateli con comprensione e disponibilità al dialogo. Per i single, potrebbe esserci un po’ di trepidazione riguardo a una situazione che vi sta a cuore. Se avete intenzione di consolidare una nuova conoscenza, fatelo con sincerità e apertura. Sul lavoro, investite tempo ed energia per migliorare le vostre prospettive. Nonostante il periodo sembri poco produttivo, la perseveranza sarà premiata.

Pesci: ★★★★★. Domenica 26 agosto si presenta come una giornata splendida, ricca di momenti super fortunati, grazie ai flussi planetari favorevoli. In amore, ci saranno numerose occasioni per vivere momenti di gioia con il partner. Sarete più aperti e dolci del solito, mettendo da parte la vostra abituale precisione. Questo atteggiamento verrà apprezzato molto dalla persona amata. Per i single, lasciate andare i pensieri sugli errori passati e concentratevi sul futuro. Le opportunità non mancheranno e, per molti di voi, la libertà nei rapporti sarà un dono prezioso. Nel lavoro, sentirete un'ondata di energia che vi spingerà a esporre con fiducia i vostri progetti ai superiori. Approfittate del supporto delle stelle per fare un passo avanti nella vostra carriera.