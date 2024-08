L'oroscopo del 28 agosto indica che la Luna transiterà in Cancro, spingendo al primo posto proprio questo segno d'acqua. La buona fortuna sgombrerà la strada da ogni ostacolo anche al Toro (2° in classifica), al Sagittario e all'Ariete, mentre il Capricorno finirà all'ultima posizione.

Previsioni astrologiche 28 agosto: gli ultimi classificati del giorno

Capricorno - 12° - Stanno emergendo cambiamenti importanti nel vostro ambito sentimentale, familiare e domestico. Nelle prossime 24 ore è essenziale che vi liberiate della monotonia e affrontiate le attività che avete a lungo rimandato.

Potrebbe essere il momento giusto per dedicarsi a quei progetti fai-da-te o alle faccende domestiche che, per pigrizia o mancanza di tempo, avete messo da parte. Coinvolgete i vostri cari, come i figli o il partner, rendendo queste attività un'opportunità per rafforzare i legami. Non imponetevi standard troppo elevati e ricordate che non siete soli: potete sempre fare affidamento sul supporto di un professionista quando necessario. Imparate a riconoscere e superare i vostri limiti, guardando oltre le difficoltà immediate. Per il resto, la giornata si preannuncia piacevole, con qualche sorpresa positiva all'orizzonte.

Vergine - 11° - Dopo un periodo di riflessione, finalmente potrete agire e sbloccare situazioni che vi hanno preoccupato a lungo.

Avete obiettivi chiari e una rinnovata motivazione che vi spingerà ad affrontare la giornata con determinazione e ottimismo. La mattina potrebbe diventare un momento di rinascita, in cui vi sveglierete con un senso di scopo che vi guiderà nelle vostre scelte. Mettete in luce le vostre qualità e lavorate per costruire basi solide sia nelle relazioni personali che nella sfera professionale.

Leone - 10° - Non sottovalutate la persona che vi è accanto, poiché presto potrebbe rivelarsi un alleato fondamentale nel vostro percorso di vita. Questo periodo richiede un sostegno significativo, sia per la vostra carriera sia per affrontare le recenti turbolenze emotive. Il vostro desiderio è vivere con serenità, liberi dalla paura del domani.

Sentite il bisogno di più tempo, spazio e libertà per respirare e riflettere. Siate fieri di voi stessi, perché nonostante le difficoltà, non avete mai ceduto e non lo farete mai. In quest'ultimo mercoledì di agosto, è il momento di abbandonare le paure e di lasciarvi guidare dalla vostra intuizione. Permettete a voi stessi di andare avanti con fiducia e di fare ciò che è necessario per ritrovare l'equilibrio.

Bilancia - 9° - Le previsioni per il 28 agosto portano con sé segnali di cambiamento e novità importanti. È il momento di rimanere vigili, con occhi e orecchie ben aperti, per captare le informazioni giuste e leggere tra le righe. In amore, una maggiore partecipazione sarà fondamentale: potrebbe essere necessario migliorare la comunicazione, evitare di discutere per futilità e lavorare insieme per risolvere le incomprensioni.

Non vale la pena rimanere in conflitto; cercate di costruire ponti invece di erigere muri. Dal punto di vista economico, la situazione potrebbe essere ancora instabile, quindi è il momento di rivedere il budget e considerare eventuali tagli alle spese superflue. A breve, il vostro cuore potrebbe vivere un risveglio magico: seguite il vostro istinto e lasciatevi guidare da ciò che sentite più autentico.

I segni zodiacali nella media

Acquario - 8° - Le prossime 24 ore saranno leggermente migliori rispetto a quelle appena trascorse. Vi sentirete più rilassati, ma durante la giornata potrebbero presentarsi alcune difficoltà che richiederanno la vostra attenzione. Di recente, avete accumulato molto stress, e ciò potrebbe aver influito sul vostro benessere generale.

Siete abituati a pensare sempre prima agli altri, che si tratti dei vostri figli, del partner o dei genitori anziani, ma ora è il momento di fare qualcosa per voi stessi. Imparate a essere un po' egoisti, prendendovi cura delle vostre esigenze personali. Continuate a cercare modi per migliorare la vostra situazione finanziaria, che potrebbe includere nuovi progetti o opportunità di guadagno extra.

Scorpione - 7° - La ripresa psicofisica è finalmente in atto, portando un rinnovato senso di equilibrio e armonia nella vostra vita domestica. Questo periodo potrebbe offrirvi l'opportunità di riallacciare vecchi contatti e di riprendere in mano questioni che avevate lasciato in sospeso. Presto, sarà necessario concentrarsi seriamente sul lavoro o sullo studio, poiché i prossimi impegni richiederanno tutta la vostra attenzione e dedizione.

Anche nelle relazioni personali potrebbero esserci dei cambiamenti significativi: il bisogno di nuove emozioni e stimoli potrebbe spingervi a cercare modi inediti per rafforzare il legame con il partner di sempre. Se di tanto in tanto vi sentite apatici, non preoccupatevi troppo: è una fase naturale e temporanea che passerà presto.

Pesci - 6° - Potreste ritrovarvi a fare acquisti online, finalmente decidendo di acquistare quel qualcosa che desideravate da tempo. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla gestione delle finanze, poiché tendete a spendere eccessivamente. Se il vostro lavoro attuale non vi soddisfa, potrebbe essere il momento di considerare un cambiamento di carriera o di cercare una seconda fonte di reddito.

Persone a voi vicine potrebbero farvi notare aspetti interessanti della vostra vita o del vostro comportamento. Evitate di auto-sabotarvi e imparate a credere di più nelle vostre capacità uniche e preziose. Ricordate che "volere è potere" e che avete tutte le risorse necessarie per realizzare i vostri sogni.

Gemelli - 5° - In questo momento qualcosa vi preoccupa, probabilmente un problema legato al lavoro o alla vostra vita personale di cui non vi sentite pronti a parlare apertamente. Dentro di voi, sentite un forte desiderio di cambiamento: volete di più dalla vita. "Il cielo è l'unico limite" è un motto che dovreste fare vostro, perché con la giusta determinazione, non c'è nulla che non possiate raggiungere.

Nelle prossime 24 ore, le vostre capacità intellettuali saranno particolarmente brillanti, permettendovi di affrontare e risolvere anche le sfide più complesse. Fidatevi del vostro istinto e smettete di sottovalutarvi: avete tutto ciò che serve per avere successo.

I top del giorno

Ariete - 4°- Questo mercoledì rappresenta un momento cruciale per la vostra ripresa, soprattutto se negli ultimi giorni avete vissuto un calo di energie o un crollo psicofisico. È probabile che stiate trattenendo dentro di voi emozioni o preoccupazioni che, se non affrontate, potrebbero portarvi a un'esplosione emotiva. Chiedetevi cosa potete fare per liberarvi di questo peso che vi trascinate da tempo; potrebbe essere utile parlare con qualcuno di fiducia o cercare soluzioni concrete.

Prima di domenica, potreste trovare la risposta che state cercando. È anche il momento di mettere ordine nella vostra vita, eliminando il caos che vi circonda e concentrandovi su ciò che è veramente importante. Presto, vi libererete di tutto ciò che non serve più e ritroverete un senso di chiarezza e direzione.

Sagittario - 3° - Nelle prossime 24 ore, sarete al massimo della forma e pieni di energia. Questo è il momento ideale per sfruttare le influenze positive che vi circondano e rimettere le cose in ordine, sia nella vostra vita personale che professionale. Rivedete la vostra routine quotidiana, cercando di eliminare le attività che vi affaticano eccessivamente. Forse avete l'abitudine di sovraccaricarvi di impegni, arrivando a fine giornata esausti.

Sul lavoro, sarà fondamentale essere più collaborativi e giocare di squadra. Questo approccio non solo vi metterà in buona luce agli occhi dei superiori, ma potrebbe anche aprire la strada a una promozione o a nuove opportunità di crescita.

Toro - 2° - La giornata si prospetta serena e appagante, con un senso di soddisfazione che vi accompagnerà per tutto il tempo. Vi sentirete profondamente gratificati e un po' sognatori, come se foste immersi in un'atmosfera di quiete e pace interiore. Non permettete a nessuno di disturbare la vostra oasi di serenità: se avvertite segnali di tensione o nervosismo intorno a voi, allontanatevi e cercate luoghi o attività che vi aiutino a mantenere la calma. Potrebbe essere il momento ideale per immergervi nella lettura di un romanzo avventuroso ed emozionante, che non solo vi distrarrà dai problemi quotidiani, ma arricchirà anche il vostro spirito.

Il vostro fascino sarà irresistibile e potreste attrarre persone interessanti.

Cancro - 1° - Le vostre capacità di riflessione e analisi saranno potenziate, rendendovi estremamente comunicativi e abili nel farvi comprendere dagli altri. Questo è un periodo di transizione, in cui ci sono situazioni che richiedono di essere riconsiderate o sistemate. Anche se potreste sentirvi nostalgici per le vacanze estive o per le giornate spensierate ormai passate, ricordate che l'autunno porterà con sé nuove opportunità e momenti di progresso. Nelle prossime 24 ore, potreste ricevere una chiamata o un messaggio molto importante, che potrebbe segnare un punto di svolta nella vostra vita. Preparatevi a movimenti significativi sia sul fronte sentimentale che professionale: questo potrebbe essere l'inizio di una fase di crescita e realizzazione che aspettavate da tempo.