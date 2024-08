L'oroscopo del 25 agosto prevede una domenica da primo posto per il segno del Toro, ma anche il Sagittario, il Capricorno e l'Ariete risulteranno vincenti dalle stelle. Stipato in fondo alla classifica quotidiana spicca il Leone che dovrà modificare il proprio punto di vista. A guidare queste 24 ore sarà la Luna in Toro. Di seguito i dettagli con la classifica astrale di ciascun segno zodiacale.

Gli sfavoriti del giorno

Leone: 12° - Il mondo è un luogo affascinante, ma recentemente vi siete lasciati influenzare negativamente dalle notizie allarmanti che circolano in tv e sul web.

È importante che cerchiate di cambiare il vostro punto di vista, concentrandovi sugli aspetti positivi della vostra vita. Le energie negative che vi circondano rischiano di portare discordia e malumore nella vostra quotidianità e in famiglia. Se siete impegnati sentimentalmente, potreste non essere poi così sicuri del vostro partner o del vostro cuore perché magari batte per un'altra persona. Riflettete sul da farsi e concedetevi tutto il tempo necessario per fare chiarezza dentro di voi. Nel frattempo ricordate di coltivare pensieri e atteggiamenti positivi, in modo da contrastare la tendenza negativa e riportare armonia nelle vostre giornate.

Vergine: 11° - Nelle prossime 48 ore potreste trovarvi di fronte a una persona che non è del tutto sincera con voi.

È fondamentale che non vi lasciate distrarre, poiché le distrazioni potrebbero complicarvi la giornata e portare a situazioni indesiderate. Rimanete concentrati sui vostri obiettivi e sulle vostre priorità, in modo da poter affrontare al meglio ogni eventualità. La chiarezza mentale sarà la vostra arma più preziosa per superare questa fase con successo.

Avete bisogno di certezze, vi sentite vacillare. Vorreste poter fare affidamento su almeno una persona.

Acquario: 10° - Siete stanchi di dare senza ricevere. State patendo. Forse siete reduci da una sofferenza d'amore estiva o forse lavorare vi suscita ansia. Anche se le cose sembrano procedere un po’ lentamente, non perdete la speranza.

È un buon momento per lavorare sulle vostre capacità persuasive, specialmente se il vostro sostentamento dipende dal supporto degli altri. Prendete in considerazione l’idea di programmare una breve vacanza, anche solo per pochi giorni, per ricaricare le energie. Chi è appena rientrato dalle ferie si sentirà rivitalizzato e pronto a riprendere le attività quotidiane con una nuova carica di energia e vitalità.

Cancro 9° - L’amore sta vivendo un periodo di alti e bassi. Forse siete nel mezzo di un triangolo amoroso oppure vi piacciono due persone diverse. Fate attenzione a non bruciarvi tutti i progetti messi in moto negli ultimi anni. A settembre vi troverete a prendere una decisione cruciale che avrà un impatto profondo su una situazione a cui tenete molto.

Intanto questa giornata sarà probabilmente dedicata alla riflessione, con qualche momento di ansia dovuto alle incertezze sul futuro. Affrontare queste preoccupazioni vi aiuterà a chiarire i vostri sentimenti e a prendere la strada giusta per voi.

I segni zodiacali con oroscopo così così

Gemelli: 8° - Non abbiate fretta, prendetevi il tempo necessario per riflettere. Le scelte frettolose sono improduttive e portano ai rimpianti. Avete affrontato una perdita significativa o un rifiuto che vi ha scosso. Inoltre una persona a voi cara sembra aver perso la gioia di vivere; offritele tutto il vostro sostegno, rimanendole vicino e dimostrando il vostro affetto. Presto la vostra vita subirà cambiamenti importanti che porteranno nuova energia e positività.

Questi mutamenti, sebbene imprevisti, potrebbero aprire porte inaspettate e favorire una rinascita personale.

Pesci: 7° - Nelle prossime 24 ore l’amore potrebbe attraversare una fase di difficoltà più o meno intensa. Magari vi interessa una persona che però ha occhi per qualcun'altra. Se sono rose fioriranno. Smettetela di remare controcorrente e di puntare ai partner sbagliati. Specialmente ora nella vostra vita è importante che manteniate la calma e che non vi lasciate sopraffare dalle emozioni negative. Spesso avete la sensazione che tutti vi mettano alla prova, ma è fondamentale rimanere concentrati sui vostri obiettivi. Con pazienza e determinazione, riuscirete a raggiungere le mete che vi siete prefissati.

Inoltre, potrebbe essere saggio mettere da parte un po’ di denaro, poiché la prossima settimana potrebbe portarvi a fare acquisti che avevate rimandato.

Scorpione: 6° - L’estate appena trascorsa non è stata delle più tranquille, e probabilmente non avete avuto molte occasioni per rilassarvi davvero. Tutto sommato non ve la dimenticherete facilmente. Siete stati costantemente impegnati tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e altre incombenze. L'amore vi ha fatto battere il cuore all'impazzata, specie per chi ha lasciato andare il vecchio per il nuovo. Questo ha lasciato poco spazio per voi stessi, ma vi ha portato a sentirvi più vivi che mai. Ora potreste desiderare un cambiamento, come mettervi in proprio o ridurre le ore di lavoro per ritrovare un po’ di serenità.

Prendetevi del tempo per valutare le vostre opzioni e scegliere ciò che è meglio per il vostro benessere. Le coppie potranno fare un altro passo in avanti.

Bilancia: 5° - Se vi sentite un po’ smarriti sul lavoro, soprattutto dal punto di vista economico, è il momento di prendere in mano la situazione. Il vostro rendimento attuale potrebbe essere inferiore alle aspettative, ma non è mai troppo tardi per cambiare rotta. Esplorate nuove soluzioni e strategie, perché chi non si rinnova, rischia di restare indietro. Con un po’ di impegno e determinazione riuscirete a invertire la tendenza e a ritrovare l’equilibrio che cercate. Per quanto riguarda il lato sentimentale è indubbio che siate innamorati o che vi interessi qualcuno che però sembra essere distante da voi.

Non tirate troppo la corda altrimenti rischierete di ritrovarvi a soffrire. Casomai un sentimento dovesse finire, accettatelo e voltate pagina.

I migliori segni baciati dalle stelle

Sagittario: 4° - Nelle prossime 24 ore sono in programma momenti di leggerezza e divertimento, tra uscite e risate in buona compagnia. Finalmente, tutto sembra andare per il verso giusto, dopo un periodo forse turbolento. Alcuni di voi hanno vissuto un’estate particolarmente intensa e ricca di eventi inaspettati. Questa stagione, sebbene complessa, rimarrà nei vostri ricordi come un periodo unico e memorabile, da raccontare per molti anni a venire. Dite di sì a quella persona che vi fa battere il cuore, ma non lasciatevi scoprire subito.

Meglio procedere con calma e concedersi un poco alla volta. Se siete sposati o convivete potreste dare vita a qualche progetto entusiasmante.

Capricorno: 3° - Finalmente una giornata che promette di essere davvero positiva e pimpante. Ripenserete a qualcosa di bello avvenuto di recente. Magari vi siete innamorati o avvicinati a quella persona che vi intriga tanto. I nodi che vi hanno tenuti bloccati per tanto tempo inizieranno a sciogliersi, permettendovi di uscire da quel lungo tunnel in cui vi sentivate intrappolati. Recentemente, avete maturato nuove consapevolezze e probabilmente avete apportato cambiamenti significativi nelle vostre abitudini, nei vostri gusti e persino nel modo di vivere l’amore.

In famiglia, eventuali tensioni si placheranno, portando una rinnovata armonia.

Ariete: 2° - Ci sono giorni in cui la vita sembra pesare più del solito: la voglia di fuggire altrove potrebbe farsi sentire forte. Siete impegnati in molte attività, attraversando un periodo di alti e bassi che può portare a qualche malessere fisico o mentale. Nonostante ciò, il futuro prossimo si prospetta positivo, con un settembre che vi riserverà momenti di tranquillità e realizzazione personale. Inoltre, potreste avere incontri inaspettati che vi sorprenderanno e porteranno nuove opportunità. L'amore sarà stellare perché potreste vivere uno sguardo al cardiopalma o dichiararvi alla persona che vi piace. Se siete impegnati, un ritrovato romanticismo arricchirà la vostra vita di coppia.

Toro: 1° - Dopo ogni tempesta, il sole torna a splendere: questo è il momento di dimostrare tenacia. Anche se qualche ombra persiste ancora nel vostro cielo è tempo di fare ordine e liberarsi delle preoccupazioni residue. Una notizia positiva è in arrivo e vi restituirà il buonumore, permettendovi di tornare a dormire serenamente. Seguite il vostro istinto durante la giornata, sarà la vostra guida più affidabile nelle decisioni che dovrete prendere. L'amore continuerà a farvi battere il cuore all'impazzata, ma forse ancora non siete riusciti ad approcciarvi con la persona che vi interessa a causa della timidezza o perché ella è impegnata. Potreste chiudere una relazione per qualcun altro.