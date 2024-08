L'oroscopo del 28 agosto predice un mercoledì vincente in amore, come anche nel lavoro, per diversi segni. Il migliore in assoluto a questo giro è il Cancro, primo in classifica. A sostegno del fortunato segno di Fuoco, la Luna, in arrivo nel settore proprio questo mercoledì. In programma una giornata vincente, a tutto tondo con l'amore, anche per l'Ariete e il Leone, valutati con le cinque stelline della buona sorte. Per il segno della Vergine, invece, il periodo potrebbe portare possibili equivoci in ambito di coppia.

Previsioni zodiacali del 28 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. In programma una giornata altamente fortunata in amore. Se siete in coppia, il vostro obiettivo principale sarà raggiungere una perfetta sintonia con la persona amata, soprattutto se siete giovani oppure alle prese con la prima storia d’amore. Le coppie stabili invece, vivranno un periodo di magica intesa, durante la quale potrebbe emergere un progetto di vita significativo che porterà a pensare al futuro. Se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare, senza troppi dubbi o esitazioni. Venere sarà dalla vostra parte, favorendo corrispondenze di sensi a livelli eccellenti.

Potrebbero presto arrivare novità importanti persino sul lavoro. Probabili proposte capaci di segnare una svolta significativa.

Toro: ★★★★. Se una relazione è sbocciata nell’ultimo periodo, allora già da adesso datevi da fare per farla crescere. Dedicate impegno e responsabilità a chi amate, per far sì che possa proseguire nel tempo ad amarvi e rispettarvi.

Non lasciatevi sopraffare da sentimenti di inadeguatezza o dalla paura di non essere all'altezza; vivete il rapporto con serenità, senza preoccuparvi troppo del futuro. Per i single, questo è un periodo in cui brillerete per la vostra vivacità intellettuale e il senso dell’umorismo. In famiglia, l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi.

Parlando di lavoro, le vostre speranze per un progetto in cui credete non sono state vane: finalmente potete dormire sonni tranquilli, dopo tanti sacrifici fatti.

Gemelli: ★★★★. Questo mercoledì pianificate qualche nuova avventura da vivere con il partner. Trascorrere una giornata all'insegna dell'emozione e della scoperta di luoghi nuovi rafforzerà il legame. Se invece siete in una relazione di lunga data, sarà Saturno a suggerirvi un'idea per un prossimo viaggio da condividere con la persona amata. A breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Per i single, è probabile che progetti pianificati tempo fa comincino a prendere forma, regalando una giornata positiva da condividere con gli amici di sempre.

Il vostro impegno nel lavoro, invece, non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. E' il momento di prendere una decisione per il futuro.

Cancro: 'top del giorno'. Centro settimana allietato dall'arrivo della Luna nel segno. In ambito amoroso, in tantissimi avvertirete un sensibile miglioramento nel rapporto con il partner. Sicuramente chi avete accanto ne avrà particolarmente bisogno, in questo periodo. Sarete il suo sostegno, la spalla su cui potrà contare, con l'Astro d'Argento pronto a offrire l'opportunità per sviluppare nuovi progetti, ovviamente condivisi con la dolce metà. Ciò rafforzerà ulteriormente il legame. Per i single, la configurazione planetaria favorevole del periodo promette di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri, siano essi persone care, amici o semplici conoscenti.

Nel lavoro, sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato, portandolo a termine con successo.

Leone: ★★★★★. Giornata vincente in campo sentimentale, altamente positiva anche in altri settori della vita. Un movimento planetario favorevole vi aprirà nuove prospettive, permettendovi di superare eventuali ostacoli nella relazione e vivere l'amore con rinnovata serenità. Se invece vi fossero tensioni o incomprensioni, avrete l'opportunità di affrontare ogni problema insieme a chi amate, ristabilendo l'armonia e rafforzando il legame di coppia. Per i single, la possibilità di entrare in contatto con qualcuno che vi attrae sarà garantita, o almeno altamente possibile.

Nell’aria avvertirete un senso di avventura, di giocare, forse anche un forte desiderio di vivere nuove esperienze. Sul lavoro, grazie alla vostra efficienza e al senso di responsabilità che vi contraddistingue, riuscirete a gestire con successo ogni cosa, senza lasciare nulla al caso.

Vergine: ★★. Dubbi in vista! La vita amorosa infatti, questo mercoledì potrebbe attraversare un momento poco brillante, con il rischio di piccoli equivoci che potranno nascere spontaneamente in relazione ad alcuni atteggiamenti della persona amata. In questi casi, sarebbe opportuno lasciar passare la giornata e guardare avanti con fiducia. Per i single, l'amore sembra essere ancora lontano, questo potrebbe rendervi impazienti di ricevere qualche bella novità.

Per raggiungere un perfetto equilibrio tra corpo e mente, dedicate il vostro tempo libero a un hobby che amate; di certo saranno favoriti benessere ed equilibrio, preziosi in ogni ambito della vita. In ambito lavorativo, alcune conversazioni potrebbero prendere delle strane inclinazioni, questo potrebbe spaventare i colleghi. Occhio alle discussioni: potrebbero portare nervosismi ed agitazioni.

Oroscopo e stelle del 28 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. L'Oroscopo promette un mercoledì certamente buono, anche se non all'altezza della zona alta della classifica. L’amore potrebbe riservare sorprese di un certo valore, sarà fondamentale impiegare tutto il carisma e abilità per raggiungere ciò che desiderate; così facendo, gli astri offriranno novità stimolanti sia a voi che al vostro partner.

Single, avete voglia di novità? Cominciate fin da subito a esplorare luoghi diversi dal solito. Questo cambiamento potrebbe dare la spinta giusta, rinvigorendo sia il corpo che l’anima: siete pronti a conoscere nuove persone e a stringere legami interessanti? Sicuramente sì, perciò le previsioni suggeriscono di provarci, non si sa mai cosa potrebbe nascere. Sul fronte lavorativo, la giornata scorrerà fluida. Nuovi progetti e opportunità promettenti all’orizzonte.

Scorpione: ★★★. La giornata in analisi potrebbe non essere del tutto convincente. Con un po' di buon senso riuscirete comunque a ricavare qualche piccola soddisfazione. Le previsioni di metà settimana indicano un periodo sotto tono, soprattutto in campo amoroso: potreste trovare difficoltà a gestire le routine quotidiane.

Molti di voi potrebbero anche avere problemi nel rapporto di coppia; evitate di giungere a fine giornata esausti e senza argomenti validi per sostenere il confronto. Gli astri complicheranno ulteriormente alcune situazioni lasciate in sospeso. Single, siate prudenti nelle decisioni che richiedono rapidità, specialmente in questo periodo complesso. Invece di precipitarsi, cercate di guadagnare tempo e lasciare che questa fase passi senza troppi danni. Nel lavoro è necessario favorire il dialogo e portare alla luce i problemi.

Sagittario: ★★★★★. Questo mercoledì di metà settimana promette di essere perfetto in ambito sentimentale. Secondo l’oroscopo, l’amore si preannuncia molto favorevole: la disposizione degli astri suggerisce un periodo positivo, lasciandosi alle spalle eventuali difficoltà.

Ora potete rilassarvi e concentrarsi su ciò che più si desidera. Chi è in coppia dovrebbe fare un piccolo passo indietro, cercando di correggere eventuali errori trascurati in passato; il partner ne sarà sicuramente grato. I single potrebbero finalmente sperimentare qualcosa di nuovo ed essere soddisfatti. Una persona di compagnia sarà stimolante e sentimentalmente promettente: non perdete occasione per iniziare nuovi legami. Nel lavoro, lasciate da parte la pigrizia e affrontate gli ostacoli con determinazione: così facendo, raggiungerete risultati eccellenti.

Capricorno: ★★★★. Giornata positiva per molti di voi. Il periodo offrirà l'opportunità di dare una svolta alle situazioni in stallo.

Grazie alla Luna in Cancro, avrete il supporto necessario per superare eventuali difficoltà amorose. Le stelle suggeriscono che potreste trovare nuovi spunti per risolvere situazioni sentimentali complicate. Per chi affronta problemi familiari complessi, potrebbe finalmente arrivare la soluzione sperata. Single, se doveste trovarvi di fronte situazioni difficili, concentratevi prima sulle priorità, evitando di essere coinvolti in imprevisti spiacevoli. Nel lavoro, fate attenzione ai problemi che vi riguardano direttamente. Preparatevi ad affrontare con determinazione qualsiasi ostacolo.

Acquario: ★★. Il giro di boa infrasettimanale per voi nativi si prospetta pesante, segnando un periodo impegnativo da affrontare.

Le alternative per migliorare questa giornata saranno poche e la vostra vita sentimentale potrebbe risentirne, con riflessi anche sul piano economico e lavorativo. In amore, sarà importante affrontare una questione trascurata in passato: parlatene apertamente con il partner e concedetevi del tempo insieme per risolvere questioni in sospeso. Single, una persona/amicizia recentemente "sparita", magicamente potrebbe riapparire nella vostra vita: riflettete bene prima di lasciarvi coinvolgere nuovamente in qualcosa di complicato. Sul lavoro, la disorganizzazione potrebbe ostacolare eventuali progressi. Riorganizzate le attività e ripartite con calma.

Pesci: ★★★★. Le previsioni astrologiche annunciano un mercoledì favorevole, con possibili risvolti positivi in diversi settori. La Luna in Cancro vi influenzerà particolarmente, facendovi iniziare la giornata con calma. Il pomeriggio invece vi vedrà più attivi e pronti a dedicarvi alle attività che più vi piacciono. In amore, per alcuni potrebbe essere il momento giusto per chiudere quelle relazioni che non portano più gioia. Gli astri si chiedono perché continuate ancora a portarvi dietro "pesi morti". In coppia, godetevi la tranquillità di una giornata serena. Single, mai adagiarsi sugli allori! Datevi da fare, evitando l'impulsività e non dando nulla per scontato. Sul lavoro, procedete con cautela: potrebbero esserci persone invidiose pronte a criticare ogni vostra mossa.